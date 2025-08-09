"wahnsinnige Moral bewiesen" - Freie Turner bringen Sieg über die Zeit

"Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen guten Gegner, der mit Sicherheit eine Rolle spielen wird, was die oberen Plätze angeht." so Julian Runzer, Trainer der Freien Turner. Die Führung konnten seine Jungs dennoch recht schnell erzielen. Torjäger Timon Hallmann war nach einer knappen Viertelstunde zur Stelle. In der 37. Minute legte Maximilan Meinecke das zweite Tor nach, sodass es mit der 2:0-Führung in die Halbzeitpause ging.

Zwar war nicht alles Gold, was glänzte, doch das dritte Tor fiel in der 66. Minute, erneut durch Meinecke: "Wir hatten Probleme, den Ball richtig zirkulieren zu lassen, haben aber eine wahnsinnige Moral bewiesen und waren eiskalt in der Chancenverwertung und in den Umschaltmomenten." so Runzer weiter.

Doch das 3:0 brachte nicht richtig Sicherheit und das Spiel der Freien Turner war bis dato kräftezehrend, sodass die Gäste rankamen. Zuerst traf Dustin Reich in der 72. Minute, dann erzielte der eingewechselte Pelle Blaukat in der 89. Minute das 3:2, doch die Aufholjagd kam zu spät. "Wir haben uns total verausgabt, um das Ergebnis über die Zeit zu bringen und es ist total cool und wichtig, in der Lage zu sein, so ein Spiel zu gewinnen, auch wenn nicht alles optimal lief." so Runzer.

Nach dem Weiterkommen im Pokal, konnten die Braunschweiger also auch das erste Ligaspiel erfolgreich gestalten, was Coach Julian Runzer natürlich erfreute: "Es ist super, dass wir unsere Qualität gezeigt haben und so gestartet sind. Natürlich gehört da auch etwas Glück dazu, wenn das Ergebnis so knapp ist und der Gegner bis zum Ende dran bleibt. Umso glücklicher sind wir, dass wir die Punkte zuhause behalten."

Weiter geht es für die Freien Turner am Freitag mit dem Derby gegen BSC Acosta, während Vorsfelde erst am Mittwoch, den 20.08, gegen Fallersleben spielt.