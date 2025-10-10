Wahrt die SG Schulzendorf die weiße Weste? Schöneiche II ist zu Gast

Der 1. FC Frankfurt II ist als Aufsteiger die Überraschung der Liga. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 28:4 haben sich die Oderstädter direkt in die Spitzengruppe gespielt. Zuletzt fegte die Mannschaft den SV Grün-Weiß Großbeeren mit 8:0 vom Platz. Niclas Weddemar und Erik Huwe glänzten mit Doppelpacks, Tobias Fiebig, Tino Krotzeck und Luis Müller machten das Schützenfest perfekt. Nun wartet mit dem Breesener SV Guben Nord ein Gegner, der selbst voller Selbstvertrauen anreist. Beim 4:1 gegen Markendorf war Jannis Volger mit vier Toren schlicht nicht zu stoppen. Beide Teams haben enorme Offensivkraft, beide kommen mit Rückenwind – Frankfurt will seine Serie ausbauen, Guben Nord erneut auf die Treffsicherheit von Volger setzen. ---

Die SG Schulzendorf 1931 ist die Konstanz in Person. Sieben Spiele, sieben Siege, 26:8 Tore – die Bilanz ist makellos. Auch gegen Dynamo Eisenhüttenstadt reichte ein einziges Tor, Steven Ewaldt entschied die Partie in der 67. Minute. Damit thront die Mannschaft weiter unangefochten an der Tabellenspitze. Nun wartet Germania Schöneiche II, das in Dahlewitz mit 1:3 verlor. Robert Weinert konnte zwar zwischenzeitlich verkürzen, doch am Ende blieb es beim nächsten Rückschlag. Schulzendorf will seine weiße Weste wahren, Schöneiche dagegen mit aller Kraft die Überraschung schaffen. ---

Für Union Fürstenwalde II war das 1:2 gegen Königs Wusterhausen ein bitterer Rückschlag. Ole Schadly brachte die Gäste mit einem Doppelschlag in der 38. und 45. Minute in Führung, Ayyubbek Kulbekov verkürzte zwar noch, doch Rot für Patrick Hagen zerstörte die Hoffnungen. Nun kommt der FV Blau-Weiß 90 Briesen nach dem 6:0 in Zossen mit breiter Brust. Sechs verschiedene Torschützen zeigten die Offensivbreite der Briesener. Union muss die Niederlage schnell abhaken und Wiedergutmachung betreiben, Briesen will die gute Serie bestätigen. --

Union Bestensee zeigte beim 2:2 gegen Wünsdorf Moral und Klasse. Paul Niesler traf zum Ausgleich, Gordon Schust verwandelte einen Elfmeter zur Führung, doch Jürgen Ivanenko glich aus. Nun kommt mit dem MSV Zossen das Schlusslicht der Liga. Das 0:6 gegen Briesen offenbarte die Defensivprobleme, zudem schwächte sich das Team durch die Rote Karte von Louis Noah Creutzburg. Zossen steht mit null Punkten am Tabellenende, Bestensee will vor heimischer Kulisse den nächsten Schritt nach vorne machen. ---

Der FSV Admira hielt gegen Teltow lange mit, doch nach Treffern von Benedict Frieauff und Tim Friedrich mussten die Gastgeber eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Der Anschlusstreffer durch Andre Hönow kam zu spät. Der SV Blau-Weiss Markendorf erlebte in Guben ein Debakel, als Jannis Volger mit vier Toren zum Albtraum wurde. Tommy Schröter sorgte nur für den Ehrentreffer. Beide Mannschaften hängen im Tabellenkeller fest. Admira will zuhause punkten, Markendorf darf sich keinen weiteren Einbruch erlauben. ---

Der Teltower FV mischt weiter oben mit und gewann zuletzt 2:1 in Dahlewitz. Benedict Frieauff und Tim Friedrich trafen für die Gäste, die damit fünf Siege aus sechs Spielen feierten. Der SV Grün-Weiß Großbeeren kommt mit einer schweren Hypothek: Das 0:8 in Frankfurt war eine weitere Klatsche. Die Defensive ist die schwächste der Liga. Teltow geht als klarer Favorit in die Partie, doch Großbeeren kämpft um jeden Strohhalm, um nicht tiefer in den Tabellenkeller gezogen zu werden. ---

Blau-Weiß Dahlewitz feierte mit dem 3:1 gegen Schöneiche einen wichtigen Sieg. Mirko Boock, Dominique Heese und Benjamin Lehmann sorgten für die Treffer. Damit haben die Blau-Weißen zwölf Punkte gesammelt und stehen im stabilen Mittelfeld. Dynamo Eisenhüttenstadt dagegen steckt tief in der Krise. Sieben Spiele, sieben Niederlagen, nur acht Tore – die Bilanz ist ernüchternd. Selbst beim 0:1 in Schulzendorf reichte die kämpferische Leistung am Ende nicht. Dahlewitz will den Schwung mitnehmen, Eisenhüttenstadt endlich das erste Erfolgserlebnis erzwingen. ---

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen FSV 1910 KW MTV Wünsdorf 1910 Wünsdorf 15:00 PUSH