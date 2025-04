»Wahnsinn von der Wedau!« MSV kann Stadion komplett voll machen

Am Montagabend hat sich der MSV Duisburg mit einem emotionalen Video an seine Fans gewandt. Bilder von der Busankunft gegen Fortuna Köln, als tausende MSV-Fans ein Spalier für die Mannschaft bildeten, volle Ränge im Wedaustadion und das Feuer der Leidenschaft in den Augen eines kleinen Jungen, der seinen MSV im Stadion spielen geht, wurden untermalt von der Stimme von Koke. "Liebe Zebra-Familie, der Wahnsinn von der Wedau begleitet uns schon die ganze Saison und jetzt haben wir für euch das nächste Highlight", beginnt der Duisburger Marketing-Chef.

Stadion in Blau und Weiß

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MSV Duisburg (@msvduisburg)

"Lasst uns gemeinsam gegen den 1. FC Köln II am Ostersonntag unsere Arena voll machen - mit 31.502 Plätzen. Das gab es hier noch nie. Das ganze Stadion können wir in Blau und Weiß färben. Wir können Geschichte schreiben", fährt er weiter fort. Das gab es in der Tat noch nie. Beim zuletzt ausverkauften Derby gegen Rot-Weiß Oberhausen strömten 27.117 Zuschauer in das Stadion, da der FC sein Kartenkontingent nicht in Anspruch nimmt - die erste Mannschaft spielt fast zeitgleich gegen Preußen Münster um wichtige Punkte für den Bundesliga-Aufstieg -, haben die Sicherheitsbehörden grünes Licht und das Stadion komplett für Duisburger freigegeben.

Der Vorverkauf für das Duell gegen die Jung-Geißböcke hat am Montag noch einmal ordentlich Fahrt aufgenommen. Bis zum Mittag waren rund 12.500 Eintrittskarten verkauft und bis zum Dienstag Vormittag waren noch einige mehr über die Ladentheke gegangen. Am Trend lässt sich abzeichnen, dass die 20.000er Marke sicherlich geknackt werden dürfte. Spannend wird hier auch der Samstag sein. Patzt da die Konkurrenz, könnten die Zebras an Ostern die Drittliga-Rückkehr eintüten. Nun ist es an den Fans, ob noch mehr drin ist. Animiert hat das Video in jedem Fall. Also: Nehmt noch wen mit und macht die Hütte voll.