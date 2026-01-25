Wahsinns Wochenende geht zu Ende!

Ein ereignisreiches Wochenende neigt sich dem Ende entgegen – und es hätte für die SG kaum erfolgreicher laufen können. Mit einem Unentschieden und ansonsten ausschließlich Siegen fuhr die SG Ü32 souverän den Titel ein und krönte damit eine starke Mannschaftsleistung.

Doch damit nicht genug: Auch die Uborner Mannschaften M1 und M2 legten eindrucksvoll nach und sicherten sich jeweils den Einzug in die Endrunde. In packenden Duellen schalteten sie ihre Rivalen, den TSV Zollhaus sowie die SG Saalfeld-Remschütz, aus.