Wahnsinniges Spiel in Lotte: BVB nach Rückstand mit 5:3

Am 3. Spieltag der Regionalliga West hat die U23 von Borussia Dortmund ihr erstes Saisonspiel gewonnen und in einem wilden Spiel die Sportfreunde Lotte auswärts mit 5:3 (3:2) geschlagen.
Lotte führte zunächst durch Leon Demaj (16.), aber Bennedikt Wüstenhagen (27.) und Babis Drakas (34.) drehten die Partie zugunsten der Gäste, die dann aber erneut ein Gegentor von Demaj kassierten (38.). Doch im dritten Anlauf in der Regionalliga lief es für den Absteiger deutlich besser, denn sowohl den Ausgleich zum 2:2 als auch das 3:3 durch einen Freistoßtreffer von Marc Heider (48.) konterte Borussia Dortmund II diesmal besser aus. Luca Horn fabrizierte zunächst ein Eigentor (59.), dann traf Wüstenhagen zum zweiten Mal in diesem Spiel (63.). Zuvor erzielte Yannik Lührs noch im ersten Durchgang den 3:2-Pausenstand (43.).
Einen Rückschlag musste Lotte mit der Gelb-Roten Karte gegen Jonathan Riemer früh im zweiten Durchgang verkraften (51.). Nach dem 4:3 lief der BVB dann aber davon und verdiente sich den ersten Sieg. Mit jeweils vier Punkten und 7:8-Toren liegen die beiden Klubs gleichauf.
Sportfreunde Lotte – Borussia Dortmund II 3:5
Sportfreunde Lotte: Ron Meyer, Denis Milic, Jonathan Riemer, Jonas Kehl, Luca Horn (60. Luca Kerkemeyer), Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch (67. Dino Bajric), Shkrep Stublla (67. Nazzareno Ciccarelli), Leon Demaj, Diamant Berisha (46. Marc Heider) - Trainer: Fabian Lübbers
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Patrick Göbel (90. Ismael Mansaray), Yannik Lührs, Ben Hüning, Michael Eberwein, Danylo Krevsun (46. David Lelle), Antonio Fóti, Tony Reitz, Babis Drakas (86. Arne Wessels), Ousmane Diallo (46. Joseph Boyamba), Bennedikt Wüstenhagen - Trainer: Mike Tullberg
Tore: 1:0 Leon Demaj (16.), 1:1 Bennedikt Wüstenhagen (27.), 1:2 Babis Drakas (34.), 2:2 Leon Demaj (38. Handelfmeter), 2:3 Yannik Lührs (43.), 3:3 Marc Heider (48.), 3:4 Luca Horn (59. Eigentor), 3:5 Bennedikt Wüstenhagen (63.)
Gelb-Rot: Jonathan Riemer (51./Sportfreunde Lotte/Wiederholtes Foul )
Besondere Vorkommnisse: Tony Reitz (Borussia Dortmund II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Ron Meyer (27.).
3. Spieltag
Fr., 08.08.25 19:00 Uhr SC Paderborn 07 II - 1. FC Köln II 5:0
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Wiedenbrück 4:0
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Fortuna Köln 3:2
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Wuppertaler SV - SV Rödinghausen 0:5
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - FC Schalke 04 II 2:2
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - Fortuna Düsseldorf II 1:3
So., 10.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - Borussia Dortmund II
So., 10.08.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - Bonner SC
Mo., 11.08.25 20:00 Uhr VfL Bochum II - SSVg Velbert