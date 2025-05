Wahnsinn pur: Cannstatt gewinnt mit Doppelschlag in der Nachspielzeit

Feuerbach erwischte beim Abstiegskracher den besseren Start und führte bereits nach 18 Minuten mit 2:0. Alexis Moissidis traf in der 11. Minute zur Führung, ehe Hollyfild Bokilo sieben Minuten später auf 2:0 erhöhte. Der TSV Rohr kämpfte sich zwar zurück und kam durch Samir Ramic in der 75. Minute zum Anschlusstreffer, doch die Gäste verteidigten den knappen Vorsprung konsequent. Feuerbach feiert einen seltenen Auswärtssieg und schöpft neue Hoffnung im Tabellenkeller.

Ein Wahnsinns-Finish in Cannstatt: Die Gäste aus Oberjesingen gingen früh durch Gennaro Semirano (5.) in Führung. Robin Jordan glich in der 20. Minute für die Gastgeber aus. Als Mark Dudas in der 85. Minute die erneute Führung für den SV Oberjesingen erzielte, schien die Partie gelaufen. Doch Cannstatt zeigte große Moral: Erst traf Hani Ajolbek in der 90. Minute zum Ausgleich, ehe Behar Hasanaj per Foulelfmeter nur Sekunden später (90.) den umjubelten 3:2-Siegtreffer markierte. Die Spvgg festigt damit Platz drei – ein Sieg der Mentalität.

Der SC Stammheim taumelt dem Abstieg entgegen und kassierte gegen den TSV Musberg eine bittere 1:7-Heimniederlage. Lukas Zug traf früh doppelt (7., 9.), ehe Nikitas Skordoulis per Foulelfmeter (12.) für kurze Hoffnung sorgte. Doch die Gäste ließen nicht locker: Kristijan Cagalj (47.), Kasim Minhas (60.), Julien Kappeler (63.), Dennis Zschorsch (81.) und Thierry-Derrice Jumbam (85.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Stammheim bleibt ohne Punkt – der Abstieg steht seit Wochen fest, die Pleitenserie reißt nicht ab.

Im Duell zweier Mittelfeldteams trennten sich Bonlanden und Stuttgart-Münster leistungsgerecht mit 1:1. Giancarlo Pinna brachte die Hausherren bereits in der 8. Minute in Führung. In einer ausgeglichenen Partie gelang Daniel Weiß in der 88. Minute der späte Ausgleich für die Gäste. Beide Teams bleiben im gesicherten Tabellenmittelfeld.

Vaihingen bleibt im Rennen um Platz vier und gewann souverän bei Croatia Stuttgart. Tyron Ferrari war mit einem Doppelpack (10., 41.) der Mann des Tages. In der 66. Minute stellte Florian Auch den Endstand her. Croatia fand offensiv kaum statt und verliert den Anschluss an die Spitzengruppe.

Im Duell zweier Topteams behielt die SpVgg Holzgerlingen am Ende knapp die Oberhand. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Max Horn die Gäste in der 52. Minute mit einem platzierten Abschluss in Führung. In der 76. Minute legte Horn nach und stellte auf 2:0 – ein Treffer, der sich als vorentscheidend erweisen sollte. Zwar verkürzte Dorde Smiljic in der 90. Minute nach einem späten Vorstoß noch auf 1:2, doch die Zeit reichte dem TV Echterdingen II nicht mehr für den Ausgleich. Holzgerlingen bleibt damit erster Verfolger von Tabellenführer Plattenhardt.

Ein packendes Duell mit bitterem Ende für Herrenberg. Niklas Wunsch traf in der 10. Minute zur Gästeführung, doch Josias Hartmann (49.) und Can Abalioglu (60.) drehten das Spiel zugunsten der Gastgeber. Als alles auf einen Heimsieg hindeutete, glich Matthias Mergel in der 75. Minute aus – und in der dritten Minute der Nachspielzeit schockte Noah Kimmerle den VfL mit dem 2:3-Siegtreffer. Deckenpfronn setzt sich im oberen Mittelfeld fest.

Eine eindrucksvolle Vorstellung des Türk. SV Herrenberg: Gjon Karrica eröffnete in der 28. Minute den Torreigen, Can Miftar (42.) und Oguz Yüksel mit einem Doppelpack (79., 84.) bauten die Führung aus. In der 90. Minute setzte erneut Gjon Karrica den Schlusspunkt zum 0:5. Oberjettingen fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen die zielstrebigen Gäste.