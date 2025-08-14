»Wahnsinn«: Weiden II dreht Derby – Upo erwartet FC Amberg

Das Schirmitzer Trainerduo Fabian Hirmer und Markus Peetz (im Hintergrund) hofft auf die ersten Saisonpunkte. – Foto: Dagmar Nachtigall

In der Bezirksliga Nord musste der FC Weiden-Ost am Mittwochabend eine bittere Pille schlucken: Trotz einer 2:0-Halbzeitführung reichte es im Stadtderby gegen die SpVgg SV Weiden II nicht zu Zählbarem. Die Gäste drehten nach der Pause auf, kamen stark zurück und entschieden das Match noch mit 3:2 für sich.



Es war die Eröffnung des Doppelspieltags, der sich am heutigen Donnerstag mit vier Partien fortsetzt. Jede Brisanz bietet das Derby zwischen den SF Ursulapoppenricht und dem FC Amberg. Indes pocht der noch punktlose Aufsteiger SpVgg Schirmitz, der die SpVgg Vohenstrauß empfängt, auf den Turnaround. Das mit der erhofften Trendwende gilt auch für den SV Inter Bergsteig Amberg, der den FC Wernberg zu Gast hat.

Mittwoch







Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten, die die 220 Zuschauer zu Gesicht bekamen. Zur Pause führten die Ostler verdient mit 2:0. „In der ersten Halbzeit sind wir auf einen Gegner getroffen, der taktisch perfekt auf uns eingestellt war. Zusätzlich haben wir den kämpferischen Charakter dieses Spiels nicht hundertprozentig angenommen“, kreidete SpVgg-Trainer Josef Rodler, der sich selbst einwechselte, an. Doch der Wind sollte sich drehen. Den Gastgebern schwanden bei hohen Temperaturen die Kräfte. Letztlich sorgte ein Elfmetertor von Paul Brand – Rodler war gefoult worden – in der Nachspielzeit für Jubelstürme bei den Wasserwerklern, die vor dem restlichen Spieltag als Tabellenführer grüßen. „Unglaublich, was wir in der zweiten Halbzeit abgerissen haben. Vor allem, wie wir bei diesen Temperaturen nie aufgegeben haben. Ich glaube schon, dass wir über 90 Minuten verdient gewonnen haben. Ich kann der Mannschaft nur das größte Kompliment aussprechen. Zumindest über Nacht sind wir Tabellenführer, es ist Wahnsinn, ich genieße das auch mal“, ordnete Rodler ein. „Wir hätten aufgrund der Leistung in der ersten Halbzeit einen Punkt verdient gehabt, aber waren nach einer Stunde konditionell platt“, so Ost-Trainer Marcus Meier gegenüber Onetz.





Donnerstag





Heute, 18:30 Uhr SF Ursulapoppenricht Ursulapoppen FC Amberg FC Amberg 18:30 live PUSH



Was vor ein paar Jahren noch undenkbar schien, ist nun Realität in der Bezirksliga: Ex-Regionalligist FC Amberg (5., 8) und die Sportfreude aus Ursulapoppenricht (12., 4) als Aufsteiger kämpfen gegeneinander um Punkte. Dass auf Upo-Seite mehrere Spieler FCA-Vergangenheit haben, dürfte für zusätzliche Brisanz sorgen bei diesem Lokalduell. Sportlich haben sicherlich die Gäste, die zuletzt beim 2:2 gegen den FC Wernberg Punkte liegen ließen, die Favoritenrolle inne. Das Amberger Ziel sind drei Auswärtspunkte, um sich in der Spitzengruppe festzubeißen. Bei Upo war letzten Samstag die Erleichterung groß über den ersten Saisonsieg (2:0 in Furth im Wald). Überdies ist man ein Stück weit auf Wiedergutmachung aus. Ein solches Derby-Debakel wie gegen Hahnbach soll sich keinesfalls wiederholen.





Heute, 18:30 Uhr SpVgg Schirmitz Schirmitz SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß 18:30 live PUSH



Erleichterung herrschte bei der SpVgg Vohenstrauß (8., 6) nach dem wichtigen zweiten Saisonsieg am vergangenen Wochenende gegen Arnschwang. Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte führte eine Leistungssteigerung in Durchgang zwei dazu, dass am Altstadtfest doch noch gejubelt werden konnte. Nun steht für die Mannschaft von Trainer Martin Schuster ein anstrengendes verlängertes Wochenende mit zwei Partien bei der SpVgg Schirmitz (15., 0) und zu Hause gegen den SV Hahnbach auf dem Programm. Das Nachbarschaftsduell gegen den alten Rivalen und Aufsteiger Schirmitz steigt bereits heute Abend. Die Hausherren sehnen den ersten Saisonsieg herbei, wollen die Trendwende schaffen. SpVgg-Trainer Martin Schuster erwartet einen kämpferisch eingestellten Gegner, der sicher alles versuchen wird, um zu Hause zu punkten: „Wir dürfen das Spiel auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen, davor warne ich. In Schirmitz erwartet uns mit Sicherheit ein heißer Tanz, gegen einen motivierten und aggressiven Gegner. Wir wollen an die Leistung gegen Arnschwang anknüpfen und kämpferisch voll dagegenhalten, dann werden wir auch erfolgreich sein.“ (mwr)





Heute, 18:30 Uhr SV Hahnbach SV Hahnbach TSV Tännesberg Tännesberg 18:30 live PUSH



Zehn Zähler aus vier Spielen – der SV Hahnbach (2., 10) hat einen richtig guten Saisonstart erwischt. Der klare 4:0-Auswärtserfolg in Schlicht war en Fingerzeig an die Konkurrenz: mit dem SVH ist zu rechnen in dieser Saison. Entsprechend selbstbewusst wird die Freisinger-/Geilersdörfer-Formation das kommende Heimspiel gegen den TSV Tännesberg (7., 6) angehen. Auch bei der Gastmannschaft ist die Laune gut. Durch den harterkämpfte 3:2-Sieg in Schirmitz blieb man in der Spur. Am Gezeigten wollen Spielertrainer Klahn, Amaizo & Co. anknüpfen – um bestenfalls auch aus Hahnbach etwas mitzunehmen.





Heute, 18:30 Uhr SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg FC Wernberg FC Wernberg 18:30 live PUSH



Nach den Niederlagen gegen Raindorf und Weiden-Ost ist der SV Inter Bergsteig Amberg (14., 3) am Doppelspieltag auf die Trendwende aus. Auf heimischem Geläuf soll am Donnerstag unbedingt gepunktet werden, um sich aus der Abstiegszone zu befreien. Zu Gast ist der FC Wernberg (9., 5). Die Mannen von Spielercoach Bastian Lobinger fuhren aus den letzten zwei Spielen vier Punkte ein und wollen nachlegen. „Wir wollen in diesen zwei Spielen weiter punkten. Mit einer konzentrierten Leistung wollen wir in Amberg drei Punkte holen“, macht Lobinger unmissverständlich klar.