Allgemeines
Wahnsinnsspiel in Derendingen, Metzingen mit 2:2 in Unterzahl, Absagen

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Alb los?

Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Alb

Kreisliga A1:

TSV Holzelfingen – SV Lautertal 2017 3:1
Holzelfingen zeigt einen starken Heimauftritt und setzt die entscheidenden Treffer genau im richtigen Moment. Nach einer umkämpften ersten Hälfte bringt Felix Taxis die Gastgeber in der 40. Minute in Führung. Nach der Pause bleibt Holzelfingen effizient: Marvin Bechtloff erhöht in der 55. Minute, nur zwei Minuten später legt Philipp Louis Kunkel zum 3:0 nach. Lautertal bleibt bemüht und kommt in der 90. Minute durch Marco Lukic zum Anschluss, doch am Holzelfinger Sieg ändert das nichts mehr.

FV Bad Urach – SV Hülben 3:5
Ein verrücktes Spektakel mit acht Toren und ständig wechselnder Dynamik. FV Bad Urach beginnt furios und geht in der 5. Minute durch Timo Prieler in Führung. Hülben antwortet allerdings sofort: Christian Locher gleicht in der 10. Minute aus. Im zweiten Durchgang überschlagen sich die Ereignisse. Sören Stach (50.) und Nick Kuchenbecker (55.) bringen Urach wieder mit zwei Toren nach vorne. Doch Hülben dreht das Spiel praktisch im Gegenzug komplett – Timo Prieler trifft in der 55. Minute erneut, bevor Sören Stach in der 75. Minute und Christian Locher in der 87. Minute die Partie zugunsten der Gäste drehen. In der 88. Minute setzt Pedro Fernandes den Schlusspunkt zum 3:5. Ein packendes Offensivduell mit einem starken Endspurt der Gäste.

TuS Metzingen II – SV Bremelau 1:2
Metzingen II startet engagiert, doch Bremelau setzt den ersten Stich: Nico Baier trifft in der 28. Minute zur Gästeführung. Nach der Pause kämpft sich Metzingen zurück, und Mert Dökmen verwandelt in der 63. Minute einen Foulelfmeter sicher zum Ausgleich. Die Partie bleibt intensiv und offen, bis Fabian Franz in der 86. Minute zuschlägt und Bremelau den späten Auswärtssieg beschert.

SV Auingen – SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronst. abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Wittlingen – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

SG Steinhilben/Trochtelfingen – FC Engstingen abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

TSG Münsingen – FC Sonnenbühl abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

FC Lichtenstein – SV Würtingen abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

Kreisliga A2:

VfL Pfullingen III – TSV Sondelfingen 2:4
Sondelfingen erwischt den besseren Start und geht in der 20. Minute durch Lawen Chalak in Führung. Pfullingen findet jedoch Antworten: Istvan-Krisztofer Tatar gleicht in der 35. Minute aus. Nach der Pause kippt das Spiel sogar kurz zugunsten der Gastgeber, als Atakan Ates in der 51. Minute per Foulelfmeter das 2:1 erzielt. Doch Sondelfingen zeigt Moral und enorme Effizienz in der Schlussphase. Luke Rohde besorgt in der 73. Minute den Ausgleich, Tim Bayer dreht die Partie in der 86. Minute per Foulelfmeter, und Carlo Luzzi setzt in der 90. Minute den Schlusspunkt. Ein starker Auswärtssieg nach großem Kampf.

Young Boys Reutlingen U23 II – TuS Metzingen 2:2
Die Young Boys kontrollieren das Spiel lange und gehen durch David Petrosyan in der 34. Minute sowie einem Treffer von Emirhan Karpuz direkt nach Wiederanpfiff in der 46. Minute scheinbar komfortabel mit 2:0 in Führung. Der TuS Metzingen wehrt sich jedoch tapfer – trotz einer Gelb-Roten Karte gegen Serhan Sahin in der 67. Minute. In Unterzahl startet Metzingen ein beeindruckendes Comeback: Telmo Teixeira-Rebelo trifft in der 86. Minute und sorgt in der 90.+5 Minute tatsächlich noch für den Ausgleich. Ein emotionaler Punktgewinn für den TuS.

TSV Eningen – Anadolu SV Reutlingen 5:2
Eningen kommt furios ins Spiel: Johannes Klein trifft bereits in der 3. und 14. Minute doppelt. Anadolu kämpft sich jedoch beeindruckend zurück, erst durch Metecan Ünal in der 34. Minute, dann durch Onur Seyhan in der 43. Minute – ein 2:2 zur Pause, das die Partie völlig öffnet. Nach dem Seitenwechsel übernimmt Eningen wieder die Kontrolle: Tim Jaeth trifft in der 63. Minute, Philipp Dennenmoser erhöht in der 77. Minute, und Patrick März macht in der 84. Minute alles klar. Ein Heimsieg nach starkem Finish.

TSV Betzingen – SV Walddorf II 4:0
Betzingen startet verhalten, dreht dann aber kurz vor der Pause auf. Bilal Badr trifft in der 42. Minute, nur eine Minute später legt Erik Grats in der 43. Minute nach. Im zweiten Durchgang bleibt Grats der prägende Mann: Mit Toren in der 55. und 90. Minute schnürt er einen Dreierpack. Eine überzeugende Betzinger Vorstellung mit einem klaren Ergebnis.

SV Degerschlacht – SV Wannweil 2:4
Wannweil erwischt einen starken Auswärtsauftritt. Kaan Görkem Genis eröffnet in der 17. Minute, Umut Ulusoy erhöht in der 37. Minute. Degerschlacht kommt nach der Pause besser ins Spiel und verkürzt durch Luka Brendle in der 55. Minute. Doch Ulusoy sorgt in der 78. Minute wieder für Ruhe auf Gästeseite. Manuel Marjakaj bringt Degerschlacht in der 85. Minute noch einmal heran, doch Kaan Görkem Genis macht in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer alles klar. Eine torreiche Partie, in der Wannweil die entscheidenden Momente für sich nutzt.

Kreisliga A3:

SV Neustetten – TSV Ofterdingen II 3:0
Neustetten brauchte etwas, um in die Partie zu finden, doch kurz vor der Pause fiel der wichtige Dosenöffner: Jannik Klein traf in der 43. Minute zum 1:0. Danach hatte der Gastgeber das Spiel zunehmend im Griff. Bastian Schimpf sorgte mit einem Doppelpack in der 77. und 83. Minute für die Entscheidung. Neustetten spielte effektiv, kontrolliert und sicherte sich einen Heimsieg.

SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – SG Mössingen/Belsen
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Hagelloch – SV Hirrlingen 2:3
Ein intensives Duell mit vielen Wendungen: Philip Daub brachte Hirrlingen früh per Foulelfmeter (5.) in Führung. Hagelloch kämpfte sich noch vor der Pause zurück, als Jakob Hölle in der 42. Minute ausglich. Nach dem Seitenwechsel drehte Simon Horrer in der 53. Minute das Spiel komplett. Doch Hirrlingen blieb eiskalt vom Punkt – erneut verwandelte Philip Daub in der 76. Minute einen Foulelfmeter. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Philipp Zug (80.) zeigte Hirrlingen Moral: Manuel Frick traf in der 88. Minute zum späten Auswärtssieg. Ein emotionaler Schlagabtausch bis in die Schlussphase.

VfB Bodelshausen – SV Wendelsheim 3:1
Vor 150 Zuschauern legte Bodelshausen eine starke und konzentrierte Leistung hin. Martin Ruoff erzielte in der 31. Minute die Führung, die Matthias Schmid kurz nach Wiederanpfiff (48.) ausbaute. Als Daniel Ruoff in der 70. Minute auf 3:0 stellte, war die Partie praktisch entschieden. Wendelsheim kam erst in der Nachspielzeit durch Yannick Stroh (90.+2) zum Ehrentreffer.

SG Kiebingen/Bühl – SV Wurmlingen 0:4
Wurmlingen dominierte klar und nutzte seine Chancen. Marvin Kahlfuss traf bereits in der 20. Minute zur Führung und legte in der 71. Minute seinen zweiten Treffer nach. Dazwischen erhöhte Lukas Sailer in der 65. Minute. Giulio Picariello setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt. Ein klarer Auswärtserfolg.

TSV Dettingen/Rottenburg – Sportfreunde Dußlingen 3:1
Dettingen erwischte einen starken Start und ging durch Lukas Widmann in der 39. Minute in Führung. Direkt nach der Pause gelang Dußlingen durch Mario Lukic (47.) der Ausgleich, doch im Gegenzug stellte Jonas Wiest (48.) den alten Abstand wieder her. Er war es auch, der in der 78. Minute den Sack endgültig zumachte.

FC Rottenburg II – TSV Lustnau 4:1
Rottenburg startete mit einem frühen Treffer von Taylan Canpolat (6.) in die Partie. Lustnau hielt gut dagegen und kam durch Bekai Jagne in der 30. Minute zum Ausgleich. Doch danach übernahmen die Gastgeber die Kontrolle: Efosa Noel Igbinovia traf in der 43. Minute, Marcel Epple legte in der 52. Minute nach und erneut Taylan Canpolat erhöhte in der 62. Minute. Rottenburg zeigte sich treffsicher und spielfreudig.

TV Derendingen II – SG Poltringen/Pfäffingen 4:4
Ein Wahnsinnsspiel mit einem dramatischen Schlussakt. Jesse Lechner brachte die Gäste früh in der 6. Minute in Front. Derendingen glich in der 18. Minute durch Lukas Kammerlander aus, doch Alexander Norz traf in der 26. Minute zum 1:2. Nach der Pause drehte Derendingen die Partie: Agit Satilmis (50.) und Nick Reitmeier (56.) stellten auf 3:2. Doch die Schlussphase hatte es in sich: Alexander Norz glich in der 88. Minute zum 3:3 aus, Reitmeier antwortete mit dem 4:3 in der 90.+1 Minute – und dann schlug Norz in der 90.+6 Minute erneut zu. Ein spektakuläres Remis voller Drama, Kampf und späten Emotionen.

