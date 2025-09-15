Wahrenholz scheitert an Chancenverwertung in Sickte

– Foto: Friedhelm Brauner

Der VfL Wahrenholz hat in der Landesliga beim Spitzenreiter SG RSV/Sickte/Hötzum mit 0:4 verloren. Das Ergebnis fiel deutlich aus, spiegelt nach Einschätzung von Trainer Michael Alms aber nicht den Spielverlauf wider.

Die Favoritenrolle lag klar bei der SG RSV/Sickte/Hötzum – und doch bot der VfL Wahrenholz über weite Strecken einen offenen Schlagabtausch. Am Ende stand jedoch ein klares 0:4, das den Verlauf der Partie nur bedingt widerspiegelte. „Das Ergebnis spricht nicht ganz den Spielverlauf wider“, sagte Trainer Michael Alms nach dem Abpfiff. Tatsächlich hatte sein Team früh gute Gelegenheiten: „Wir hatten nach zwei Minuten die erste gute Möglichkeit, konnten den Ball am ersten Pfosten nicht im Tor unterbringen. Nach zehn Minuten hatten wir einen Pfostenschuss und ein paar Minuten später laufen wir eins gegen eins auf das Tor, haarscharf links vorbei.“ Auch ein unglücklicher Kopfball der Gastgeber nach einer Flanke hätte fast zu einem Eigentor geführt. „Ein Freistoß an die Latte war die vierte gute Möglichkeit für uns in Hälfte eins“, ergänzte Alms.

Sickte nutzte dagegen kurz vor der Pause die erste große Chance zur Führung. „Sie hatten zwei Distanzschüsse und nutzten dann eine Unaufmerksamkeit in unserer Abwehr zur glücklichen Führung“, so der Trainer. „Es war zu diesem Zeitpunkt ein richtig gutes Landesligaspiel.“ Nach dem Seitenwechsel konnte Wahrenholz nicht mehr ganz so viel Druck entfalten, blieb aber gefährlich. „Nach einer Stunde hatten wir nochmals eine Eins-gegen-eins-Situation, die Sicktes Torhüterin super hält.“ Statt des möglichen Ausgleichs kassierte der VfL in der 82. Minute einen umstrittenen Strafstoß. „Dann bekommen wir in der 82. Minute einen Elfmeter gegen uns, über den man streiten kann, und es steht 2:0.“ Ein Kopfball nach einer Ecke und ein Konter entschieden die Partie endgültig.