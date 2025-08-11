Wahrenholz und Isenbüttel setzen frühe Ausrufezeichen

FC Brome 1919 – MTV Isenbüttel 1:5 (0:0)

Der MTV Isenbüttel drehte nach torloser erster Halbzeit eindrucksvoll auf und siegte dank dreier Treffer von Petrus Amin sowie eines Doppelpacks von Jan-Philipp Helms deutlich. Tamim Mohammad hatte zwischenzeitlich zum 1:1 ausgeglichen, ehe die Gäste in der Schlussphase davonzogen. Der letztjährige Vizemeister startet damit als Tabellenzweiter optimal in die Saison.

FC Brome 1919: Marc Steckhan, Tamim Mohammad, Nick Zinn, Riaan-Philipp Schmidt, Yannick Mühe, Hendrik Svetlik (46. Marcel Kahrens), Philipp Krüger, Sharif Mohammadi, Laurens Schönke (69. Yannick Mühe), Niklasmoritz Alves Winkler, Morteza Yaghobi (46. Johann Staak) - Trainer: Mark-Oliver Schmidt

MTV Isenbüttel: Jonas Loock, Fabian-Marvin Schröder, Paul Kornblum (75. Leon Gebhardt), Marian Meinecke (68. Christos Palanis), Berkan Guelabi, Jan-Philipp Helms, Vitali Kast, Petrus Amin, Eliah Gabriel Ebert (46. Mathis Bernhard Böwing), Peywan-Roj Agirman (85. Timon Henri Pluschkat), Marius Lucas Schmidt - Trainer: Rouven Lütke - Trainer: Marco Ament

Tore: 0:1 Petrus Amin (43.), 1:1 Tamim Mohammad (64.), 1:2 Petrus Amin (66.), 1:3 Jan-Philipp Helms (84.), 1:4 Petrus Amin (88.), 1:5 Jan-Philipp Helms (90.)