Wahrenholz wacht zu spät auf – 3:5-Heimniederlage gegen Rot-Weiß Götti

Der VfL Wahrenholz unterliegt zuhause Rot-Weiß Göttingen mit 3:5. Nach einer schwachen ersten Halbzeit und einem 0:5-Rückstand kommt das Team von Trainer Michael Alms zwar noch einmal zurück – am Ende reicht es aber nicht mehr zur Wende.
Der VfL Wahrenholz hat den erhofften Befreiungsschlag im Kellerduell der Landesliga Braunschweig verpasst. Gegen Rot-Weiß Göttingen setzte es am Freitagabend eine 3:5 (0:4)-Niederlage, bei der insbesondere die erste Halbzeit für lange Gesichter bei den Gastgebern sorgte.
Früh entwickelte sich das Spiel einseitig: Bereits in der 4. Minute brachte Krispin die Gäste aus Göttingen in Führung. Michel (14.) und erneut Krispin (23.) bauten den Vorsprung schnell auf 0:3 aus. Noch vor der Pause erhöhte Kokemüller auf 0:4 (41.), und auch nach dem Seitenwechsel blieb Rot-Weiß zunächst überlegen – Krispin erzielte in der 69. Minute sogar das 0:5 und schnürte damit seinen Dreierpack.
Erst danach fand Wahrenholz besser in die Partie – zu spät, wie auch Trainer Michael Alms nach dem Spiel feststellte: „Ja, man merkt, dass wir gerade eine nicht so gute Phase haben und doch ziemlich verunsichert sind. Gerade im Abwehrbereich machen wir leichte Fehler, die sofort zu Gegentoren führen.“
Tatsächlich zeigte sein Team in der Schlussphase Moral: Zucker traf doppelt (75., 83.), Bartels stellte kurz vor Abpfiff den 3:5-Endstand her (85.). Ein Lattentreffer hätte das Spiel womöglich noch spannender machen können.
Alms sah die Ursachen für die Niederlage vor allem in der Anfangsphase: „Wenn du zur Halbzeit 0:4 hinten liegst, nicht in die Zweikämpfe kommst und immer zu weit vom Gegner bist, passiert es schon mal.“ Auch wenn sich die Partie in der zweiten Hälfte noch einmal drehte, blieb der verdiente Lohn aus. „Ab Mitte der zweiten Halbzeit wurde es ein anderes Spiel – vielleicht, weil der Gegner nicht mehr so viel gemacht hat und du selbst nochmal alles oder nichts gehst. Ja, du kommst noch auf 3:5 ran, hast noch einen Lattenschuss, aber am Ende war es zu spät und aufgrund der ersten Halbzeit auch eine verdiente Niederlage.“
In der Tabelle bleibt der VfL Wahrenholz mit vier Punkten aus sechs Spielen auf dem neunten Platz und verpasst damit den Anschluss ans untere Mittelfeld. Rot-Weiß Göttingen hingegen verschafft sich mit dem ersten Saisonsieg etwas Luft und klettert auf Rang sechs.
VfL Wahrenholz – Rot-Weiß Göttingen 3:5
VfL Wahrenholz: Lea Winkelbauer, Jil Pieper, Leonie Harms (53. Pauline Polz), Johanna Nagel, Laura Nikolai, Mandy Scheffler, Antonia Lindmüller (77. Melina Sterz), Enna Fromhage, Maxima Schulze (59. Majken Richter), Freya Bartels, Betty Zucker - Trainer: Michael Alms
Rot-Weiß Göttingen: Mia Sophie Zvar, Maya Krügener, Lisa Kokemüller (65. Maxie Reese), Michelle Michel, Jessica Wilke, Lucienne Johanning (59. Eve Fabienne Inkmann), Nele Hellwig, Dana Krispin, Lennja Mende (77. Paula Gosse), Franziska Elges, Charlotte Kerl - Trainer: Kevin Martin
Schiedsrichter: Stefan Kraft
Tore: 0:1 Dana Krispin (4.), 0:2 Michelle Michel (14.), 0:3 Dana Krispin (23.), 0:4 Lisa Kokemüller (41.), 0:5 Dana Krispin (69.), 1:5 Betty Zucker (75.), 2:5 Betty Zucker (83.), 3:5 Freya Bartels (85.)