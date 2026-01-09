Max Wuschek (li.) wird sich im Sommer nach dann sieben Jahren vom TSV Schwaben Augsburg verabschieden. – Foto: Karin Tautz

»Wahnsinnig kraft- & zeitraubend«: Wuschek erklärt seinen Rückzug Der Sportdirektor des TSV Schwaben Augsburg legt am Saisonende sein Amt nieder

Beim Regionalligisten TSV Schwaben Augsburg geht am Saisonende eine Ära zu Ende. Nach sieben Jahren wird Sportdirektor Max Wuschek seinen Posten zur Verfügung stellen. Das gaben der 33-Jährige und der Verein rund um Weihnachten bekannt. Wir haben mit ihm über die Gründe seines Rückzugs gesprochen.

FuPa: Max, du wirst dich im Sommer von den "Schwabenrittern" verabschieden. Wieso?

Max Wuschek (33): Den einen Grund, der der Ausschlag gegeben hat, den gibt es nicht. Es ist eher die Summe an Argumenten, die mich zu diesem Schritt bewogen haben. In letzter Zeit war es schon sehr, sehr kräftezehrend. Das ging an die Substanz.



Du sprichst es an: Der TSV Schwaben Augsburg hat immer wieder mit Nebenkriegsschauplätzen abseits des Platzes zu kämpfen. In der vergangenen Saison war es die Causa "Verstoß gegen die U23-Regelung des BFV", die euch über ein halbes Jahr lang in Atem hielt. In dieser Saison habt ihr wieder Ärger mit dem Verband. Es geht um das Flutlicht im Rosenaustadion, das nicht den Vorstellungen des BFV entspricht. 30.000 Euro Strafe und ein Punktabzug stehen im Raum.

Richtig. Es war und ist turbulent. Aber es geht nicht nur um den Ärger mit dem Verband. Jetzt beispielsweise im Winter müssen wir wieder schauen, wo wir überhaupt trainieren können. Da sind immer wieder langatmige Gespräche mit der Stadt notwendig. Die Rahmenbedingungen für Regionalliga-Fußball sind schwierig bei uns, so ehrlich muss man sein. Das alles ist einfach wahnsinnig kraft- und zeitraubend. Und noch dazu betreibst du das Ganze ehrenamtlich neben deinem Vollzeitjob...

Genau. Ich bin beruflich im Vertriebsaußendienst tätig. Mit Beruf und Sportdirektor-Amt in der Regionalliga, da stößt man an seine Grenzen. Für mich war es nach sieben Jahren beim TSV Schwaben Augsburg jetzt einfach an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen.



Wann hast du Verein und Mannschaft über deine Pläne informiert?

Vereinsintern haben wir schon vor längerer Zeit dieses Szenario besprochen. Die Vereinsspitze hat nun bis zum Saisonende ausreichend Zeit, eine Nachfolgerregelung zu finden. Mit persönlich war das auch ein Anliegen, dass frühzeitig Klarheit herrscht. Der Mannschaft und dem Trainerteam habe ich es unmittelbar nach dem letzten Spiel vor der Winterpause gegen den FC Bayern II gesagt.

Max Wuschek hat in seiner Zeit bei den "Schwabenrittern" so einiges erlebt. – Foto: Imago Images

Mit Benedikt Schmoll verlässt auch ein weiterer Sportlicher Leiter den Verein. Heißt: Der TSV wird sich auf der Kommandobrücke neu aufstellen müssen und hat betont, bereits an einer Lösung zu arbeiten. Gibt`s schon etwas Neues zu verkünden?

Ja, durchaus. Die Aufgaben werden intern auf mehrere Schultern verteilt. Die Personen, die Verantwortung übernehmen werden, stehen soweit fest. Allerdings werden wir die Namen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht publik machen, denn wir möchten erst noch konkret abstecken, wer welche Aufgabenbereiche übernimmt. Es wird auch eine meiner Hauptaufgaben in den kommenden Wochen und Monaten sein, diese Leute einzuarbeiten.