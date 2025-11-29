Wahnsinns-Comeback! Eidertal Molfsee II on fire

Altenholz schockt Molfsee erneut – Wendepunkt folgt noch vor der Pause

Auch das Rückspiel, kleinlich geleietet vom Unparteiischen, ähnelte dem Hinspiel, als der TSV ausgekontert wurde. Dieses Mal wurde die Mannschaft von Christopher Foley jedoch nach zwei Eckbällen und nach einem eigenen Fehler kalt erwischt. 3:0 führte der Gast, als TSV-Torjäger Jonas Schäfer in der 38. Minute sein 11. Saisontor erzielte. Doch dieses Mal pusteten die Eidertaler den Bus einfach von der Platte. Vor allem das schnelle 1:3 nach einem Eckball und Freistoßtor von Yannick Wolf zum 2:3 vor der Halbzeit erwiesen sich als Katalysator für den zweiten Durchgang auf dem Kunstrasenplatz.

Molfsee dreht auf – und das Spiel

Die Gastgeber schalteten mit Wiederbeginn den Turbo dazu und spielten sich in einen Rausch, der mit einem 7:3 endete. „Für uns natürlich ein vernünftiger Ausklang. Morgen hat die Truppe Weihnachtsfeier. Rein vom Timing her hätte es nicht besser passen können“, ging auch Foley mit viel Vorfreude in den nächsten Tag.

Altenholz legt vor – SpVg antwortet rechtzeitig

Im letzten Spiel des Jahres für beide Seiten brachte Rekonvaleszent Leewe Erfmann mit seinem Premierentor in dieser Spielzeit die Elf von Nils Lenschau früh mit 1:0 in Führung. Als Erfmann seinen Doppelpack -erneut per Kopfball nach dem zweiten Standard machte und Schäfer einen individuellen Fehler der Eidertaler Defensive bestrafte, war die zehnte Niederlage im 18. Spiel für die Heimelf nicht weit. Die Gäste wussten, dass die Eidertaler eine megastarke Offensive haben, aber auch nachlässig in der Defensive sind.