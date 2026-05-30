Waiblingen und Heilbronn siegen trotz Abstieg, Young Boys verlieren

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 33. und vorletzten Spieltag der Verbandsliga Württemberg standen Titel und Relegationsplatz längst fest, doch darunter schlugen die Spiele noch einmal mit voller Wucht ein. Young Boys Reutlingen bleiben trotz Niederlage Meister, FC Holzhausen steht sicher in der Aufstiegsrelegation. Im Tabellenkeller aber wuchs die Unruhe weiter. FSV Waiblingen setzte ein spätes Lebenszeichen, VfR Heilbronn bejubelte einen seltenen Sieg, TSV Oberensingen untermauerte Rang drei eindrucksvoll. Weil die Zahl der Absteiger offen bleibt, ist trotz geklärter Spitze weiter vieles in Bewegung.

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Der Meister wurde überraschend deutlich gestürzt. TSV Weilimdorf setzte früh ein Zeichen, als Terry Offei bereits in der 5. Minute zum 1:0 traf. Young Boys Reutlingen fanden nie richtig in diese Partie, wirkten ungewohnt anfällig und ließen die gewohnte Souveränität vermissen. Nach der Pause legte Tarik Bouich in der 50. Minute das 2:0 nach. Als Terry Offei in der 74. Minute auch noch zum 3:0 traf, war die Überraschung perfekt. Für Weilimdorf war es ein enorm wertvoller Sieg in einer komplizierten Tabellenlage. Reutlingen bleibt dennoch ungefährdet Meister, kassierte aber eine Niederlage, die in ihrer Deutlichkeit auffiel.

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SV Fellbach war zweimal vorne, konnte den Sieg aber nicht festhalten. Rafael Terpsiadis brachte die Gastgeber in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Angelo Barone glich in der 30. Minute für Ehingen-Süd aus. Nach der Pause stellte erneut Rafael Terpsiadis in der 56. Minute auf 2:1. Doch SSV Ehingen-Süd blieb dran und kam durch Maximilian Eiselt in der 65. Minute per Foulelfmeter zum 2:2. Für Fellbach war das ein verpasster Befreiungsschlag, für Ehingen-Süd ein Punkt, der im dichten Tabellenkeller weiter Gewicht haben könnte. Beide Mannschaften blieben in einem nervösen Spiel ohne den ganz großen Befreiungsmoment. ---

FC Rottenburg setzte ein starkes Zeichen und holte sich gegen TSV Berg drei wichtige Punkte. Kurz vor der Pause traf Lennis Eberle in der 45. Minute zum 1:0. Die Gastgeber spielten mit viel Energie und warfen sich in jeden Zweikampf, weil sie wussten, wie schwer jeder Zähler in dieser Lage wiegt. Julian Karg glich in der 76. Minute für Berg aus, doch die Antwort kam sofort. Nur eine Minute später erzielte Raphael Langer das 2:1 für Rottenburg. Es war ein Sieg mit großer Wirkung, weil Rottenburg sich damit weiter Luft verschaffte. Berg verpasste dagegen einen Auswärtspunkt, der die Saison noch runder gemacht hätte. ---

Der bereits abgestiegene VfR Heilbronn zeigte noch einmal Widerstandskraft und Stolz. Leorant Marmullaku brachte die Gastgeber in der 45.+1 Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause reagierten die Sportfreunde Schwäbisch Hall durch Matti Bunk, der in der 55. Minute zum 1:1 traf. Doch Heilbronn stemmte sich gegen die nächste Enttäuschung. Niklas Meltzer erzielte in der 76. Minute das 2:1 und sicherte seinem Team einen seltenen, aber emotionalen Heimsieg. Für Schwäbisch Hall war es ein unnötiger Rückschlag, für Heilbronn ein kleiner Triumph in einer längst verlorenen Saison. ---

FC Holzhausen machte früh klar, dass der Relegationsteilnehmer auch im Saisonendspurt nicht nachlassen will. Jovan Djermanovic traf in der 11. Minute zum 0:1, Tim Steinhilber legte nur eine Minute später das 0:2 nach. Esslingen meldete sich durch Dorde Smiljic in der 22. Minute zurück, doch Henry Seeger stellte in der 30. Minute auf 1:3. Auch nach der Pause blieb Esslingen unbequem. Florian Nikl verkürzte in der 58. Minute auf 2:3. Erst spät machte Lysander Skoda in der 90. Minute alles klar. Holzhausen bleibt damit souverän auf Rang zwei, Esslingen steckte trotz couragierter Leistung die nächste bittere Niederlage ein. ---

In Tübingen entwickelte sich ein Spiel mit heftigen Wendungen. Qlirim Zekaj traf in der 42. Minute zum 0:1 für Calcio, Gustavo Borges da Silva erhöhte in der 45. Minute auf 0:2. Doch die Gastgeber kamen nach der Pause eindrucksvoll zurück. Henoch Grauer verkürzte in der 51. Minute, Philipp Biermann erzielte in der 67. Minute das 2:2. Die Freude hielt jedoch nicht lange. Dan Constantinescu traf nur drei Minuten später, in der 70. Minute, zum 2:3. Damit nahm Calcio drei enorm wertvolle Punkte mit. Tübingen zeigte Moral, stand am Ende aber wieder mit leeren Händen da – ein Bild, das diese Saison nur zu oft geprägt hat. ---

Sportfreunde Dorfmerkingen legten furios los und führten scheinbar komfortabel. Benjamin Walter traf in der 2. Minute zum 1:0, Fabian Adler erhöhte in der 45.+2 Minute per Foulelfmeter auf 2:0. Doch nach der Pause zerfiel der Gastgeber beinahe komplett. Marvin Zimmermann verkürzte in der 55. Minute, Luca Vullo glich in der 58. Minute aus. Dann kippte das Spiel endgültig. Demian Bernsee Villiers traf in der 63. Minute zum 2:3, Atakan Kaya setzte in der 90.+1 Minute den Schlusspunkt. Für Waiblingen war es trotz feststehenden Abstiegs ein Sieg mit Stolz und Wucht. Dorfmerkingen verpasste dagegen die Chance, die Saison im oberen Tabellendrittel noch weiter zu veredeln. ---

Was nach dem 0:1 durch Dennis Blaser in der 11. Minute zunächst nach einem unangenehmen Nachmittag für TSV Oberensingen aussah, wurde zu einer furiosen Machtdemonstration. Patrick Werner glich in der 42. Minute aus, Simon Brandstetter drehte das Spiel in der 44. Minute noch vor der Pause. Danach brach Friedrichshafen auseinander. Lennart Zaglauer traf in der 56. Minute per Foulelfmeter zum 3:1, dann übernahm Simon Brandstetter endgültig die Bühne: Tore in der 67., 69. und 78. Minute machten den Viererpack perfekt. Pascal Rasmus verkürzte in der 89. Minute noch auf 6:2. Oberensingen untermauerte mit diesem Offensivsturm eindrucksvoll Rang drei.