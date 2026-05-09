»Wahnsinn«: Stadeln macht Eltersdorf zum Bayernliga-Meister

Das Auswärtsspiel des SCE in Bamberg war dementsprechend am Ende nur die Meister-Show, weil auch Bamberg nur noch um eine bessere Platzierung kämpft. Der Spitzenreiter startete stark, belohnte sich früh und führte lange dank eines frühen Fischer-Tors. Nach der Pause übernahm Bamberg das Szepter, und glich kurz vor Schluss durch Hartwig aus. Sei's drum. Glückwunsch nach Eltersdorf!



Manfred Dedaj, Trainer des FSV Stadeln: „Im Großen und Ganzen war der Sieg aufgrund unserer Chancen verdient. Cham hatte natürlich mehr Ballbesitz und hat in den letzten 15 Minuten nochmal alles versucht hat, um den Ausgleich zu schaffen. Aber: Wir haben gut dagegengehalten und hatten gute Konterchancen. Da können wir das 2:0 oder 3:0 machen. Mit der Mannschaft, die ich heute aufstellen musste – wir hatten viele Verletzte und Kranke –, war das von der Mentalität her genau das, was in so einer Phase wichtig ist. Der Zusammenhalt auf der Bank und auf dem Spielfeld war spürbar. Jeder hat für jeden gekämpft und war sich für keinen Schritt zu schade. Wahnsinn, dass wir das Spiel 1:0 gewonnen haben. Jetzt ist noch einmal alles offen und es kommen nochmal Spieler zurück. Wir haben es zwar nicht in der eigenen Hand, aber wir wollen am nächsten Wochenende nochmal alles versuchen. Wir sind erst einmal froh, dass wir gewonnen haben und noch am Leben sind. Jetzt haben wir unser Finale am letzten Spieltag."