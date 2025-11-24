Wahnsinnsspiel in Derendingen, Metzingen mit 2:2 in Unterzahl, Absagen

VfL Pfullingen III – TSV Sondelfingen 2:4

Sondelfingen erwischt den besseren Start und geht in der 20. Minute durch Lawen Chalak in Führung. Pfullingen findet jedoch Antworten: Istvan-Krisztofer Tatar gleicht in der 35. Minute aus. Nach der Pause kippt das Spiel sogar kurz zugunsten der Gastgeber, als Atakan Ates in der 51. Minute per Foulelfmeter das 2:1 erzielt. Doch Sondelfingen zeigt Moral und enorme Effizienz in der Schlussphase. Luke Rohde besorgt in der 73. Minute den Ausgleich, Tim Bayer dreht die Partie in der 86. Minute per Foulelfmeter, und Carlo Luzzi setzt in der 90. Minute den Schlusspunkt. Ein starker Auswärtssieg nach großem Kampf.

Young Boys Reutlingen U23 II – TuS Metzingen 2:2

Die Young Boys kontrollieren das Spiel lange und gehen durch David Petrosyan in der 34. Minute sowie einem Treffer von Emirhan Karpuz direkt nach Wiederanpfiff in der 46. Minute scheinbar komfortabel mit 2:0 in Führung. Der TuS Metzingen wehrt sich jedoch tapfer – trotz einer Gelb-Roten Karte gegen Serhan Sahin in der 67. Minute. In Unterzahl startet Metzingen ein beeindruckendes Comeback: Telmo Teixeira-Rebelo trifft in der 86. Minute und sorgt in der 90.+5 Minute tatsächlich noch für den Ausgleich. Ein emotionaler Punktgewinn für den TuS.

TSV Eningen – Anadolu SV Reutlingen 5:2

Eningen kommt furios ins Spiel: Johannes Klein trifft bereits in der 3. und 14. Minute doppelt. Anadolu kämpft sich jedoch beeindruckend zurück, erst durch Metecan Ünal in der 34. Minute, dann durch Onur Seyhan in der 43. Minute – ein 2:2 zur Pause, das die Partie völlig öffnet. Nach dem Seitenwechsel übernimmt Eningen wieder die Kontrolle: Tim Jaeth trifft in der 63. Minute, Philipp Dennenmoser erhöht in der 77. Minute, und Patrick März macht in der 84. Minute alles klar. Ein Heimsieg nach starkem Finish.

TSV Betzingen – SV Walddorf II 4:0

Betzingen startet verhalten, dreht dann aber kurz vor der Pause auf. Bilal Badr trifft in der 42. Minute, nur eine Minute später legt Erik Grats in der 43. Minute nach. Im zweiten Durchgang bleibt Grats der prägende Mann: Mit Toren in der 55. und 90. Minute schnürt er einen Dreierpack. Eine überzeugende Betzinger Vorstellung mit einem klaren Ergebnis.

SV Degerschlacht – SV Wannweil 2:4

Wannweil erwischt einen starken Auswärtsauftritt. Kaan Görkem Genis eröffnet in der 17. Minute, Umut Ulusoy erhöht in der 37. Minute. Degerschlacht kommt nach der Pause besser ins Spiel und verkürzt durch Luka Brendle in der 55. Minute. Doch Ulusoy sorgt in der 78. Minute wieder für Ruhe auf Gästeseite. Manuel Marjakaj bringt Degerschlacht in der 85. Minute noch einmal heran, doch Kaan Görkem Genis macht in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer alles klar. Eine torreiche Partie, in der Wannweil die entscheidenden Momente für sich nutzt.