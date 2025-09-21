 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Frenz holt ersten Punkt.
Frenz holt ersten Punkt. – Foto: Julia Sahr

Wahnsinnsspiel in Nörvenich, Frenz ärgert Golzheim

Kreisliga A Düren: Torfestival bei SG Nörvenich-Hochkirchen gegen Jugendsport Wenau – Siege für FC Düren 77 und Viktoria Koslar in der Kreisliga A Düren. JSV Frenz punktet beim FC Golzheim.

Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Der 6. Spieltag der Kreisliga A Düren hatte es in sich: Während SG Nörvenich-Hochkirchen und Jugendsport Wenau beim 5:6 ein wahres Spektakel boten, setzten sich der FC Düren 77 gegen Rhenania Lohn sowie Viktoria Koslar bei Salingia Barmen durch. Punkteteilungen gab es unter anderem für den SC Jülich/SV Hoengen, die SG Germania Burgwart und Schwarz-Weiß Düren, die jeweils Unentschieden erkämpften. Aufsteiger FC Golzheim patzte gegen das bisherige Schlusslicht JSV Frenz.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Gestern, 16:30 Uhr
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
2
3
Abpfiff
Die Partie in Barmen war von Beginn an torreich. Bereits nach fünf Minuten brachte Sven Müller die Gäste in Führung, kurz darauf erhöhte Kerim Karahatil auf 2:0. Die Gastgeber ließen sich davon nicht entmutigen: Maximilian Mertens verkürzte noch vor der Pause, ehe Lewis Hülsmann kurz vor dem Seitenwechsel den alten Abstand wiederherstellte. Nach rund einer Stunde meldete sich Mertens erneut zurück und brachte sein Team auf 2:3 heran, jedoch behielt Koslar die Oberhand und brachte den ersten Saisonsieg über die Zeit.

Heute, 15:00 Uhr
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
2
2
Abpfiff
Die Gäste aus Freialdenhoven gingen nach 20 Minuten durch Dennis Lehmann mit 1:0 in Führung, nach dem Seitenwechsel erhöhte Pascal Schneider in der 66. Minute auf 2:0. Doch die Spielgemeinschaft SC Jülich/SV Hoengen steckte nicht auf: Lorenz Klee verwandelte einen Elfmeter zum 1:2 (84.), und nur vier Minuten später fiel noch der Ausgleich zum 2:2. Freialdenhoven bleibt oben dran.

Heute, 15:00 Uhr
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
0
0
Abpfiff
Im Duell zwischen dem FC Golzheim und dem JSV Frenz wollte trotz Chancen hüben wie drüben kein Treffer fallen. Besonders bitter für die Gäste: Senad Selimovic scheiterte in der 82. Minute mit einem Strafstoß an Samuel Prado-Faßmann. Damit holt Aufsteiger Frenz ausgerechnet beim Tabellenführer Golzheim den ersten Punkt.

Heute, 15:00 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
2
1
Abpfiff
Bereits in der 7. Minute brachte Ilker Ermayasi den FC Düren 77 mit 1:0 in Führung. Die Gäste antworteten nur fünf Minuten später: Cuma Erol glich per Elfmeter zum 1:1 aus, doch kurz vor der Pause erzielte Giuseppe Borgetta das 2:1, das sich am Ende als entscheidend erweisen sollte. Absteiger lohnt bleibt bei drei Punkten.

Heute, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
3
3
Abpfiff

Sechs Tore bekamen die Zuschauer in Düren zu sehen, und die Gäste legten dabei den besseren Start hin. Noah Möres brachte Grün-Weiß Welldorf-Güsten früh in Führung und erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel keimte Hoffnung auf, als Tugay Sahin per Elfmeter verkürzte, doch kurz darauf stellte Carl Shogi Pithan ebenfalls vom Punkt den alten Abstand wieder her. Innerhalb weniger Minuten fanden die Gastgeber jedoch zurück: Walter Wogu traf zum 2:3, und Harold Kimuangana sicherte seinem Team kurz darauf den umjubelten 3:3-Endstand.

Heute, 15:00 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
1
1
Abpfiff
Die Zuschauer mussten sich lange gedulden, ehe es in Burgwart spannend wurde. In der 67. Minute setzte sich Lucca Heucken energisch durch und traf zum 1:0 für die SG Germania Burgwart, die bis dahin vor allem defensiv sicher stand. Doch die Freude hielt nur kurz an, weil Luca Wantke bereits drei Minuten später per Strafstoß ausglich. Burgwart und Oberzier haben sieben Punkte.

Heute, 15:00 Uhr
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
2
1
Abpfiff
Die Partie in Winden war lange offen und nahm erst spät richtig Fahrt auf. Nachdem Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln im zweiten Durchgang das 1:0 erzielt hatte, fand VfVuJ Winden die passende Antwort: Justin Eismar sorgte in der 67. Minute für den Ausgleich. Als alles schon auf ein Remis hindeutete, griff der Schiedsrichter in der Nachspielzeit noch einmal entscheidend ein. Nach einem Foul im Strafraum übernahm Jörg Lennartz die Verantwortung und verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum umjubelten 2:1-Endstand.

Heute, 15:00 Uhr
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
5
6
Abpfiff
Elf Tore, zahlreiche Führungswechsel und ein packendes Finish – die Zuschauer in Nörvenich bekamen ein Spiel geboten, das man so schnell nicht vergisst. Maximilian Küpper eröffnete mit dem 1:0, doch nach der Pause schlug Leon Feka doppelt zu und drehte die Partie. In der Folge ging es Schlag auf Schlag: Niklas Rauße glich aus, Filip Gjorgjeski brachte Wenau wieder vorne, ehe Edmund Paeffgen und Jan-Niklas Pyka die Gastgeber in Führung schossen. Doch die Gäste hatten das letzte Wort: Innerhalb von 13 Minuten trafen Luis Kugel, Arbent Hajdari per Strafstoß und Manuel Schmeichel zum 6:4. Paeffgen verkürzte in der Nachspielzeit zwar noch, doch am Ende stand ein 6:5, über das man in beiden Lagern wohl noch länger reden wird.

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

5. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Nörvenich-Hochkirchen
Sa., 27.09.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SC Jülich/SV Hoengen
Sa., 27.09.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Düren 77
So., 28.09.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 28.09.25 15:00 Uhr JSV Frenz - Salingia Barmen
So., 28.09.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - VfVuJ Winden
So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Düren
So., 28.09.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - FC Golzheim

6. Spieltag
Sa., 04.10.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - Rhenania Lohn
So., 05.10.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - JSV Frenz
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Golzheim - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - SG Germania Burgwart
So., 05.10.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Jugendsport Wenau
So., 05.10.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Borussia Freialdenhoven
So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Viktoria Koslar
So., 05.10.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - BC Oberzier

