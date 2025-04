Wahnsinn: Tim Kleindienst schießt im Ellenfeld Tore

Als diese Nachricht am 1. April die Runde machte, dachten zunächst viele Fußballanhänger an einen Aprilscherz. Aber weit gefehlt: Die Fußballfreunde in der Region dürfen sich auf ein absolutes Topspiel freuen!

Im Jahr des 120. Vereinsjubiläums ist es den Verantwortlichen des Saarlandligisten Borussia Neunkirchen gelungen, einen der deutschlandweit beliebtesten Erstbundesligisten ins Ellenfeldstadion zu locken. Das Duell Borussia gegen Borussia ist längst kein sportliches Duell auf Augenhöhe mehr - dies war es noch zu Beginn der Fußball-Bundesliga-Zeiten gewesen: So hatte die Gladbacher Bundesliga-Premiere am 14. August 1965 ausgerechnet im Neunkircher Ellenfeldstadion stattgefunden. Sie jährt sich nun also in diesem Sommer zum 60. Mal. Was waren dies noch für Zeiten, als Berti Vogts die gegnerischen Spieler fast bis auf die Toilette verfolgte und ihnen fast keinen Raum bot, sich auf dem Spielfeld in Szene zu setzen. Aber auch Jupp Heynckes oder Günter Netzer prägten den Club, der damals auf dem Bökelberg seine Heimpartien austrug. Mittlerweile ist das Bökelberg-Stadion Geschichte und wurde abgerissen. Inzwischen wurde auf dem ehemaligen Gelände des Stadions eine Wohnsiedlung errichtet. Doch es existieren dort noch Erinnerungen an die frühere Nutzung: Dir Terrassen der ehemaligen Nord- und Südkurve sowie die der Haupttribüne wurden erhalten und sind als öffentlicher Grünzug in das ehemalige Wohngebiet integriert worden. Die neue Heimat von Borussia Mönchengladbach ist der Borussia-Park. Und dort schießt in der Regel der deutsche Nationalspieler Tim Kleindienst alle zwei Wochen wichtige Tore. Doch nicht nur auf den Nationalspieler dürfen sich die Fußballanhänger rund um Neunkirchen freuen: Der Kader ist insgesamt richtig stark besetzt.

Der Anstoß im Ellenfeld zu diesem Benefizspiel, welches wichtige Einnahmen in die Vereinskasse von Borussia Neunkirchen hineinspülen soll, ist am Freitag, 23. Mai, um 18 Uhr. Es wird dabei mindestens eine hohe vierstellige Zuschauerzahl erwartet.