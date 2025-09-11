Wahren Viktoria Potsdam und Einheit Zepernick die weiße Weste?

Die Landesliga Nord geht in ihren 3. Spieltag. Viktoria Potsdam und Einheit Zepernick wollen ihre weiße Weste behalten, während Teams wie Hennigsdorf, Bornim und Neustadt bereits unter Zugzwang stehen.

Morgen, 19:30 Uhr Angermünder FC Angermünde Schönower SV 1928 Schönower SV 19:30 PUSH

Angermünde kassierte beim 0:4 in Eberswalde eine klare Niederlage, bei der Hyslan Rangel Martins gleich dreimal traf. Nun gilt es für den Aufsteiger, im eigenen Stadion wieder Stabilität zu finden. Der Schönower SV hingegen holte beim 1:1 gegen Zehdenick durch den verwandelten Strafstoß von Hein-Peter Splett zumindest den ersten Punkt, wartet aber weiterhin auf einen Sieg. Beide Teams kämpfen also um einen wichtigen Schritt aus dem Tabellenkeller. ---

Morgen, 20:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 SG Zepernick SV 1920 Zehdenick Zehdenick 20:00 live PUSH

Zepernick bestätigte mit dem 3:0 in Hennigsdorf seine starke Frühform und steht auf Rang zwei. Späte Treffer von Luca Grabarek, Paul Maurer und Fabian Buzdayev sorgten für den Erfolg. Zehdenick dagegen musste sich nach dem Abstieg auch im zweiten Spiel mit einem Unentschieden begnügen – beim 1:1 in Schönow rettete John Lormis immerhin einen Zähler. Für Zehdenick wird es darauf ankommen, die defensive Stabilität zu wahren und offensiv mehr Durchschlagskraft zu entwickeln. ---

Concordia lieferte sich beim 3:3 in Neustadt ein Spektakel, musste nach langer Führung in der Nachspielzeit noch den Ausgleich hinnehmen. Die Platzverweise von Christos Koka und Jacob Krüger unterstrichen die hitzige Partie. Bernau blieb beim 0:0 gegen Falkensee torlos, konnte sich aber weiter ungeschlagen halten. Mit vier Punkten stehen die Bernauer solide da. Dieses Aufeinandertreffen verspricht eine enge Begegnung zweier Teams mit unterschiedlichen Ansätzen: Concordia offensivfreudig, Bernau defensiv stabil. ---

Falkensee wartet nach dem 0:0 in Bernau weiter auf den ersten Sieg und verlor dort zudem Niklas Kleinert mit Gelb-Rot. Bornim dagegen ging beim 2:7 gegen Alt Ruppin unter, obwohl Sascha Herbst und Max Schmidt zwischenzeitlich für Hoffnung sorgten. Beide Teams stehen unter Druck, wollen den ersten Dreier der Saison und ein klares Zeichen setzen. ---

Alt Ruppin zeigte beim 7:2 in Bornim Offensivpower pur. Vor allem Nino Purrmann mit zwei Treffern und Luca Wegner stellten die Weichen früh auf Sieg. Mit drei Punkten steht man im oberen Mittelfeld. Eberswalde dagegen demonstrierte beim 4:0 gegen Angermünde seine Stärke. Dreifachtorschütze Hyslan Rangel Martins avancierte zum Matchwinner. Nun kommt es zum direkten Vergleich zweier Offensivmannschaften, die beide voller Selbstvertrauen in das Duell gehen. ---

Hennigsdorf musste nach dem 0:3 gegen Zepernick erneut Lehrgeld zahlen und ist noch ohne Punkt und Torerfolg. Glienicke hingegen erkämpfte sich gegen Schwedt in der Schlussphase durch Marc Zellner ein 2:2. Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen hinken beide Teams den Erwartungen etwas hinterher. Dieses direkte Aufeinandertreffen bietet die Chance, den ersten Sieg einzufahren. ---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr FC Schwedt 02 FC Schwedt Fortuna Babelsberg Fortuna Babg 14:00 PUSH

Schwedt erkämpfte sich in Glienicke ein 2:2, nachdem Christian Staatz per Strafstoß getroffen hatte. Mit einem Punkt aus zwei Spielen ist der Start aber noch ausbaufähig. Fortuna Babelsberg hingegen unterlag Viktoria Potsdam mit 0:3 und wartet ebenfalls auf den ersten Saisonsieg. Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. ---