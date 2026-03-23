Wahrscheinlich trennt den VfR Warbeyen nur noch ein Spiel vom Abstieg

Mit etwas mehr Spielglück wäre in den verbleibenden 40 Minuten vielleicht auch noch der Ausgleich möglich gewesen. Doch selbst ein Punkt hätte dem Tabellenletzten im Abstiegskampf kaum geholfen. „Wir hätten es vorne mit ein bisschen mehr Überzeugung zu Ende spielen sollen. Aber ein Punkt oder keiner spielt für uns ohnehin keine Rolle mehr“, sagte Gerstner, dessen Mission nun bereits nach wenigen Spielen zu scheitern droht.

„Als Trainer werde ich immer sagen, dass wir das nächste Spiel gewinnen wollen“