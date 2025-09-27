Wahrt Eicherscheid die weiße Weste?

„Wir hatten unterschiedliche Gegner mit unterschiedlichen Herausforderungen. Das haben wir sehr gut gelöst“, zollt Bergs seiner Mannschaft ein Lob. Wohl wahr. Zum Saisonauftakt fertigte das Team Konzen mit 6:1 ab, in Oidtweiler ließ man ein 4:1 folgen. Nach einem spielfreien Wochenende (Wißkirchen hat zurückgezogen) folgte die nächste Demonstration beim 6:1-Auswärtserfolg in Mariadorf.

Drei Siege in drei Spielen, 16:3 Tore – Germania Eicherscheid ist sehr gut aus den Startlöchern in der Fußball-Bezirksliga Staffel vier gekommen. Trainer Sandro Bergs ist dementsprechend zufrieden. Am Sonntag wartet mit dem VfR Würselen die nächste Aufgabe. Auch Würselen ist nicht schlecht gestartet, zwei Siege wurden in drei Partien eingefahren. Allerdings stehen nur drei Punkte zu Buche, da drei Punkte wegen eines Nichtantritts in der Vorsaison abgezogen wurden.

Trotz der souveränen Spiele sieht Bergs auch noch Verbesserungspotenzial. So ärgern ihn die teils unnötigen Gegentore, die den Gegner wieder zurück ins Spiel bringen. Personell kann Bergs fast aus dem Vollen schöpfen, es gebe ein paar angeschlagene Spieler.

Und was erwartet Sandro Bergs am Sonntag? „In Würselen gab es einen extremen Umbruch, es ist also ein Stück weit eine Wundertüte“, sagt der Trainer und fordert seine Spieler zur Konzentration auf: „Würselen kann jeder Mannschaft weh tun. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen.“

Dazu gibt es auch wenig Grund. Würselen schlug Haaren (2:1) und Roetgen (2:0) auf eigenem Platz, in Konzen setzte es eine knappe 2:3-Niederlage. In der Vorwoche war der VfR spielfrei.

„Ich bin mit dem Saisonstart sehr zufrieden“, sagt Massimo Damköhler. Die Werte, die er sehen möchte, bringe sein Team auf den Platz: Disziplin, Laufbereitschaft, Mentalität. So hat dem Trainer gefallen, dass seine Mannschaft nach einem 0:3 zur Pause in Konzen, „wo sicher noch einige Favoriten straucheln werden“, noch einmal auf 2:3 herankam. Auch im Kreispokal kämpfte sich das Team nach einem 0:2 zur Pause beim B-Ligisten VfL 05 Aachen zurück und gewann noch mit 3:2.

Am Sonntag erwartet Damköhler ein „enges und kampfbetontes Spiel mit vielen Zweikämpfen“, in dem die Mentalität sicher eine große Rolle spiele. Eicherscheid sei sicher top eingestellt. Generell glaubt der VfR-Trainer, dass sein Team in dieser Spielzeit von dem einen oder anderen unterschätzt werde.

Massimo Damköhler muss am Sonntag auf die verletzten Younes Alla, Arved Heitzer, Paul Guiso und Emrecan Aktas verzichten. Zudem tritt Torhüter Tobias Schleip die Fahrt nach Eicherscheid nicht mit an. Aus einem angenehmen Grund: Er ist Vater geworden.

Die Spiele des Wochenendes: Hilfarth - Wißkirchen (So., 14.30), Oidtweiler - Kohlscheider BC, Alemannia Mariadorf - Ay-Yildizspor, Bergrath - Roetgen, Richterich - Haaren, Eicherscheid - Würselen (alle So., 15.00), SG Stolberg - Kuckum, Erkelenz - Konzen (beide So., 15.30 Uhr).

