Wahnsinniges Spiel in Lotte: BVB nach Rückstand mit 5:3

Lotte führte zunächst durch Leon Demaj (16.), aber Bennedikt Wüstenhagen (27.) und Babis Drakas (34.) drehten die Partie zugunsten der Gäste, die dann aber erneut ein Gegentor von Demaj kassierten (38.). Doch im dritten Anlauf in der Regionalliga lief es für den Absteiger deutlich besser, denn sowohl den Ausgleich zum 2:2 als auch das 3:3 durch einen Freistoßtreffer von Marc Heider (48.) konterte Borussia Dortmund II diesmal besser aus. Luca Horn fabrizierte zunächst ein Eigentor (59.), dann traf Wüstenhagen zum zweiten Mal in diesem Spiel (63.). Zuvor erzielte Yannik Lührs noch im ersten Durchgang den 3:2-Pausenstand (43.).

Einen Rückschlag musste Lotte mit der Gelb-Roten Karte gegen Jonathan Riemer früh im zweiten Durchgang verkraften (51.). Nach dem 4:3 lief der BVB dann aber davon und verdiente sich den ersten Sieg. Mit jeweils vier Punkten und 7:8-Toren liegen die beiden Klubs gleichauf.