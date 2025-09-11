– Foto: Friedhelm Brauner

Wahrenholz verschenkt Siegchance in Broistedt Trotz Überlegenheit in der zweiten Halbzeit reicht es für den VfL Wahrenholz nur zu einem 1:1

Der VfL Wahrenholz wartet auch nach dem zweiten Spieltag der Landesliga auf den ersten Saisonsieg. Beim 1:1 beim FC Pfeil Broistedt II vergab das Team zunächst gute Chancen und konnte später seine Feldüberlegenheit nicht nutzen.

Am Sonntag trennten sich der FC Pfeil Broistedt II und der VfL Wahrenholz 1:1. Für beide Mannschaften war es bereits das zweite Unentschieden im noch jungen Saisonverlauf – und für den VfL ein weiterer Beleg dafür, dass spielerische Dominanz nicht automatisch zu drei Punkten führt. „Die erste Hälfte war ziemlich ausgeglichen, Chancen auf beiden Seiten – vielleicht hatten wir die klarste, wobei Melina Sterz nur den Pfosten trifft. Dann machen wir nach einer Ecke das 1:0: Ball kommt auf den zweiten Pfosten, wo sich Mandy Frommelt behauptet und den Ball im zweiten Versuch über die Linie drückt“, beschrieb Wahrenholz’ Trainer den Auftakt.

Doch die Freude über die Führung hielt nicht lange. Direkt nach dem Seitenwechsel kam Broistedt zurück ins Spiel. „Leider bekommen wir kurz nach der Halbzeit den Ausgleich, Ball kommt über unsere linke Seite, wird dann ins Zentrum gespielt, wo wir viel zu weit von der Gegenspielerin entfernt sind und sie keine Mühe hat, den Ball im Tor unterzubringen“, erklärte der Coach. In der Folge diktierte Wahrenholz das Geschehen, konnte sich aber kaum zwingende Möglichkeiten erspielen. „Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit haben wir gefühlt 70 Prozent Ballbesitz, aber bis auf einige Ecken ist uns leider nach vorne wenig eingefallen“, so die Einschätzung des Trainers. Sein Fazit fiel entsprechend selbstkritisch aus: „Und so haben wir es auch nicht verdient, drei Punkte mitzunehmen.“