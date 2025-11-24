Wahnsinnsspiel in Derendingen, Metzingen mit 2:2 in Unterzahl, Absagen

SV Neustetten – TSV Ofterdingen II 3:0
Neustetten brauchte etwas, um in die Partie zu finden, doch kurz vor der Pause fiel der wichtige Dosenöffner: Jannik Klein traf in der 43. Minute zum 1:0. Danach hatte der Gastgeber das Spiel zunehmend im Griff. Bastian Schimpf sorgte mit einem Doppelpack in der 77. und 83. Minute für die Entscheidung. Neustetten spielte effektiv, kontrolliert und sicherte sich einen Heimsieg.
SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – SG Mössingen/Belsen
Das Spiel wurde abgesagt.
TSV Hagelloch – SV Hirrlingen 2:3
Ein intensives Duell mit vielen Wendungen: Philip Daub brachte Hirrlingen früh per Foulelfmeter (5.) in Führung. Hagelloch kämpfte sich noch vor der Pause zurück, als Jakob Hölle in der 42. Minute ausglich. Nach dem Seitenwechsel drehte Simon Horrer in der 53. Minute das Spiel komplett. Doch Hirrlingen blieb eiskalt vom Punkt – erneut verwandelte Philip Daub in der 76. Minute einen Foulelfmeter. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Philipp Zug (80.) zeigte Hirrlingen Moral: Manuel Frick traf in der 88. Minute zum späten Auswärtssieg. Ein emotionaler Schlagabtausch bis in die Schlussphase.
VfB Bodelshausen – SV Wendelsheim 3:1
Vor 150 Zuschauern legte Bodelshausen eine starke und konzentrierte Leistung hin. Martin Ruoff erzielte in der 31. Minute die Führung, die Matthias Schmid kurz nach Wiederanpfiff (48.) ausbaute. Als Daniel Ruoff in der 70. Minute auf 3:0 stellte, war die Partie praktisch entschieden. Wendelsheim kam erst in der Nachspielzeit durch Yannick Stroh (90.+2) zum Ehrentreffer.
SG Kiebingen/Bühl – SV Wurmlingen 0:4
Wurmlingen dominierte klar und nutzte seine Chancen. Marvin Kahlfuss traf bereits in der 20. Minute zur Führung und legte in der 71. Minute seinen zweiten Treffer nach. Dazwischen erhöhte Lukas Sailer in der 65. Minute. Giulio Picariello setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt. Ein klarer Auswärtserfolg.
TSV Dettingen/Rottenburg – Sportfreunde Dußlingen 3:1
Dettingen erwischte einen starken Start und ging durch Lukas Widmann in der 39. Minute in Führung. Direkt nach der Pause gelang Dußlingen durch Mario Lukic (47.) der Ausgleich, doch im Gegenzug stellte Jonas Wiest (48.) den alten Abstand wieder her. Er war es auch, der in der 78. Minute den Sack endgültig zumachte.
FC Rottenburg II – TSV Lustnau 4:1
Rottenburg startete mit einem frühen Treffer von Taylan Canpolat (6.) in die Partie. Lustnau hielt gut dagegen und kam durch Bekai Jagne in der 30. Minute zum Ausgleich. Doch danach übernahmen die Gastgeber die Kontrolle: Efosa Noel Igbinovia traf in der 43. Minute, Marcel Epple legte in der 52. Minute nach und erneut Taylan Canpolat erhöhte in der 62. Minute. Rottenburg zeigte sich treffsicher und spielfreudig.
TV Derendingen II – SG Poltringen/Pfäffingen 4:4
Ein Wahnsinnsspiel mit einem dramatischen Schlussakt. Jesse Lechner brachte die Gäste früh in der 6. Minute in Front. Derendingen glich in der 18. Minute durch Lukas Kammerlander aus, doch Alexander Norz traf in der 26. Minute zum 1:2. Nach der Pause drehte Derendingen die Partie: Agit Satilmis (50.) und Nick Reitmeier (56.) stellten auf 3:2. Doch die Schlussphase hatte es in sich: Alexander Norz glich in der 88. Minute zum 3:3 aus, Reitmeier antwortete mit dem 4:3 in der 90.+1 Minute – und dann schlug Norz in der 90.+6 Minute erneut zu. Ein spektakuläres Remis voller Drama, Kampf und späten Emotionen.