Waidler-Derby vor Rekordkulisse: Primus Grainet nimmt auch Hürde Mauth

Nach dem Waidler-Derby vom Donnerstagabend zwischen Grafenau und Waldkirchen (FuPa berichtete) folgte einen Tag darauf bereits der nächste Kracher mit zwei beteiligten Traditionsmannschaften ausm Woid: Tabellenführer SV Grainet hat den TSV Mauth empfangen - und behielt erneut die Oberhand.
Vom Anpfiff weg untermauerte die Elf von Johannes Gastinger ihre Favoritenrolle und demonstrierte, warum sie mit durchschnittlich über zwei Treffern pro Spiel die torgefährlichste Offensive der Liga stellt. Bereits in der 7. Minute verhinderte der Pfosten die Führung durch Blöchl. Grainet kontrollierte die Partie mit viel Ballbesitz, doch Mauth hielt mit Leidenschaft dagegen und lauerte auf Konter. Sascha Bauer vergab in der 28. Minute die beste Chance für die Gäste, während Sebastian Kölbl auf der Gegenseite freistehend verzog. Die Erlösung für den Tabellenführer folgte in der 45. Minute: Nach einer starken Einzelaktion von Sammer über den Flügel landete der Ball über Umwege bei Niklas Bösl, der das Leder zur verdienten 1:0-Pausenführung in die Maschen drosch.
Im zweiten Durchgang entwickelte sich die Partie genau zu dem kampfbetonnten und emotionalen Derby, das im Vorfeld erwartet worden war. Grainet blieb zwar spielbestimmend, verpasste es aber, den Sack vorzeitig zuzumachen. So wurde es in der Schlussphase ein echtes Nervenspiel. Der TSV Mauth warf alles nach vorne, um den Lauf des Spitzenreiters zu stoppen, scheiterte aber immer wieder am überragenden Graineter Keeper Biebl, der mit Glanzparaden gegen Fuchs (70.) und Leimpek (72.) den Sieg festhielt. In einer hitzigen Endphase sahen Moser, Fürst und Torschütze Bösl noch Gelb, doch am Ende blieb es beim knappen 1:0.
Mit dem neunten Sieg in Serie festigte der SV Grainet seine Spitzenposition eindrucksvoll, während der TSV Mauth trotz einer kämpferisch starken Leistung mit leeren Händen die Heimreise antreten musste.
Das Spiel aus Sicht von Mauths Sportlichem Leiter Uli Köberl: "Insgesamt ein ausgeglichenes Duell. Wir haben es grundsätzlich gut gemacht. Grainet hat viele lange Bälle gespielt, der Gegentreffer kurz vor der Pause war ein Zufallsprodukt im vollbesetzten Strafraum. Vor allem in der zweiten Halbzeit hatten wir uns ein ums andere Mal gut durchgesetzt und gute Möglichkeiten zum Ausgleich erspielt. Ein Unentschieden wäre dem Spielverlauf nach das gerechte Ergebnis gewesen."