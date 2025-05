Wahrenholz und SV Gifhorn kämpfen um Platz vier, Brome gegen Hehlingen

FC Brome 1919 (10. / 33 Pkt.) – TSV Hehlingen (9. / 34 Pkt.)

Beide Teams trennen nur ein Punkt und spielen um die symbolträchtige Einstelligkeit in der Abschlusstabelle. Brome verlor zuletzt knapp in Gifhorn, während Hehlingen gegen Vorsfelde deutlich unterlag. Die Partie dürfte ausgeglichen verlaufen, mit Vorteilen für formstärkere Gastgeber. Hehlingen ist in der Rückrundentabelle Vorletzter.