Wahnsinnsspiel von Wilhelmsdorf-Ried-Zuss, Amtzell top, Spielwertung

In Baindt sahen die Fans ein klassisches Geduldsspiel, das vor allem durch taktische Disziplin im Mittelfeld geprägt war. Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware, da beide Teams den Fokus auf eine sichere Defensive legten. Den entscheidenden Moment des Nachmittags fingen die Zuschauer in der 59. Minute ein, als Stefan Sauter die einzige Unachtsamkeit in der Baindter Hintermannschaft nutzte und zum 0:1 traf. Baienfurt verteidigte diesen knappen Vorsprung in der verbleibenden halben Stunde mit viel Leidenschaft und sicherte sich so drei wichtige Punkte in der Fremde.

Vor 120 Zuschauern in Ailingen zeigten die Gäste aus Eschach die reifere Spielanlage. Den Grundstein legte Christoph Vossler (6.) mit der frühen Führung. Ailingen bewies jedoch Kampfgeist und kam durch einen verwandelten Foulelfmeter von Rafael Geigges (30.) zurück in die Partie. Lange Zeit blieb die Begegnung auf des Messers Schneide, da beide Abwehrreihen wenig zuließen. Erst in der Schlussphase bewies der TSV Eschach II den längeren Atem: Benedikt Böning (77.) sorgte für die erneute Führung, bevor Etienne Elster (88.) kurz vor Ende den Deckel auf den Auswärtssieg setzte.

FV Molpertshaus – SV Ankenreute 2:3

Ein packender Schlagabtausch entwickelte sich in Molpertshaus vor 150 Zuschauern. Die Heimelf startete furios durch Simon Kling (8.), doch Ankenreute antwortete prompt durch Luca Rief (18.). Noch vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse: Mihael Markulin (38.) brachte Molpertshaus erneut in Front, doch praktisch im Gegenzug markierte Brandon Kreijfelt (40.) den erneuten Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität hoch, wobei Ankenreute das glücklichere Ende für sich hatte. In der 84. Minute war es erneut Luca Rief, der mit seinem zweiten Treffer den Sieg für den SV Ankenreute perfekt machte.

SV Mochenwangen – SV Weissenau 3:1

Der SV Mochenwangen legte einen Blitzstart hin, der den Gästen aus Weissenau früh den Wind aus den Segeln nahm. Innerhalb von nur zwei Minuten sorgten Andreas Spieß (9.) und Gabriel Oancea (11.) für eine komfortable Führung. Weissenau bemühte sich in der Folge um Stabilität, doch Mochenwangen blieb am Drücker. In der 54. Minute erhöhte Florian Adis auf 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Die Gäste zeigten zwar Moral und kamen durch Salvatore Di Maggio (82.) noch zum Ehrentreffer, gefährden konnten sie den souveränen Heimsieg der Mochenwangener jedoch nicht mehr.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen – VfB Friedrichshafen II 4:3

In dieser Begegnung fielen die Tore fast im Minutentakt. Bereits nach drei Minuten stand es durch Michele Genua (2.) und Mamady Doumbouya (3.) 1:1. Es entwickelte sich ein hochemotionaler Schlagabtausch, in dem die SGM durch Tim Mayer (38.) und Manuel Radtke (45.) jeweils vorlegte, während Friedrichshafen durch Sascha Hohmann (43.) dranblieb. Nach der Pause erhöhte Dilaver Muslijevski (56.) auf 4:2. In der Schlussphase wurde es noch einmal richtig eng, als Massimo Caltabiano (76.) einen Handelfmeter zum Anschluss verwandelte. Vor 150 Zuschauern rettete die Heimelf den knappen Vorsprung jedoch mit viel Herzblut über die Zeit.

FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – SG Aulendorf 6:5

Was für ein Wahnsinn in Wilhelmsdorf! Die Zuschauer erlebten ein Spiel für die Geschichtsbücher. Die FG schien nach Toren von Julian Mücke (19.), Maximilian Feist (22., 54.), Julius Strobel (40.) und Luiz Schulz (53.) beim Stand von 5:1 bereits wie der haushohe Sieger. Doch die SG Aulendorf startete eine der spektakulärsten Aufholjagden der Saison: Innerhalb von 24 Minuten glichen Andreas Krenzler (60., 84.), Jochen Daiber (64.) und David-Noah Rimili (82.) zum 5:5 aus. Das Spiel stand Kopf, doch den Schlusspunkt setzte die Heimelf: In der Nachspielzeit (92.) war Stefan Constantin zur Stelle und markierte den 6:5-Endstand in einer völlig verrückten Partie.

SG Waldburg/Grünkraut – SK Weingarten 1:4

Der SK Weingarten demonstrierte beim Auswärtsspiel seine offensive Klasse und ließ von Beginn an keine Zweifel am Sieger aufkommen. Besonders das Duo La Mela und Selale war an diesem Tag nicht zu bremsen. Massimo la Mela (11., 27.) sorgte für eine schnelle Zwei-Tore-Führung, bevor Oguzhan Selale (32., 61.) ebenfalls mit einem Doppelpack auf 0:4 erhöhte. Die Spielgemeinschaft bemühte sich zwar um Entlastung, fand aber kaum Mittel gegen die spielstarken Gäste. Der Treffer von Niklas Sterk (95.) tief in der Nachspielzeit war lediglich Ergebniskosmetik nach einer dominanten Vorstellung der Weingartener.

SV Kehlen – TSV Berg II 0:3

In Kehlen zeigte sich die zweite Mannschaft des TSV Berg äußerst abgeklärt und hocheffektiv. Die Gäste kontrollierten das Geschehen weitgehend und stellten die Weichen noch vor der Pause auf Sieg. Maximilian Krause (25.) brach den Bann, woraufhin Denis Sehitler (32.) nur wenig später nachlegte. Kehlen versuchte im zweiten Durchgang, mehr Druck aufzubauen, doch die Defensive der Berger stand sicher und ließ kaum nennenswerte Chancen zu. In der 66. Minute machte Linus Held mit dem dritten Treffer alles klar und besiegelte den verdienten Auswärtserfolg für sein Team.