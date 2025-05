„Wahnsinn, was die Jungs reinwerfen“: SV Oldelzhausen mit Last-Minute-Remis mit letztem Aufgebot

Am Rande der Partie in Odelzhausen teilte Rütsch mit, dass es nun Ziel sei, die Schlussphase der Saison positiv zu gestalten, um mit Rückenwind ins neue Jahr zu gehen. „Ziel ist ganz klar, dass die Mannschaft dann im oberen Tabellendrittel mitspielt. Was uns positiv stimmt: Alle Spieler haben für die neue Saison zugesagt, und der Kader wird um zwei hoffnungsvolle Spieler aus der eigenen Jugend ergänzt.“

Dies passt zu den Vereinszielen, denn mittelfristig soll es eine bessere Verzahnung zwischen Herren- und Jugendbereich geben. „Deshalb haben wir auch drei Herrenmannschaften, sodass wir unsere Jugendspieler je nach Spielstärke gut integrieren können.“ Ihm persönlich, so Rütsch weiter, sei es wichtig, „dass sich alle mit dem TSV Indersdorf identifizieren“.