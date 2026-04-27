Wahnsinns-Comeback: Eintracht München rettet Punkt in letzter Sekunde

Was für ein Spiel in der Kreisklasse! Im Duell zwischen dem SV Italia München und dem FC Eintracht München trennten sich beide Teams mit einem spektakulären 4:4-Unentschieden – inklusive dramatischer Schlussphase.
Die Partie begann schwungvoll: Bereits in der 4. Minute brachte Mario Gonzalez Canas die Hausherren mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten – Imad Bacha glich in der 10. Minute zum 1:1 aus, was gleichzeitig den Halbzeitstand markierte.
Nach dem Seitenwechsel übernahm dann zunächst klar der SV Italia das Kommando. Robert Söltl (48.) und Alexander Scholz (52.) schraubten das Ergebnis auf 3:1, ehe erneut Mario Gonzalez Canas in der 57. Minute sogar auf 4:1 erhöhte. Zu diesem Zeitpunkt schien die Partie entschieden.
Doch der FC Eintracht München zeigte Moral. Inaki Ugarte leitete mit dem 4:2 (78.) die Aufholjagd ein, ehe Angelo Hauk in der 83. Minute auf 4:3 verkürzte. Die Gäste warfen in der Schlussphase alles nach vorne – mit Erfolg: In der Nachspielzeit traf Youssef Allam (90.+2) zum viel umjubelten 4:4-Ausgleich.