„Wahnsinnig attraktive Liga“: Peiting freut sich auf die Kreisliga

Der TSV Peiting startet nach dem Abstieg in der Kreisliga. TSV-Coach Thomas Fischer freut sich auf die zahlreichen Derbies.

Peiting – Die anstrengende Bezirksliga-Saison samt Relegation, die der ersten Mannschaft des TSV Peiting kein glückliches Ende bescherte, hatte Spuren hinterlassen. „Die Spieler waren danach komplett leer. Sie haben eine Pause gebraucht“, berichtete Coach Thomas Fischer, der die Mannschaft nach dem Abstieg in die Kreisliga weiterhin trainieren wird. Erst Anfang Juli stiegen die Peitinger daher in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Kreisliga 1 ein, die am 10. August mit dem Derby beim Landkreisrivalen Altenstadt beginnt.

„Das ist eine wahnsinnig attraktive Liga mit vielen Derbys“, freut sich Fischer auf die Duelle mit den Nachbarn aus Altenstadt, Peißenberg, Wildsteig/Rottenbuch und Burggen/Bernbeuren. „Das wird bestimmt wieder eine enge und umkämpfte Liga“, so Fischer, der mit vielen spannenden Partien rechnet.

„Wollen junge Spieler einbauen“

Bei seinem Team wird es gegenüber der vergangenen Saison nur punktuelle Veränderungen geben. Routinier Michael Boos, der inzwischen Mitte 30 ist, hat seine Karriere beendet. Dafür stoßen ein paar junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zum Kader. Simon Breidenbach, Philipp Nienhaus, Aaron Woitge, Leo Würzle und Kevin Kumelj, die zum Teil schon in der Zweiten Mannschaft in der Kreisklasse spielten, sollen ihre Chance bekommen. Mit Robin Kovacs (TSV Hohenpeißenberg), Tim Räuber (SG Rodheim), Safiulla Maleki (TSV Schongau) und Rahman Mukimi (FC Seestall) gab es zudem ein paar Zugänge für die Peitinger von anderen Vereinen.

Ob die Neuen in der Ersten oder Zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen, wird sich in der Vorbereitung herauskristallisieren. „Wir wollen an der Mannschaft feilen und die jungen Spieler einbauen“, lautet das Hauptziel von Fischer für die neue Spielzeit. „Wir schauen nicht so sehr auf den Tabellenplatz, vielmehr schauen wir strategisch in die Zukunft“, ergänzt Fischer, der weiterhin eng mit der zweiten Garnitur und dessen Trainer Eduard Stober zusammenarbeiten wird.

Zweite Mannschaft will mehr als Abstiegskampf

Die TSV-Zweite startet wie gehabt in der Kreisklasse 4. „Da sind viele gute Gegner in der Liga“, rechnet Stober erneut mit einer schweren Spielzeit für sein Team. „Hoffentlich bleiben wir weitgehend verletzungsfrei“, lautet der Hauptwunsch von Stober, nachdem es zuletzt viele Spieler erwischt hatte und er deshalb ständig wechseln und umstellen musste.

„Wir schauen, wie es in den ersten Partien so läuft“, sagt Stober, der sich wie sein Trainerkollege Fischer nicht auf ein Saisonziel festlegen will. Klar ist aber, dass die Peitinger Zweite nicht wieder um den Klassenerhalt zittern soll.