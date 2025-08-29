Wahnsinns-Comeback sorgt für Aufsehen am 6. Spieltag

Der 6. Spieltag der Regionalliga Bayern lieferte wieder spannende Partien und einige packende Momente. Besonders auffällig war die beeindruckende Aufholjagd des FC Augsburg II gegen die Würzburger Kickers. Im Folgenden wird ein Überblick über die Freitagsspiele gegeben.
Was für ein unglaubliches Comeback der Augsburger! Nach einem 1:3-Rückstand zur Halbzeit drehten sie die Partie noch zu einem 4:3-Sieg. Hämmerle, Malaj und Dreo trafen in der zweiten Halbzeit und sicherten den Gästen am Ende sensationelle drei Punkte.
Die SpVgg Unterhaching gewinnt das Topspiel der Liga dank einer starken zweiten Halbzeit. Skarlatidis erzielte einen Doppelpack in der 73. und 88. Minute, Pfeiffer traf in der 91. Minute zum 3:0-Endstand. Mit diesem Erfolg bleibt Unterhaching nach sechs Spielen weiterhin ungeschlagen.
Ein verdienter Sieg für die Heimmannschaft, bei dem durchaus auch ein höheres Ergebnis möglich gewesen wäre. Winklbauer erzielte in der 46. Minute das 1:0, Heim stellte in der 73. Minute den Endstand her. Mit diesem Erfolg klettern die Bayreuther vorerst auf Tabellenplatz sechs.
Der SV Wacker Burghausen lieferte gegen den FV Illertissen eine souveräne Vorstellung ab. Bereits vor der Pause sorgten Bachschmid (11.), Gordok (33.) und Ilic (36.) für eine beruhigende 3:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Illertissen durch einen Handelfmeter von Rühle in der 48. Minute der Anschlusstreffer, doch Simic stellte mit seinem Tor in der 54. Minute den alten Abstand wieder her und markierte den 4:1 Endstand.
Anton Heinz schoss die Bayern II im Alleingang zum Sieg gegen Memmingen. Er traf zunächst in der 27. und 34. Minute, ehe Maier in der 38. Minute für Memmingen zum 1:2-Anschlusstreffer verkürzte. In der zweiten Halbzeit baute Heinz die Führung mit seinen beiden Treffern (70. und 90’+3) wieder aus und sicherte den Münchnern den klaren Erfolg.
Die SpVgg Ansbach sicherte sich einen verdienten 3:0-Sieg gegen Aschaffenburg und feierte damit den ersten Sieg in der laufenden Saison. Manz brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung, Seefried erhöhte sieben Minuten später auf 2:0, und Landshuter stellte in der 64. Minute den Endstand her.
