Wahnsinns-Comeback! Eidertal Molfsee II on fire

Mit dem 2:1-Sieg am 2. Spieltag leitete der TSV Altenholz im Hinspiel die Talfahrt der SpVg Eidertal Molfsee ein. Zuhause hatten die Altenholzer auf dem Sportplatz am Gemeindezentrum „den Bus geparkt“, den der dominante Aufsteiger gegen den Landesligaabsteiger aus dem Norden von Kiel trotz Powerplay einfach nicht bewegen konnte.
Auch das Rückspiel, kleinlich geleietet vom Unparteiischen, ähnelte dem Hinspiel, als der TSV ausgekontert wurde. Dieses Mal wurde die Mannschaft von Christopher Foley jedoch nach zwei Eckbällen und nach einem eigenen Fehler kalt erwischt. 3:0 führte der Gast, als TSV-Torjäger Jonas Schäfer in der 38. Minute sein 11. Saisontor erzielte. Doch dieses Mal pusteten die Eidertaler den Bus einfach von der Platte. Vor allem das schnelle 1:3 nach einem Eckball und Freistoßtor von Yannick Wolf zum 2:3 vor der Halbzeit erwiesen sich als Katalysator für den zweiten Durchgang auf dem Kunstrasenplatz.
Die Gastgeber schalteten mit Wiederbeginn den Turbo dazu und spielten sich in einen Rausch, der mit einem 7:3 endete. „Für uns natürlich ein vernünftiger Ausklang. Morgen hat die Truppe Weihnachtsfeier. Rein vom Timing her hätte es nicht besser passen können“, ging auch Foley mit viel Vorfreude in den nächsten Tag.
Im letzten Spiel des Jahres für beide Seiten brachte Rekonvaleszent Leewe Erfmann mit seinem Premierentor in dieser Spielzeit die Elf von Nils Lenschau früh mit 1:0 in Führung. Als Erfmann seinen Doppelpack -erneut per Kopfball nach dem zweiten Standard machte und Schäfer einen individuellen Fehler der Eidertaler Defensive bestrafte, war die zehnte Niederlage im 18. Spiel für die Heimelf nicht weit. Die Gäste wussten, dass die Eidertaler eine megastarke Offensive haben, aber auch nachlässig in der Defensive sind.
„Ja, sah nicht gut aus. Aber die Mannschaft glaubte an sich, war intakt, kämpfte sich ran und verkürzte auf 2:3 bis zur Halbzeit. Zweite Halbzeit spielen nur noch wir und schießen dann fünf Tore und gewinnen dieses Spiel sage und schreibe 7:3“, konstatierte der Eidertaler Coach nach entfesselten zweiten 45 Minuten.
Der TSV Altenholz hatte gegen die gefährlichen Eidertaler Angriffe den Zugriff verloren. Vor allem im Mittelfeld. Mit guten Bällen aus der Defensive konnten die Platzherren somit den Gegner oft unter Druck setzen. Und nach der Führung mit der spielerischen Qualität auch im schnellen Umschaltspiel überzeugen.
Die wechselhaften Ergebnisse nach der 1:2-Niederlage in Altenholz zeigten Nachwirkungen: Das Abstiegsgespenst besuchte zwischendurch das Team von der Hamburger Chaussee. Doch mit dem dritten Sieg in Folge vor dem Winterschlaf gab die SpVg diesem einen Fußtritt und jagte die Abstiegssorgen mit einem 7:3 vom Hof.
„Völlig verdient. Wir machen nicht alles richtig, uns gelingt auch nicht alles, aber am Ende des Tages haben wir die Fähigkeit zurückzukommen“, kommentierte Christopher Foley das Spektakel zwischen zwei Mannschaften, bei denen im Schnitt vier bis fünf Treffer pro Partie fallen.
„Und ja, ich bin total stolz und superzufrieden mit der Leistung der Mannschaft“, überholte die Foley-Truppe in der Tabelle den Kontrahenten und liegt mit 23 Punkten einen vor dem TSV Altenholz auf Platz acht.
SpVg Eidertal Molfsee II: Dittmann – Höckendorff (83. Viertel), Wolf, Quoos – Matthes, Blümke – Olise (79. de Mooy), Siedschlag (86. Langkowski), Ramo, Smith (79. Walter) – Ziesecke (73. Podlipnikov).
Trainer: Chris Foley.
TSV Altenholz: Schwarz – Bäsler, Pantel, Eckey, Erfmann (46. Mathea) – Ellwanger (65. Jappe), Hansen (46. Bansemer), Vogler – Brackmann (65. Farokhi), Schäfer (73. Adigüzel), Kessler.
Trainer: Nils Lenschau.
SR: Alexander Scheffel (ABC Wesseln).
Ass.: Bianca Hargens, Michael Förstner.
Z.: 25.
Tore: 0:1 Leewe Erfmann (5.), 0:2 Leewe Erfmann (22.), 0:3 Jonas Schäfer (38.), 1:3 Marco Quoos (43.), 2:3 Yannick Wolf (45.), 3:3 Salih Ramo (49.), 4:3 Robin Ziesecke (68.), 5:3 Tim Siedschlag (72.), 6:3 Maro Quoos (75.), 7:3 Azuka Olise (77.).