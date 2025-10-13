„Wahnsinnig enttäuscht“ ‒ Gilching schlägt sich bei Verfolgerduell in Penzberg selbst

Auf dem Sportgelände an der Gilchinger Talhofstraße herrschte am Samstagnachmittag während des alljährlichen Landkreislaufes ausgelassene Stimmung. Deutlich schlechter war die Laune bei den heimischen Fußballern des TSV Gilching-Argelsried, als diese von ihrem Trip nach Penzberg zurückkehrten. „Ich bin wirklich wahnsinnig enttäuscht“, sagte Christian Rodenwald. Der Trainer des Bezirksligisten haderte sehr mit der 1:2-Niederlage (1:1), die seine Elf im Verfolgerduell kassiert hatte. „Wir haben uns mal wieder selbst geschlagen“, konstatierte er.

Gegen einen personell angeschlagenen Kontrahenten machten die Gäste aus ihrem hohen Ballbesitzanteil einmal mehr zu wenig. „In der ersten Halbzeit waren wir viel zu hektisch“, monierte Rodenwald. Zu allem Überfluss leisteten sich die Gäste nach 25 Minuten einen folgenschweren Patzer, bei dem FCP-Knipser Dominik Bacher mal wieder seinen Torriecher zeigte. „Davor hatte der Gegner nicht ein einziges Mal auf unser Tor geschossen“, sagte Rodenwald. Immerhin gelang den Gästen auf dem Kunstrasenplatz kurz vor der Pause der Ausgleich: Louis Fleddermann traf perfekt in den Winkel, vorausgegangen war ein sehr guter Spielzug der Gilchinger.

Christian Rodenwald

Kurz nach dem Wechsel kassierte TSV-Kapitän Marco Brand eine Zeitstrafe. „Die Unterzahl hat man aber gar nicht gemerkt“, so Rodenwald. Gilching blieb dominant, entwickelte aber zu wenig Torgefahr. „Da muss einfach mehr kommen“, sagte Rodenwald. Richtig wütend wurde er aber beim späten Gegentreffer zum 1:2 (84.). „Wir hatten einen Freistoß in der eigenen Hälfte und laufen in einen Konter“, sagte der fassungslose Trainer. Ein Happy End wäre dennoch möglich gewesen, doch die eingewechselten Jonathan Krukow und Daniel Yordanov vergaben jeweils eine Riesenchance zum 2:2. „Am Ende ist es vielleicht auch eine Qualitätsfrage“, so Rodenwald.

Statt mit einem Dreier an das Führungsduo Planegg und Olching heranzurücken (siehe Bericht oben), beträgt der Rückstand der Gilchinger zwei Spieltage vor Ende der Hinrunde nun schon acht Zähler. Rodenwald: „Das schmerzt richtig.“