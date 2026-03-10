Wahnsinnige Schlussphase in Hankofen: "Dorfbuam" unterliegen Eichstätt

Es war wieder nix mit dem Dreier für Hankofen: Nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel in Eichstätt haben die "Dorfbuam" auch auf heimischen Geläuf gegen den Aufsteiger aus Oberbayern das Nachsehen. – Foto: Charly Becherer

Nach einem zähen Kampf sah der VfB Eichstätt beim Nachhol-Heimauftakt 2026 der SpVgg Hankofen-Hailing bereits wie der sichere Sieger aus, doch eine irre Schlussphase sorgte noch einmal für den absoluten Ausnahmezustand. Am Ende behielten die Gäste aus Oberbayern die Oberhand und entführten mit einem 3:2 die Punkte aus dem Maierhofer-Bau-Stadion.

Zum Spiel: Über weite Strecken war die Partie von taktischer Zurückhaltung und vielen hohen Bällen geprägt. Eichstätt agierte physisch präsenter und ging in der 30. Minute glücklich in Führung, als die Hausherrendefensive einen Steckversuch von Pascal Schittler unglücklich an den langen Pfosten verlängerte, wo Florian Lamprecht nur noch einzuschieben brauchte. Auch nach dem Wechsel blieben die Gäste das kontrolliertere Team, während Hankofen erst ab der 63. Minute zusehends mehr Zugriff auf die Partie bekam.

Dass die Elf von Trainer Dominik Haußner die Begegnung nicht schon früher entschied, lag an der mangelnden Chancenverwertung – so setzte Timo Meixner (59.) das Leder knapp am Pfosten vorbei, traf jedoch in der 74. Minute nach Zuspiel von Nitaj zum 2:0 in die kurze Ecke.

Doch wer nun dachte, das Spiel sei gelaufen, irrte gewaltig. Was ab der 82. Minute folgte, entschädigte für den zuvor eher mauen Kick: Erst köpfte Fanol Lutolli nach einer Stockinger-Flanke zum 1:2-Anschlusstreffer für die "Dorfbuam" ein, nur 60 Sekunden später jagte Lukas Käufl das Leder nach einer abgewehrten Hereingabe mit feiner Technik zum 2:2-Ausgleich in den Winkel. Die Euphorie im Stadion war greifbar, doch genau diese schien die Beck-Truppe etwas zu übermütig werden zu lassen.

Denn schon in der 86. Minute schlug der VfB eiskalt zurück: Nach einem verlorenen Zweikampf im Mittelfeld wurde Beusch an die Grundlinie geschickt, dessen Rückpass der starke Pascal Schittler trocken zur erneuten Führung ins lange Eck verwandelte – sein 7. Saisontreffer! In einer völlig offenen Nachspielzeit vergaben die Gäste durch Kuqanaj und Beusch die Entscheidung gegen den glänzend reagierenden Hausherren-Keeper Maier - am Ende blieb es beim 3:2 für Eichstätt.

Für die SpVgg Hankofen-Hailing ist es ein bitterer Abend: Nach der Niederlage bleiben die Niederbayern nun seit drei Partien ohne Dreier und stecken weiterhin tief im Abstiegskampf. Der VfB Eichstätt hingegen beendet mit diesem Erfolg eine zweifache Sieglos-Serie und darf sich über einen nicht unverdienten Auswärtssieg freuen.