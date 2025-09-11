 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Anna Zeller

Wahren Viktoria Potsdam und Einheit Zepernick die weiße Weste?

Landesliga Nord: Die Übersicht über die Partien des 3. Spieltags

Die Landesliga Nord geht in ihren 3. Spieltag. Viktoria Potsdam und Einheit Zepernick wollen ihre weiße Weste behalten, während Teams wie Hennigsdorf, Bornim und Neustadt bereits unter Zugzwang stehen.

---

Morgen, 19:30 Uhr
Angermünder FC
Angermünder FCAngermünde
Schönower SV 1928
Schönower SV 1928Schönower SV
19:30

Angermünde kassierte beim 0:4 in Eberswalde eine klare Niederlage, bei der Hyslan Rangel Martins gleich dreimal traf. Nun gilt es für den Aufsteiger, im eigenen Stadion wieder Stabilität zu finden. Der Schönower SV hingegen holte beim 1:1 gegen Zehdenick durch den verwandelten Strafstoß von Hein-Peter Splett zumindest den ersten Punkt, wartet aber weiterhin auf einen Sieg. Beide Teams kämpfen also um einen wichtigen Schritt aus dem Tabellenkeller.

---

Morgen, 20:00 Uhr
SG Einheit Zepernick 1925
SG Einheit Zepernick 1925SG Zepernick
SV 1920 Zehdenick
SV 1920 ZehdenickZehdenick
20:00live

Zepernick bestätigte mit dem 3:0 in Hennigsdorf seine starke Frühform und steht auf Rang zwei. Späte Treffer von Luca Grabarek, Paul Maurer und Fabian Buzdayev sorgten für den Erfolg. Zehdenick dagegen musste sich nach dem Abstieg auch im zweiten Spiel mit einem Unentschieden begnügen – beim 1:1 in Schönow rettete John Lormis immerhin einen Zähler. Für Zehdenick wird es darauf ankommen, die defensive Stabilität zu wahren und offensiv mehr Durchschlagskraft zu entwickeln.

---

Morgen, 20:00 Uhr
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03FC Concordia
FSV Bernau
FSV BernauFSV Bernau
20:00

Concordia lieferte sich beim 3:3 in Neustadt ein Spektakel, musste nach langer Führung in der Nachspielzeit noch den Ausgleich hinnehmen. Die Platzverweise von Christos Koka und Jacob Krüger unterstrichen die hitzige Partie. Bernau blieb beim 0:0 gegen Falkensee torlos, konnte sich aber weiter ungeschlagen halten. Mit vier Punkten stehen die Bernauer solide da. Dieses Aufeinandertreffen verspricht eine enge Begegnung zweier Teams mit unterschiedlichen Ansätzen: Concordia offensivfreudig, Bernau defensiv stabil.

---

Morgen, 20:00 Uhr
SV Falkensee-Finkenkrug
SV Falkensee-FinkenkrugSV Falkensee
SG Bornim
SG BornimSG Bornim
20:00

Falkensee wartet nach dem 0:0 in Bernau weiter auf den ersten Sieg und verlor dort zudem Niklas Kleinert mit Gelb-Rot. Bornim dagegen ging beim 2:7 gegen Alt Ruppin unter, obwohl Sascha Herbst und Max Schmidt zwischenzeitlich für Hoffnung sorgten. Beide Teams stehen unter Druck, wollen den ersten Dreier der Saison und ein klares Zeichen setzen.

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
SV Eintracht Alt Ruppin
SV Eintracht Alt RuppinSV Alt Rupp.
FV Preussen Eberswalde
FV Preussen EberswaldeEberswalde
14:00

Alt Ruppin zeigte beim 7:2 in Bornim Offensivpower pur. Vor allem Nino Purrmann mit zwei Treffern und Luca Wegner stellten die Weichen früh auf Sieg. Mit drei Punkten steht man im oberen Mittelfeld. Eberswalde dagegen demonstrierte beim 4:0 gegen Angermünde seine Stärke. Dreifachtorschütze Hyslan Rangel Martins avancierte zum Matchwinner. Nun kommt es zum direkten Vergleich zweier Offensivmannschaften, die beide voller Selbstvertrauen in das Duell gehen.

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
FC 98 Hennigsdorf
FC 98 HennigsdorfHennigsdorf
BSC Fortuna Glienicke
BSC Fortuna GlienickeBSC Glien.
14:00live

Hennigsdorf musste nach dem 0:3 gegen Zepernick erneut Lehrgeld zahlen und ist noch ohne Punkt und Torerfolg. Glienicke hingegen erkämpfte sich gegen Schwedt in der Schlussphase durch Marc Zellner ein 2:2. Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen hinken beide Teams den Erwartungen etwas hinterher. Dieses direkte Aufeinandertreffen bietet die Chance, den ersten Sieg einzufahren.

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
FC Schwedt 02
FC Schwedt 02FC Schwedt
Fortuna Babelsberg
Fortuna BabelsbergFortuna Babg
14:00

Schwedt erkämpfte sich in Glienicke ein 2:2, nachdem Christian Staatz per Strafstoß getroffen hatte. Mit einem Punkt aus zwei Spielen ist der Start aber noch ausbaufähig. Fortuna Babelsberg hingegen unterlag Viktoria Potsdam mit 0:3 und wartet ebenfalls auf den ersten Saisonsieg. Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.

---

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
SV Viktoria Potsdam
SV Viktoria PotsdamSV Viktoria
SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
SV Schwarz-Rot Neustadt/DosseNeustadt
15:00

Der Aufsteiger Viktoria Potsdam sorgt weiter für Furore: Beim 3:0 in Babelsberg überzeugte man erneut, Jeff Salpeter traf doppelt. Mit zwei Siegen und 11:2 Toren stellt Viktoria die beste Offensive der Liga. Neustadt kommt dagegen mit einem turbulenten 3:3 gegen Concordia, bei dem man in der Nachspielzeit den Ausgleich kassierte. Zudem schwächte man sich durch den Platzverweis von Jacob Krüger. Potsdam will seine Serie fortsetzen, Neustadt sucht nach Stabilität in einer bislang wechselhaften Saison.

