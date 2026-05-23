 2026-05-15T09:36:57.455Z

Wahnsinn: Krieschow besiegt Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus

von red · Heute, 13:35 Uhr
Im heutigen Finale des Landespokals gelingt dem VfB Krieschow die Sensation. Der Oberligist bezwingt den FC Energie Cottbus, Vizemeister der 3. Liga und Aufsteiger in die 2. Bundesliga, mit 2:1.

FC Energie Cottbus – VfB 1921 Krieschow 1:2
Schiedsrichter: Max Göldner
Tore: 0:1 Henry Rorig (11. Eigentor), 0:2 Toby Michalski (60.), 1:2 Merveille Biankadi (72.)

Play-Offs
Fr., 08.08.25 18:00 Uhr Breesener SV Guben Nord - SV Wacker 09 Ströbitz 1:4
Fr., 08.08.25 18:00 Uhr FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1:5
Fr., 08.08.25 19:30 Uhr FSV Schorfheide Joachimsthal - TuS 1896 Sachsenhausen 1:5
Fr., 08.08.25 19:30 Uhr FC Strausberg - FV Erkner 1920 2:0
Sa., 09.08.25 13:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - SV Altlüdersdorf 2:3
Sa., 09.08.25 13:00 Uhr Birkenwerder BC 1908 - SV Viktoria Potsdam 3:11
Sa., 09.08.25 13:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen - SV Grün-Weiß Lübben 10:3
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Pankower SV Rot-Weiß 1921 - Fortuna Babelsberg 2:1
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FSV Veritas Wittenberge/Breese - BSC Fortuna Glienicke 2:1
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SSV Einheit Perleberg - Angermünder FC 2:4
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FSV Rot-Weiß Prenzlau - SV Eintracht Alt Ruppin 1:7
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Gelb Falkensee - FC 98 Hennigsdorf 1:4
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FK Hansa Wittstock 1919 - SV Falkensee-Finkenkrug 1:5
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Saarmund - SG Bornim 0:1
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr Teltower FV 1913 - BSG Stahl Brandenburg 1:7
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Michendorf - FV Preussen Eberswalde 0:9
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr BSV Rot-Weiß Schönow - Schönower SV 1928 3:5
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß 90 Gartz - FSV Bernau 0:3
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SC Victoria 1914 Templin - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 2:1
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Germania 90 Berge - MSV 1919 Neuruppin 1:6
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FC Borussia Brandenburg - Brandenburger SC Süd 05 0:2
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr VfB Gramzow - TSG Einheit Bernau 1:5
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - SV 1920 Zehdenick 6:1
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Grün-Weiß Golm - SG Einheit Zepernick 1925 0:2
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 - Oranienburger FC Eintracht 1901 0:6
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SC Oberhavel Velten - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse 1:2
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FC Husaria Schwedt - 1. SV Oberkrämer 11 5:3
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr Pritzwalker FHV 03 - FSV Blau-Weiß Wriezen 0:2
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr TSV Chemie Premnitz - 1. FV Eintracht Wandlitz 3:2
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr VfL Nauen - SV Empor Schenkenberg 1928 2:1
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr MTV Wünsdorf 1910 - SV Germania 90 Schöneiche 1:7
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Sielow - SV Victoria Seelow 0:3
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiss Markendorf - SG Großziethen 3:2
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Friedersdorf - SV Frankonia Wernsdorf 1919 0:18
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FC Bad Liebenwerda - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 0:7
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 0:3
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr TSV 1878 Schlieben - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 2:3
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Preußen Elsterwerda - Ludwigsfelder FC 0:11
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr Spremberger SV 1862 - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 0:3
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SpG Kahren/Laubsdorf - FSV Union Fürstenwalde 0:11
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Groß Gaglow - VfB Hohenleipisch 1912 0:3
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr MSV Zossen 07 - SV Döbern 4:0
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Union Bestensee - VfB Trebbin 5:3
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SC Spremberg 1896 - Werderaner FC Viktoria 1920 1:10
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Eintracht Peitz - 1. FC Frankfurt (Oder) 0:11
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - FC Lauchhammer 6:1
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dahlewitz - FC Eisenhüttenstadt 1:5
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Großräschen - SG Phönix Wildau 95 0:4
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FSV Rot-Weiß Luckau - 1. FC Guben 1:4
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt - SV Motor Saspow 4:0
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr KSV Sperenberg 1990 - FSV Admira 2016 0:2
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SpG Hennickendorf/Rehfelde - SV Lausitz Forst 2:1
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr VfB Herzberg 68 - SV Grün-Weiß Großbeeren 2:4
So., 10.08.25 14:00 Uhr SpG Lunow/Oderberg - FC Schwedt 02 0:7
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Burg - SV Germania Peickwitz 5:1

1. Runde
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - SG Bornim 9:0
Fr., 15.08.25 19:30 Uhr MSV 1919 Neuruppin - SG Union 1919 Klosterfelde 1:3
Fr., 15.08.25 20:00 Uhr Angermünder FC - SG Einheit Zepernick 1925 2:3
Fr., 15.08.25 20:00 Uhr SV Victoria Seelow - FSV Union Fürstenwalde 4:2
Sa., 16.08.25 13:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - FSV 63 Luckenwalde 1:4
Sa., 16.08.25 13:00 Uhr SV Grün-Weiß Union Bestensee - Ludwigsfelder FC 0:4
Sa., 16.08.25 13:00 Uhr SpG Hennickendorf/Rehfelde - SV Frankonia Wernsdorf 1919 0:7
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - FSV Optik Rathenow 1:2
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Eintracht Alt Ruppin - FC Schwedt 02 5:4
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - TSG Einheit Bernau 5:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FC Husaria Schwedt - Schönower SV 1928 3:4
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr Pankower SV Rot-Weiß 1921 - SV Falkensee-Finkenkrug 0:2
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - Brandenburger SC Süd 05 0:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Veritas Wittenberge/Breese - VfL Nauen 1:4
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Blau-Weiß Wriezen - FV Preussen Eberswalde 1:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Bernau - FC 98 Hennigsdorf 4:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Chemie Premnitz - Oranienburger FC Eintracht 1901 0:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - SV Altlüdersdorf 7:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen - VfB 1921 Krieschow 2:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Admira 2016 - SV Grün-Weiß Großbeeren 5:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 2:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr MSV Zossen 07 - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 0:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt - 1. FC Guben 0:8
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - SV Germania 90 Schöneiche 1:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 4:2
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiss Markendorf - Werderaner FC Viktoria 1920 3:0
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - 1. FC Frankfurt (Oder) 1:2
Sa., 16.08.25 17:30 Uhr SC Victoria 1914 Templin - BSG Stahl Brandenburg 0:6
Di., 26.08.25 19:30 Uhr FC Strausberg - SG Burg 7:0

2. Runde
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - SG Union 1919 Klosterfelde 0:3
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr FC Energie Cottbus - SV Germania 90 Schöneiche 4:1
Sa., 06.09.25 13:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - VfB 1921 Krieschow 1:2
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FSV Bernau - SV Victoria Seelow 1:4
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - SV Babelsberg 03 1:2
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - RSV Eintracht 1949 0:1
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - Ludwigsfelder FC 2:4
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - Oranienburger FC Eintracht 1901 2:4
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FSV Admira 2016 - VfB Hohenleipisch 1912 1:3
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - BSG Stahl Brandenburg 2:0
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 2:6
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - FSV Optik Rathenow 0:2
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr 1. FC Guben - SG Einheit Zepernick 1925 4:2
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr VfL Nauen - SV Eintracht Alt Ruppin 1:0
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FC Strausberg - SV Blau-Weiss Markendorf 4:3
Sa., 06.09.25 16:00 Uhr Schönower SV 1928 - FSV 63 Luckenwalde 0:11

Achtelfinale
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr SV Victoria Seelow - Ludwigsfelder FC 2:1
Fr., 10.10.25 19:00 Uhr 1. FC Guben - VfB 1921 Krieschow 1:3
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - RSV Eintracht 1949 4:5
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - SV Babelsberg 03 0:4
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - FSV 63 Luckenwalde 3:1
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr VfL Nauen - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 0:9
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - VfB Hohenleipisch 1912 0:1
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr FC Strausberg - FC Energie Cottbus 0:5

Viertelfinale
Sa., 15.11.25 13:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - VfB 1921 Krieschow 1:3
Sa., 15.11.25 13:00 Uhr SV Babelsberg 03 - FC Energie Cottbus 2:4
Sa., 15.11.25 13:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - RSV Eintracht 1949 0:2
Sa., 15.11.25 14:00 Uhr SV Victoria Seelow - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 2:3

Halbfinale
Sa., 28.03.26 15:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - FC Energie Cottbus 0:5
Sa., 28.03.26 15:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - VfB 1921 Krieschow 1:2