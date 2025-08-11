Wahrenholz und Isenbüttel setzen frühe Ausrufezeichen

Zum Auftakt der Bezirksliga Braunschweig 1 haben der VfL Wahrenholz und der MTV Isenbüttel ihre Titelambitionen mit deutlichen Auswärtssiegen untermauert. Während Hankensbüttel ebenfalls souverän startete, punkteten die Aufsteiger unterschiedlich: Schwülper verlor klar, Fallersleben II siegte auswärts.
FC Brome 1919 – MTV Isenbüttel 1:5 (0:0)
Der MTV Isenbüttel drehte nach torloser erster Halbzeit eindrucksvoll auf und siegte dank dreier Treffer von Petrus Amin sowie eines Doppelpacks von Jan-Philipp Helms deutlich. Tamim Mohammad hatte zwischenzeitlich zum 1:1 ausgeglichen, ehe die Gäste in der Schlussphase davonzogen. Der letztjährige Vizemeister startet damit als Tabellenzweiter optimal in die Saison.
FC Brome 1919 – MTV Isenbüttel 1:5
FC Brome 1919: Marc Steckhan, Tamim Mohammad, Nick Zinn, Riaan-Philipp Schmidt, Yannick Mühe, Hendrik Svetlik (46. Marcel Kahrens), Philipp Krüger, Sharif Mohammadi, Laurens Schönke (69. Yannick Mühe), Niklasmoritz Alves Winkler, Morteza Yaghobi (46. Johann Staak) - Trainer: Mark-Oliver Schmidt
MTV Isenbüttel: Jonas Loock, Fabian-Marvin Schröder, Paul Kornblum (75. Leon Gebhardt), Marian Meinecke (68. Christos Palanis), Berkan Guelabi, Jan-Philipp Helms, Vitali Kast, Petrus Amin, Eliah Gabriel Ebert (46. Mathis Bernhard Böwing), Peywan-Roj Agirman (85. Timon Henri Pluschkat), Marius Lucas Schmidt - Trainer: Rouven Lütke - Trainer: Marco Ament
Tore: 0:1 Petrus Amin (43.), 1:1 Tamim Mohammad (64.), 1:2 Petrus Amin (66.), 1:3 Jan-Philipp Helms (84.), 1:4 Petrus Amin (88.), 1:5 Jan-Philipp Helms (90.)
VfR Wilsche-Neubokel – VfL Wahrenholz 1:7 (0:2)
Mit einem Viererpack von Marlon Hanse und weiteren Treffern von Simon Janetzko, Patrick Schön und Norman Balke feierte Wahrenholz den höchsten Sieg des Spieltags. Mika Pieper erzielte kurz nach der Pause den Ehrentreffer für Wilsche-Neubokel. Der VfL übernimmt dank des Torverhältnisses die Tabellenführung.
VfR Wilsche-Neubokel – VfL Wahrenholz 1:7
VfR Wilsche-Neubokel: Melvin Rucks, Niklas Goedecke, Til-Andre Rendchen-Huneke, Sebastian Keier, Niklas Ptassek, Tim Camehl, Mika Pieper (65. Kiros Benjamin Korn), Thomas Maier (74. Adrian Stahl), Arthur Strauch (82. Adrian Hoffmann), Seymen Güngör (46. Tobias Jansen), Phillip Schulz (78. Alexander Wakengut) - Trainer: Gregor-Nikolaus Czwal - Trainer: Max Samkowez
VfL Wahrenholz: Timo Dittrich, Dorian Henneicke, Jannik Vespermann, Norman Balke, Julian Koch, Leon Lenglei (65. Merlin Hanse), Simon Janetzko, Elias Janetzko, Patrick Schön (75. Lars Koch), Marlon Hanse, Jordan Strelow (70. Ole Staschik) - Trainer: Marcel Neumann
Tore: 0:1 Simon Janetzko (14.), 0:2 Marlon Hanse (26.), 0:3 Patrick Schön (56.), 1:3 Mika Pieper (57.), 1:4 Marlon Hanse (65.), 1:5 Marlon Hanse (76.), 1:6 Norman Balke (78.), 1:7 Marlon Hanse (80.)
SV Gifhorn – SV Reislingen/Neuhaus 1:1 (1:1)
Gifhorn erwischte den besseren Start und ging durch Mathes Hashagen in Führung. Reislingen/Neuhaus antwortete noch vor der Pause durch Diego Cioffo und rettete den Punkt über die Zeit. Eine Punkteteilung zum Auftakt
SV Gifhorn – SV Reislingen/Neuhaus 1:1
SV Gifhorn: Marwin Syma, Luca Friederichs (89. Adrian Zeqiri), Kim-Marvin Kemnitz, Leszek Hladuniuk (71. Jan-Peter Matuschik), Lukas Grega (63. Nico Ahrens), Mathes Hashagen, Arne Jaeger, Jonas Meyer, Wayne Rudt, Timo Soetebeer, Timon Steep - Trainer: Mario Petry
SV Reislingen/Neuhaus: Luca Lettau (75. Finn-Linus Hammerschmidt), Milad Oso (75. Edgar Mora-Perez), Dennis Karatas (80. Bilel Dallali), Niklas Spahn, Morsi Barkallah, Torben Brechbühler, Aurel Hajdari (71. Florian Michalski), Yannis Schmidt, Aurel Haziri, Diego Cioffo, Noah Tortora (95. Lasse Aurelius Schanda) - Trainer: Luca Menzel - Trainer: José Salguero - Trainer: Guiseppe Marchese
Tore: 1:0 Mathes Hashagen (27.), 1:1 Diego Cioffo (45.)
FC Schwülper – HSV Hankensbüttel 0:4 (0:1)
Aufsteiger Schwülper hielt zunächst mit, musste sich dann aber der Offensivkraft der Gäste beugen. Nils Dammann brachte Hankensbüttel mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße, Rufus Chefu sorgte mit zwei Treffern für den Endstand. Hankensbüttel startet als Tabellendritter optimal in die Saison.
FC Schwülper – HSV Hankensbüttel 0:4
FC Schwülper: Till Stengel, Lauritz Macht, David Ellmerich, Mika Pietschmann (80. Kyrylo Matsokha), Erik Mengel, Julian Ellmerich, Andre Pape, Moritz Gressmann (46. Matthias Hinze), Jonas-Benedict Ludwar (60. Lucas Rätsch), Matti Unthan (46. Marc Berlinecke), Vincent Nitzsche (65. Christopher Thies) - Trainer: Andrej Ganski
HSV Hankensbüttel: Simon Kamke, Bjarne Asmus, Jannis Hardel, Falk Cohrs, MArvin Meyer, Ali Jfeily, Rufus Chefu, Marvin Schiller, Matthias Reinecke, Nils Dammann, Gordan Ernst (46. Mattis Wiemer) - Trainer: Dirk Asmus
Tore: 0:1 Nils Dammann (28.), 0:2 Nils Dammann (51.), 0:3 Rufus Chefu (57.), 0:4 Rufus Chefu (75.)
WSV Wendschott – VfB Fallersleben II 1:3 (0:1)
Aufsteiger Fallersleben II profitierte von einem Eigentor und baute die Führung durch Joris Olivier sowie Leon Palupsky aus. Stefan Fuchs erzielte in der Nachspielzeit den Ehrentreffer für Wendschott. Ein toller Start für den Aufsteiger.
WSV Wendschott – VfB Fallersleben II 1:3
WSV Wendschott: Kevin Kremeike, Antonio Paolo Spano (75. Stefan Fuchs), Dustin Schmitt, Yusef Murad (75. Rudi Ibrahim), Antonio Millemaci, Maik Wilhelm (83. Sören Meyer), Svean Prosch (60. Steffen Dieck), Giuliano Angelo Spano, Ron-Joel Giesecke, Lasse Vandreike, Niklas Neveling (68. Mario Cristian Spano) - Trainer: Giuseppe Millemaci
VfB Fallersleben II: Max Mohnke, Maximilian Kübler (80. Carlos Borhani), Malte Wolnik, Andreas Neumann (76. Mathis Rechin), Leon Palupsky (87. Jan Busch), Leon Geffert, Jonas Wolke, Dennis Knaus (83. Ben Mauer), Joris Olivier, Louis Martinowski, Philip Meusel - Trainer: Thomas Wagner
Tore: 0:1 Joris Olivier (21.), 0:2 Lasse Vandreike (50. Eigentor), 0:3 Leon Palupsky (78.), 1:3 Stefan Fuchs (90.)
SSV Vorsfelde II – TSV Ehmen 1:3 (0:2)
Ehmen legte durch Tore von Jannik Jenker und Kevin Kluk früh vor, ehe Robin Luschert den Anschluss für Vorsfelde II erzielte. Marco Raue stellte kurz darauf den alten Abstand wieder her. Ehmen kann somit das Topspiel des Wochenendes für sich entscheiden und erkämpft sich wichtige Punkte
SSV Vorsfelde II – TSV Ehmen 1:3 SSV Vorsfelde II: Vladimir Milicevic, Julian Agullo-Stolz, Lennart Schmidt, Malte Istock, Lukas Koschik, Robin Luschert, Connor Fast, Cedric Schröder, Marcel-Luis Mokry (83. Nils Burgstedt), Sören Hampel (76. Milan-Albert Weih), Philip Wernecke (63. Clenio NKossi Antonio) (79. Jonathan Kolbig) - Trainer: Patrick Klein - Trainer: Leon Schroeder TSV Ehmen: Christian Timmerhoff, Robin-Jason Lang, Alexander Widdrat (68. Lion Zhitija), Jannik Jenker, Christian Brilz (89. Matti Schanda), Ruwen Krebs, Kevin Kluk, Tim Weschpatat (74. Jorge Andres Chaverra Cortes), Marco Raue, Orhan Shala (86. Mohamed Abdalla), Serdar Aydin (59. Phil Hamann) - Trainer: Antonio Renelli Tore: 0:1 Jannik Jenker (26.), 0:2 Kevin Kluk (45.), 1:2 Robin Luschert (65.), 1:3 Marco Raue (74.)