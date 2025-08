Wahnsinnsmoral bringt uns in Runde 2!

Unsere neuformierte zweite Mannschaft zeigte am Sonntagabend eindrucksvoll, was mit Wille, Leidenschaft und echtem Teamgeist möglich ist.

Doch der Reihe nach: Bereits in der 5. Spielminute brachte uns Noah Geiger früh in Führung. In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der unser Team mit vollem Einsatz dagegenhielt. Besonders Keeper Deyhle war in dieser Phase ein sicherer Rückhalt und bewahrte uns mit zwei starken Paraden vor dem Ausgleich.

Auch spielerisch zeigte die Mannschaft immer wieder gute Ansätze und kombinierte sich sauber durchs Mittelfeld. Nur im letzten Drittel fehlte gelegentlich die Durchschlagskraft. So ging es mit einer verdienten 1:0-Führung in die Pause.