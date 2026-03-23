Wahnsinnsspiel von Wilhelmsdorf-Ried-Zuss, Amtzell top, Spielwertung

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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Vor 120 Zuschauern in Ailingen zeigten die Gäste aus Eschach die reifere Spielanlage. Den Grundstein legte Christoph Vossler (6.) mit der frühen Führung. Ailingen bewies jedoch Kampfgeist und kam durch einen verwandelten Foulelfmeter von Rafael Geigges (30.) zurück in die Partie. Lange Zeit blieb die Begegnung auf des Messers Schneide, da beide Abwehrreihen wenig zuließen. Erst in der Schlussphase bewies der TSV Eschach II den längeren Atem: Benedikt Böning (77.) sorgte für die erneute Führung, bevor Etienne Elster (88.) kurz vor Ende den Deckel auf den Auswärtssieg setzte.
In Baindt sahen die Fans ein klassisches Geduldsspiel, das vor allem durch taktische Disziplin im Mittelfeld geprägt war. Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware, da beide Teams den Fokus auf eine sichere Defensive legten. Den entscheidenden Moment des Nachmittags fingen die Zuschauer in der 59. Minute ein, als Stefan Sauter die einzige Unachtsamkeit in der Baindter Hintermannschaft nutzte und zum 0:1 traf. Baienfurt verteidigte diesen knappen Vorsprung in der verbleibenden halben Stunde mit viel Leidenschaft und sicherte sich so drei wichtige Punkte in der Fremde.
Ein packender Schlagabtausch entwickelte sich in Molpertshaus vor 150 Zuschauern. Die Heimelf startete furios durch Simon Kling (8.), doch Ankenreute antwortete prompt durch Luca Rief (18.). Noch vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse: Mihael Markulin (38.) brachte Molpertshaus erneut in Front, doch praktisch im Gegenzug markierte Brandon Kreijfelt (40.) den erneuten Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität hoch, wobei Ankenreute das glücklichere Ende für sich hatte. In der 84. Minute war es erneut Luca Rief, der mit seinem zweiten Treffer den Sieg für den SV Ankenreute perfekt machte.
Der SV Mochenwangen legte einen Blitzstart hin, der den Gästen aus Weissenau früh den Wind aus den Segeln nahm. Innerhalb von nur zwei Minuten sorgten Andreas Spieß (9.) und Gabriel Oancea (11.) für eine komfortable Führung. Weissenau bemühte sich in der Folge um Stabilität, doch Mochenwangen blieb am Drücker. In der 54. Minute erhöhte Florian Adis auf 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Die Gäste zeigten zwar Moral und kamen durch Salvatore Di Maggio (82.) noch zum Ehrentreffer, gefährden konnten sie den souveränen Heimsieg der Mochenwangener jedoch nicht mehr.
In dieser Begegnung fielen die Tore fast im Minutentakt. Bereits nach drei Minuten stand es durch Michele Genua (2.) und Mamady Doumbouya (3.) 1:1. Es entwickelte sich ein hochemotionaler Schlagabtausch, in dem die SGM durch Tim Mayer (38.) und Manuel Radtke (45.) jeweils vorlegte, während Friedrichshafen durch Sascha Hohmann (43.) dranblieb. Nach der Pause erhöhte Dilaver Muslijevski (56.) auf 4:2. In der Schlussphase wurde es noch einmal richtig eng, als Massimo Caltabiano (76.) einen Handelfmeter zum Anschluss verwandelte. Vor 150 Zuschauern rettete die Heimelf den knappen Vorsprung jedoch mit viel Herzblut über die Zeit.
Was für ein Wahnsinn in Wilhelmsdorf! Die Zuschauer erlebten ein Spiel für die Geschichtsbücher. Die FG schien nach Toren von Julian Mücke (19.), Maximilian Feist (22., 54.), Julius Strobel (40.) und Luiz Schulz (53.) beim Stand von 5:1 bereits wie der haushohe Sieger. Doch die SG Aulendorf startete eine der spektakulärsten Aufholjagden der Saison: Innerhalb von 24 Minuten glichen Andreas Krenzler (60., 84.), Jochen Daiber (64.) und David-Noah Rimili (82.) zum 5:5 aus. Das Spiel stand Kopf, doch den Schlusspunkt setzte die Heimelf: In der Nachspielzeit (92.) war Stefan Constantin zur Stelle und markierte den 6:5-Endstand in einer völlig verrückten Partie.
Der SK Weingarten demonstrierte beim Auswärtsspiel seine offensive Klasse und ließ von Beginn an keine Zweifel am Sieger aufkommen. Besonders das Duo La Mela und Selale war an diesem Tag nicht zu bremsen. Massimo la Mela (11., 27.) sorgte für eine schnelle Zwei-Tore-Führung, bevor Oguzhan Selale (32., 61.) ebenfalls mit einem Doppelpack auf 0:4 erhöhte. Die Spielgemeinschaft bemühte sich zwar um Entlastung, fand aber kaum Mittel gegen die spielstarken Gäste. Der Treffer von Niklas Sterk (95.) tief in der Nachspielzeit war lediglich Ergebniskosmetik nach einer dominanten Vorstellung der Weingartener.
In Kehlen zeigte sich die zweite Mannschaft des TSV Berg äußerst abgeklärt und hocheffektiv. Die Gäste kontrollierten das Geschehen weitgehend und stellten die Weichen noch vor der Pause auf Sieg. Maximilian Krause (25.) brach den Bann, woraufhin Denis Sehitler (32.) nur wenig später nachlegte. Kehlen versuchte im zweiten Durchgang, mehr Druck aufzubauen, doch die Defensive der Berger stand sicher und ließ kaum nennenswerte Chancen zu. In der 66. Minute machte Linus Held mit dem dritten Treffer alles klar und besiegelte den verdienten Auswärtserfolg für sein Team.
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In Waltershofen erlebten die Zuschauer ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Die Heimelf erwischte einen Blitzstart: Bereits in der 6. Minute brachte Matthäus Kling die SGM in Führung. In der Folge entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, in dem Waltershofen leidenschaftlich verteidigte und Lindau unermüdlich auf den Ausgleich drängte. Lange Zeit sah es nach einem Heimsieg aus, doch in der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. In der 92. Minute belohnte Lamin Drammeh die Bemühungen der Lindauer und markierte den viel umjubelten Ausgleichstreffer, der den Gästen doch noch einen Punkt sicherte.
Das Spiel wurde mit 3:0 für den FC Scheidegg gewertet, weil der FC Wangen II nicht antrat.
In Schlachters bekamen die Fans ein wahres Offensiv-Spektakel geboten, bei dem ein Akteur besonders herausragte. Marian Rief war der Mann des Tages und stellte die Abwehr der Gäste vor unlösbare Aufgaben. Er eröffnete den Torreigen in der 14. Minute. Zwar gelang Emil Blümel (26.) der zwischenzeitliche Ausgleich, doch Schlachters antwortete prompt durch Jonas Fritz (28.) und Jonas Hermann (35.). Noch vor der Pause schraubte erneut Marian Rief (38.) das Ergebnis in die Höhe. Auch nach dem Seitenwechsel blieb er hungrig und vollendete seinen Hattrick in der 49. Minute. Trotz des Treffers von Niclas Weber (53.) für Kißlegg blieb die Überlegenheit der Hausherren deutlich. Den Schlusspunkt setzte Marc Erath (92.) in der Nachspielzeit.
In Eglofs sahen die Zuschauer ein hochemotionales Unentschieden, bei dem die Führung mehrfach wechselte. Die Gäste der SGM HENOBO gingen durch Marcus Schmid (15.) in Front, doch Steffen Kimpfler (23.) glich wenig später für die Heimelf aus. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug HENOBO erneut zu: Marcel Stöhr (44.) sorgte für die knappe Halbzeitführung der Gäste. Nach dem Seitenwechsel investierte Eglofs viel Energie und drängte leidenschaftlich auf den erneuten Ausgleich. Die Bemühungen wurden in der 72. Minute belohnt, als Stefan Reutlinger zur Stelle war und den Ball zum 2:2-Endstand im Netz unterbrachte.
Ein klassisches Geduldsspiel erlebten die Fans in Argental. In einer Partie, die vor allem durch taktische Disziplin und hart geführte Zweikämpfe im Mittelfeld geprägt war, suchten beide Mannschaften lange vergeblich nach der entscheidenden Lücke. Es entwickelte sich eine Zitterpartie, in der die Defensivreihen kaum etwas zuließen. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung: In der 82. Minute war Samuel Weiß der entscheidende Mann, als er die Kugel zur Führung über die Linie drückte. Neukirch warf in den letzten Minuten noch einmal alles nach vorne, doch Argental verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Herzblut bis zum Schlusspfiff.
Vor 120 Zuschauern in Wolfegg entwickelte sich eine Begegnung, die vor allem durch Tore zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten geprägt war. Jonathan Dischl (26.) brachte die Hausherren Mitte der ersten Halbzeit in Führung und sorgte für gute Stimmung auf den Rängen. Doch die Freude währte nicht lange über die Pause hinaus. Praktisch mit dem ersten Angriff im zweiten Durchgang markierte Maximilian Hörburger (46.) den Ausgleich für die SGM Beuren/Rohrdorf. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Teams um den Siegtreffer kämpften, doch am Ende blieb es bei einer Punkteteilung.
Ein gebrauchter Tag für den FC Isny, während der SV Amtzell eiskalt seine Chancen nutzte. Bereits in der 10. Minute brachte Tinus Baumann die Gäste per Handelfmeter in Führung. Nur eine Minute später sah Marc Ludwig (11.) die Rote Karte, was Isny fast die gesamte Spielzeit in Unterzahl zurückließ. Amtzell nutzte den Platz geschickt aus: Salvatore Bellusci (49.) erhöhte kurz nach der Pause. Als Isny durch die Gelb-Rote Karte für Elias Piersciecki (68.) nur noch zu neunt auf dem Platz stand, brachen alle Dämme. Jonas Gaus (77.) und Severin Birk (80.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und besiegelten den deutlichen Auswärtssieg der Amtzeller.
Die SG HAN feierte vor 150 Zuschauern einen souveränen Heimsieg, der jedoch auch einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten erforderte. Julian Knill (5.) brachte die Hausherren früh in Front. In der 12. Minute hatte Ratzenried die große Chance zum Ausgleich, doch Michael Schindele scheiterte mit einem Handelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Benedikt Rack. Dieser Moment gab der Heimelf weiteren Aufwind: Joshua Traut (28.) und erneut Julian Knill (43.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt setzte Andreas Lau (67.), der einen Foulelfmeter sicher zum 4:0-Endstand verwandelte.
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