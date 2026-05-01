Waidler-Derby vor Rekordkulisse: Primus Grainet nimmt auch Hürde Mauth

Wie zuletzt beim Last-Minute-Sieg in Bischofsmais, durften die Kicker des SV Grainet auch am Ende der Partie gegen den TSV Mauth wieder jubeln. – Foto: Harry Rindler

Nach dem Waidler-Derby vom Donnerstagabend zwischen Grafenau und Waldkirchen (FuPa berichtete) folgte einen Tag darauf bereits der nächste Kracher mit zwei beteiligten Traditionsmannschaften ausm Woid: Tabellenführer SV Grainet hat den TSV Mauth empfangen - und behielt erneut die Oberhand.

Alles war angerichtet für ein Fußballfest im Stadion am Glasbach in Grainet: Ein lauer Freitagabend, das prestigeträchtige Nachbarschaftsduell gegen den TSV Mauth und eine beeindruckende Rekordkulisse von 1.000 Zuschauern. Die Vorzeichen sprachen eine deutliche Sprache: Der SV Grainet thronte mit 58 Punkten an der Spitze der Bezirksliga Ost und hatte zuletzt acht Siege in Folge eingefahren. Die Gäste aus Mauth reisten zwar als Tabellenzehnter an, hatten aber nach dem 2:1-Erfolg gegen Künzing und der knappen 4:5-Niederlage aus dem spektakulären Hinspiel noch eine Rechnung offen. Trotz der 23 Punkte Differenz in der Tabelle war klar: In diesem Derby, geleitet von Schiedsrichter Balazs Schröder, ging es um weit mehr als nur um die nackten Zahlen – es ging um die Vorherrschaft im Woid.