Ligabericht
Wacker-Kapitän Felix Bachschmid (r.) brachte sein Team bereits nach elf Minuten mit 1:0 in Führung.
Wacker-Kapitän Felix Bachschmid (r.) brachte sein Team bereits nach elf Minuten mit 1:0 in Führung. – Foto: Megapix

Wahnsinns-Comeback sorgt für Aufsehen am 6. Spieltag

Irre Aufholjagd der Augsburger +++ Unterhaching gewinnt Topspiel +++ Bayreuth schlägt Buchbach +++ Illertissen verliert gegen Wacker +++ Heinz-Viererpack sichert Sieg über Memmingen +++ Ansbach mit erstem Saisonsieg +++ Aubstadt souverän gegen Vilzing +++ Schwabenritter holen ersten Liga-Punkt

Der 6. Spieltag der Regionalliga Bayern lieferte wieder spannende Partien und einige packende Momente. Besonders auffällig war die beeindruckende Aufholjagd des FC Augsburg II gegen die Würzburger Kickers. Im Folgenden wird ein Überblick über die Freitagsspiele gegeben.

Heute, 18:30 Uhr
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
3
4
Abpfiff

Was für ein unglaubliches Comeback der Augsburger! Nach einem 1:3-Rückstand zur Halbzeit drehten sie die Partie noch zu einem 4:3-Sieg. Hämmerle, Malaj und Dreo trafen in der zweiten Halbzeit und sicherten den Gästen am Ende sensationelle drei Punkte.


Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
3
0
Abpfiff

Die SpVgg Unterhaching gewinnt das Topspiel der Liga dank einer starken zweiten Halbzeit. Skarlatidis erzielte einen Doppelpack in der 73. und 88. Minute, Pfeiffer traf in der 91. Minute zum 3:0-Endstand. Mit diesem Erfolg bleibt Unterhaching nach sechs Spielen weiterhin ungeschlagen.


Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
2
0
Abpfiff

Ein verdienter Sieg für die Heimmannschaft, bei dem durchaus auch ein höheres Ergebnis möglich gewesen wäre. Winklbauer erzielte in der 46. Minute das 1:0, Heim stellte in der 73. Minute den Endstand her. Mit diesem Erfolg klettern die Bayreuther vorerst auf Tabellenplatz sechs.


Heute, 19:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
4
1

Der SV Wacker Burghausen lieferte gegen den FV Illertissen eine souveräne Vorstellung ab. Bereits vor der Pause sorgten Bachschmid (11.), Gordok (33.) und Ilic (36.) für eine beruhigende 3:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Illertissen durch einen Handelfmeter von Rühle in der 48. Minute der Anschlusstreffer, doch Simic stellte mit seinem Tor in der 54. Minute den alten Abstand wieder her und markierte den 4:1 Endstand.



Heute, 19:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
1
4

Anton Heinz schoss die Bayern II im Alleingang zum Sieg gegen Memmingen. Er traf zunächst in der 27. und 34. Minute, ehe Maier in der 38. Minute für Memmingen zum 1:2-Anschlusstreffer verkürzte. In der zweiten Halbzeit baute Heinz die Führung mit seinen beiden Treffern (70. und 90’+3) wieder aus und sicherte den Münchnern den klaren Erfolg.


Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
3
0
Abpfiff

Die SpVgg Ansbach sicherte sich einen verdienten 3:0-Sieg gegen Aschaffenburg und feierte damit den ersten Sieg in der laufenden Saison. Manz brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung, Seefried erhöhte sieben Minuten später auf 2:0, und Landshuter stellte in der 64. Minute den Endstand her.


Heute, 18:30 Uhr
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
2
4

Heute, 19:00 Uhr
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
2
2
Abpfiff

