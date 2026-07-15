Wahre Fußball-Romantik statt WM-Millionäre: Einsatzwille pur in Rhede Wie die Frauen von SuS Rhede trotz einer deutlichen Niederlage leidenschaftlich kämpften. von Gerry Grave · Heute, 12:03 Uhr · 0 Leser

Wer die wahre Seele des Fußballs sucht, muss nicht auf die Millionen-Spektakel der Champions League schauen oder auf das gigantische Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich, das am selben Abend die Fußballwelt in Atem hielt. Nein, diese Seele findet man viel näher: an einem lauen Dienstagabend auf dem Sportpark Kold’n Hauk in Rhede. Zwei Spiele an einem Abend, perfekt hintereinander getaktet. Für einen Fußballromantiker mit der Kamera in der Hand ist das das pure Paradies. Erst putzen die Herren die Nachbarn von SC Blau-Weiß Papenburg U23 mit einem fulminanten 4:0 weg, und dann geht es im Eiltempo rüber zum Nebenplatz. Ein Viertelstündchen Puffer – genau genug Zeit, um das Objektiv für die echte Arbeit scharf zu stellen: die Damen von SuS Rhede gegen den SV Listrup.

Klassenunterschied auf dem Papier und auf dem Rasen Als waschechter Fußballverrückter spürt man diesen inneren Drang. Man muss einfach irgendwohin, den Rasengeruch einatmen. Ein schneller Blick auf eine deutsche Fußballseite und der Kurs steht fest: Richtung Rhede. Und was für ein Genuss wurde es auf dem Platz B. Ja, die Statistiken lügen nicht: Am Ende hieß es 1:6. Und während die Franzosen um Kylian Mbappé verzweifelten, hätte das Ergebnis hier im Emsland durch einen verschossenen Elfmeter der Gäste sogar noch höher ausfallen können. Aber nackte Zahlen erzählen nie die ganze Geschichte. Der Klassenunterschied was schon vor dem Anpfiff auf dem Papier zu sehen. Listrup agiert in der Kreisliga eine Etage höher als der tapfere Dorfclub aus Rhede, der in der 1. Kreisklasse aufläuft. Dieser Qualitätsunterschied wurde auf dem grünen Rasen gnadenlos offengelegt. Listrup war schlichtweg das bessere Team, kombinierte sich leichter durch und fand spielerisch die Lücken in der Defensive. Zur Pause stand es bereits 1:3, und nach dem Seitenwechsel marschierten die Gäste bis zum sechsten Streich durch.

Deutsche Mentalität trotzt dem bitteren Ergebnis

Doch was machte diesen kurzen Abend eigentlich so magisch? Es war der unverfälschte, deutsche Einsatzwille. Wo man bei den Männern in einem Testspiel schon mal pflichtbewusstes Zurücktrabben sieht, sprühte hier die pure Leidenschaft. Die Frauen von SuS Rhede dachten nicht im Traum daran, das Handtuch zu werfen. Trotz der Gegentore bissen sie sich fest. Konzentriert, mit dem Blick nach vorne und dem Messer zwischen den Zähnen. Jedes Duell wurde bitterernst genommen, jeder Meter Rasen umgepflügt. Kein Gejammer, kein Theater – während beim großen Spiel der Stars oft die Taktik dominierte, gab es hier einfach echte, rohe Liebe zum Sport.