»Wahnsinns-Erlebnis«: Wer holt den Pokal im Kreis Amberg/Weiden? Am Maifeiertag stehen sich Kreisklassen-Spitzenreiter SV Altenstadt/WN und die Kreisliga-U23 des FC Weiden-Ost gegenüber von Florian Würthele · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Meisterschaft und Pokal: Der SV Altenstadt/Waldnaab könnte heuer das „Double“ holen. – Foto: Rainer Rosenau

Während die Kreise Regensburg und Cham/Schwandorf schon am heutigen Donnerstag dran sind, findet das Pokalfinale im Fußballkreis Amberg/Weiden wie immer am Maifeiertag statt. Dort ist das Endspiel zugleich ein Lokalderby. Auf dem Sportgelände des SV Altenstadt/Waldnaab stehen sich der heimische Kreisklassist und der FC Weiden-Ost gegenüber. Die Gäste schicken wie in der gesamten Pokalsaison ihr junges Kreisligateam ins Rennen. Anstoß ist um 15 Uhr.



Reizvoll ist der Gewinn des Kreispokals allemal. Es geht nicht nur um die vom Hauptsponsor LOTTO Bayern zur Verfügung gestellte Siegprämie von 1.000 Euro, sondern auch um einen Startplatz im BFV-Verbandspokal. Dort können die Kreissieger mit etwas Losglück auf Profi-Klubs wie 1860 München und Jahn Regensburg treffen.



Die Kicker aus Altenstadt führen vor den letzten zwei Spieltagen die Kreisklasse Ost als Tabellenführer an, haben Meisterschaft und Aufstieg in der eigenen Hand. Jedoch geht es ungemein spannend zu. Selbst der Tabellenvierte ist noch auf Schlagdistanz zum SVA. Auf dem Weg ins Pokalfinale ließ die Mannschaft von Trainer Marvin Häffner durchaus aufhorchen, schaltete unter anderem Bezirksliga-Anwärter SpVgg Trabitz (3:1) und im Halbfinale Kreisligist SV Köfering (4:3) aus. „Die Vorfreude auf das Pokalfinale ist natürlich ganz groß. Ein Finale im Pokal und das noch bei uns zuhause ist ein Wahnsinns-Erlebnis für mich, meine Jungs und den Verein“, unterstreicht Coach Häffner, der die Favoritenrolle gern Richtung Weiden-Ost schiebt. „Wir wissen, was für eine junge, gute und dynamische Truppe auf uns zukommt, die auch verdient im Finale steht. Gleiches gilt für uns – vor allem wenn ich sehe, welche Gegner wir bis zum Finale vor der Brust hatten.“ Häffner ist sich sicher, dass Nuancen das Endspiel entscheiden werden. „An diesem Tag kommt es auf die Tagesform an. Der Pokal hat schließlich seine eigenen Gesetze.“ Schade sei nur, dass drei Spieler verletzungsbedingt zum Zuschauer verdammt seien.



Ganz anders als bei den Hausherren, geht es für den FC Weiden-Ost II in der Liga im Grunde um nichts mehr. Die junge U23 der „Ostler“ rangiert in der Kreisliga Süd im gesicherten Mittelfeld und hat den Klassenerhalt in der Tasche. Kurios war der Verlauf der bisherigen Pokalsaison. In den vorgeschalteten drei Runden musste Weiden immer ins Elfmeterschießen. Stets behielt man die Oberhand. Dabei wurden die beiden Kreisliga-Topteams SV Grafenwöhr und SV Raigering raus gekegelt. Die Zielsetzung fürs Finale ist eindeutig: „Unser klares Ziel ist es natürlich, den Sieg zu holen – dabei wollen wir aber das Fußballspielen nicht vernachlässigen und trotz aller Pokalatmosphäre einen kühlen Kopf bewahren“, sagt Tim Schlesinger. Vor dem Gegner hat der junge Ost-Coach Respekt: „Augenscheinlich gehen wir als Favorit ins Spiel. Diesen Gedanken haben wir längst aus unseren Köpfen gestrichen. Wir kennen die Qualitäten der Altenstädter und werden mit der nötigen Demut in die Partie gehen.“ Für den Gästetrainer ist dieses Derby durchaus speziell: Er ist gebürtiger Altenstädter und kennt die meisten Spieler des Gegners.