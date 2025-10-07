– Foto: Friedhelm Brauner

Wahrenholz wacht zu spät auf – 3:5-Heimniederlage gegen Rot-Weiß Götti Frühe Gegentore und Defensivprobleme kosten VfL Wahrenholz den möglichen Punktgewinn – späte Aufholjagd bleibt ohne Lohn Verlinkte Inhalte Fr.-LL Braunschweig Rot-Weiß Göttingen Wahrenholz

Der VfL Wahrenholz unterliegt zuhause Rot-Weiß Göttingen mit 3:5. Nach einer schwachen ersten Halbzeit und einem 0:5-Rückstand kommt das Team von Trainer Michael Alms zwar noch einmal zurück – am Ende reicht es aber nicht mehr zur Wende.

Der VfL Wahrenholz hat den erhofften Befreiungsschlag im Kellerduell der Landesliga Braunschweig verpasst. Gegen Rot-Weiß Göttingen setzte es am Freitagabend eine 3:5 (0:4)-Niederlage, bei der insbesondere die erste Halbzeit für lange Gesichter bei den Gastgebern sorgte. Früh entwickelte sich das Spiel einseitig: Bereits in der 4. Minute brachte Krispin die Gäste aus Göttingen in Führung. Michel (14.) und erneut Krispin (23.) bauten den Vorsprung schnell auf 0:3 aus. Noch vor der Pause erhöhte Kokemüller auf 0:4 (41.), und auch nach dem Seitenwechsel blieb Rot-Weiß zunächst überlegen – Krispin erzielte in der 69. Minute sogar das 0:5 und schnürte damit seinen Dreierpack.

Sa., 04.10.2025, 16:00 Uhr VfL Wahrenholz Wahrenholz Rot-Weiß Göttingen Rot-Weiß Göttingen 3 5 Abpfiff Erst danach fand Wahrenholz besser in die Partie – zu spät, wie auch Trainer Michael Alms nach dem Spiel feststellte: „Ja, man merkt, dass wir gerade eine nicht so gute Phase haben und doch ziemlich verunsichert sind. Gerade im Abwehrbereich machen wir leichte Fehler, die sofort zu Gegentoren führen.“