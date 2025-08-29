Wahnsinns-Comeback sorgt für Aufsehen am 6. Spieltag

Was für ein unglaubliches Comeback der Augsburger! Nach einem 1:3-Rückstand zur Halbzeit drehten sie die Partie noch zu einem 4:3-Sieg. Hämmerle, Malaj und Dreo trafen in der zweiten Halbzeit und sicherten den Gästen am Ende sensationelle drei Punkte.





Die SpVgg Unterhaching gewinnt das Topspiel der Liga dank einer starken zweiten Halbzeit. Skarlatidis erzielte einen Doppelpack in der 73. und 88. Minute, Pfeiffer traf in der 91. Minute zum 3:0-Endstand. Mit diesem Erfolg bleibt Unterhaching nach sechs Spielen weiterhin ungeschlagen.



