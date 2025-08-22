"Wahnsinn von der Wedau"-T-Shirt für den guten Zweck

Gänsehaut gab es zu Jahresbeginn, als das gesamte Wedaustadion eine Choreographie zeigte, die in der damaligen Viertklassigkeit des MSV Duisburg wohl deutschlandweit einmalig war. "Der Wahnsinn von der Wedau", prangte in großen Lettern vor der Nordkurve und zeigte ganz eindrücklich, welches Gefühl bei den Fans zu dieser Zeit vorherrschte. Nun findet der Wahnsinn seine Fortsetzung. Die aktive Fanszene hat das Motiv der Choreo auf ein T-Shirt gebracht. Der Erlös des Verkaufs hat dabei einen ganz besonderen Zweck.

Was damals Fußballdeutschland in Staunen versetzte, geht nun den nächsten Schritt. Die aktive Fanszene um Kohorte, Jungspunde, PGDU und Freundeskreis möchte "en Bogen schlagen vom Start gegen Oberhausen auch zum Motto der Choreo im Niederrheinpokalfinale: ‚Smells Like Teen Spirit!‘ Sowohl der Aufwind im und um den Verein weckt Assoziationen mit glorreichen Zeiten, die ältere Semester noch aus ihrer Jugend kennen. Smells like Teen Spirit heißt aber auch, den Wahnsinn des jugendlichen Verliebtseins weiterzutragen und damit Generationen bereits im kleinsten Alter an unseren MSV zu führen!“

Wie soll das funktionieren? Das Motiv der Choreo gibt es ab dem Heimspiel der Zebras gegen den SSV Ulm (Samstag, 16.30 Uhr, FuPa-Liveticker) als T-Shirt zu erwerben. Für 15 Euro ist das Shirt erhältlich und der Verkauf soll dabei helfen, wieder mehr junge Menschen ins Stadion zu locken. Wie der Verein mitteilt, will er gemeinsam mit den aktiven Fans auf Schulen, Kindergärten und soziale Träger zugehen und den Kindern und Jugendlichen dort einen Stadionbesuch ermöglichen.

"Eine wieder einmal großartige Idee aus unserer aktiven Fanszene, die wir nicht nur gerne, sondern mit dem gleichen blau-weißen Herzblut begleiten wollen“, betont Christian Koke, Leiter Marketing und Sponsoring beim Spielverein. "Diese Aktion ist nicht nur ein großartiges Beispiel für #MSVereint, sie ist vor allem auch in der Zusammenarbeit aktiver Fanszene und Verein in Deutschland alles andere als gewöhnlich. Das macht uns alle ein Stück weit stolz auf das, was in den vergangenen zwölf Monaten rund um den Spielverein entstanden ist – und ist gleichzeitig Verpflichtung, diesen Weg weiter zu gehen!“

Um kräftig Werbung für das Shirt zu machen, wird die Mannschaft sie beim Aufwärmprogramm vor der Ulm-Spiel tragen. Die T-Shirts sind in den Größen XS bis 5XL erhältlich und können neben dem ZebraShop auch am Infostand der Ultragruppen auf dem Michael-Tönnies-Platz vor der Nordkurve gekauft werden.