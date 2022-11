„Wahnsinns Potenzial“: Aßling feiert versöhnlichen Ausklang gegen Torfabrik Hohenthann Coach fordert verbesserte Trainingsbeteiligung

So., 13.11.2022, 14:30 Uhr

Während die Aßlinger Fußballer ihrem Spielertrainer bereits die letzten Liter Warmwasser wegduschen, nimmt sich Aleksandar Dimitrijevic am Aufgang zum Vereinsheim noch ein paar Minuten Zeit. Eingemummelt in eine Stadionjacke lässt er warmen Zukunftsgedanken fließen: „Wenn diese Jungs regelmäßig da sind, hat der Verein in den nächsten Jahren ein Wahnsinns Potenzial!“

Aßlinger Chefcoach begeistert: „Wir haben als Mannschaft brutal gefightet“

Als hätten sie‘s gehört, stoßen hinter dem gekippten Aßlinger Kabinenfenster die Bierflaschen zusammen. Dabei fühlt sich das 1:1-Remis gegen den TSV Hohenthann für Dimitrijevic kurz nach Spielende nicht nach einem Sieg-Prosit an. „Wir waren eher am Dreier dran und hätten auf vier Punkte an Hohenthann rankommen können.“ Andererseits: Dass man der Torfabrik der Liga bei sieben Absenzen aus dem Stammkader mehr als nur Paroli bieten konnte, macht den Coach schon stolz. „Wir haben als Mannschaft brutal gefightet, auch nach dem Elfmeter nicht aufgehört und hatten sie dann bis auf zwei, drei Chancen im Griff.“