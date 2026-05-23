Wahnsinn: Krieschow besiegt Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus

Im heutigen Finale des Landespokals gelingt dem VfB Krieschow die Sensation. Der Oberligist bezwingt den FC Energie Cottbus, Vizemeister der 3. Liga und Aufsteiger in die 2. Bundesliga, mit 2:1.
Finale
FC Energie Cottbus – VfB 1921 Krieschow 1:2
Schiedsrichter: Max Göldner
Tore: 0:1 Henry Rorig (11. Eigentor), 0:2 Toby Michalski (60.), 1:2 Merveille Biankadi (72.)
---
Play-Offs
Fr., 08.08.25 18:00 Uhr Breesener SV Guben Nord - SV Wacker 09 Ströbitz 1:4
Fr., 08.08.25 18:00 Uhr FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1:5
Fr., 08.08.25 19:30 Uhr FSV Schorfheide Joachimsthal - TuS 1896 Sachsenhausen 1:5
Fr., 08.08.25 19:30 Uhr FC Strausberg - FV Erkner 1920 2:0
Sa., 09.08.25 13:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - SV Altlüdersdorf 2:3
Sa., 09.08.25 13:00 Uhr Birkenwerder BC 1908 - SV Viktoria Potsdam 3:11
Sa., 09.08.25 13:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen - SV Grün-Weiß Lübben 10:3
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Pankower SV Rot-Weiß 1921 - Fortuna Babelsberg 2:1
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FSV Veritas Wittenberge/Breese - BSC Fortuna Glienicke 2:1
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SSV Einheit Perleberg - Angermünder FC 2:4
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FSV Rot-Weiß Prenzlau - SV Eintracht Alt Ruppin 1:7
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Gelb Falkensee - FC 98 Hennigsdorf 1:4
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FK Hansa Wittstock 1919 - SV Falkensee-Finkenkrug 1:5
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Saarmund - SG Bornim 0:1
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr Teltower FV 1913 - BSG Stahl Brandenburg 1:7
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Michendorf - FV Preussen Eberswalde 0:9
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr BSV Rot-Weiß Schönow - Schönower SV 1928 3:5
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß 90 Gartz - FSV Bernau 0:3
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SC Victoria 1914 Templin - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 2:1
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Germania 90 Berge - MSV 1919 Neuruppin 1:6
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FC Borussia Brandenburg - Brandenburger SC Süd 05 0:2
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr VfB Gramzow - TSG Einheit Bernau 1:5
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - SV 1920 Zehdenick 6:1
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Grün-Weiß Golm - SG Einheit Zepernick 1925 0:2
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 - Oranienburger FC Eintracht 1901 0:6
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SC Oberhavel Velten - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse 1:2
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FC Husaria Schwedt - 1. SV Oberkrämer 11 5:3
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr Pritzwalker FHV 03 - FSV Blau-Weiß Wriezen 0:2
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr TSV Chemie Premnitz - 1. FV Eintracht Wandlitz 3:2
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr VfL Nauen - SV Empor Schenkenberg 1928 2:1
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr MTV Wünsdorf 1910 - SV Germania 90 Schöneiche 1:7
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Sielow - SV Victoria Seelow 0:3
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiss Markendorf - SG Großziethen 3:2
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Friedersdorf - SV Frankonia Wernsdorf 1919 0:18
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FC Bad Liebenwerda - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 0:7
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 0:3
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr TSV 1878 Schlieben - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 2:3
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Preußen Elsterwerda - Ludwigsfelder FC 0:11
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr Spremberger SV 1862 - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 0:3
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SpG Kahren/Laubsdorf - FSV Union Fürstenwalde 0:11
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Groß Gaglow - VfB Hohenleipisch 1912 0:3
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr MSV Zossen 07 - SV Döbern 4:0
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Union Bestensee - VfB Trebbin 5:3
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SC Spremberg 1896 - Werderaner FC Viktoria 1920 1:10
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Eintracht Peitz - 1. FC Frankfurt (Oder) 0:11
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - FC Lauchhammer 6:1
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dahlewitz - FC Eisenhüttenstadt 1:5
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SV Großräschen - SG Phönix Wildau 95 0:4
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FSV Rot-Weiß Luckau - 1. FC Guben 1:4
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt - SV Motor Saspow 4:0
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr KSV Sperenberg 1990 - FSV Admira 2016 0:2
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SpG Hennickendorf/Rehfelde - SV Lausitz Forst 2:1
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr VfB Herzberg 68 - SV Grün-Weiß Großbeeren 2:4
So., 10.08.25 14:00 Uhr SpG Lunow/Oderberg - FC Schwedt 02 0:7
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Burg - SV Germania Peickwitz 5:1
1. Runde
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - SG Bornim 9:0
Fr., 15.08.25 19:30 Uhr MSV 1919 Neuruppin - SG Union 1919 Klosterfelde 1:3
Fr., 15.08.25 20:00 Uhr Angermünder FC - SG Einheit Zepernick 1925 2:3
Fr., 15.08.25 20:00 Uhr SV Victoria Seelow - FSV Union Fürstenwalde 4:2
Sa., 16.08.25 13:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - FSV 63 Luckenwalde 1:4
Sa., 16.08.25 13:00 Uhr SV Grün-Weiß Union Bestensee - Ludwigsfelder FC 0:4
Sa., 16.08.25 13:00 Uhr SpG Hennickendorf/Rehfelde - SV Frankonia Wernsdorf 1919 0:7
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - FSV Optik Rathenow 1:2
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Eintracht Alt Ruppin - FC Schwedt 02 5:4
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - TSG Einheit Bernau 5:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FC Husaria Schwedt - Schönower SV 1928 3:4
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr Pankower SV Rot-Weiß 1921 - SV Falkensee-Finkenkrug 0:2
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - Brandenburger SC Süd 05 0:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Veritas Wittenberge/Breese - VfL Nauen 1:4
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Blau-Weiß Wriezen - FV Preussen Eberswalde 1:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Bernau - FC 98 Hennigsdorf 4:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Chemie Premnitz - Oranienburger FC Eintracht 1901 0:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - SV Altlüdersdorf 7:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen - VfB 1921 Krieschow 2:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Admira 2016 - SV Grün-Weiß Großbeeren 5:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 2:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr MSV Zossen 07 - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 0:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt - 1. FC Guben 0:8
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - SV Germania 90 Schöneiche 1:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 4:2
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiss Markendorf - Werderaner FC Viktoria 1920 3:0
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - 1. FC Frankfurt (Oder) 1:2
Sa., 16.08.25 17:30 Uhr SC Victoria 1914 Templin - BSG Stahl Brandenburg 0:6
Di., 26.08.25 19:30 Uhr FC Strausberg - SG Burg 7:0
2. Runde
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - SG Union 1919 Klosterfelde 0:3
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr FC Energie Cottbus - SV Germania 90 Schöneiche 4:1
Sa., 06.09.25 13:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - VfB 1921 Krieschow 1:2
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FSV Bernau - SV Victoria Seelow 1:4
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - SV Babelsberg 03 1:2
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - RSV Eintracht 1949 0:1
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - Ludwigsfelder FC 2:4
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - Oranienburger FC Eintracht 1901 2:4
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FSV Admira 2016 - VfB Hohenleipisch 1912 1:3
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - BSG Stahl Brandenburg 2:0
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 2:6
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - FSV Optik Rathenow 0:2
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr 1. FC Guben - SG Einheit Zepernick 1925 4:2
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr VfL Nauen - SV Eintracht Alt Ruppin 1:0
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FC Strausberg - SV Blau-Weiss Markendorf 4:3
Sa., 06.09.25 16:00 Uhr Schönower SV 1928 - FSV 63 Luckenwalde 0:11
Achtelfinale
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr SV Victoria Seelow - Ludwigsfelder FC 2:1
Fr., 10.10.25 19:00 Uhr 1. FC Guben - VfB 1921 Krieschow 1:3
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - RSV Eintracht 1949 4:5
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - SV Babelsberg 03 0:4
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - FSV 63 Luckenwalde 3:1
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr VfL Nauen - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 0:9
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - VfB Hohenleipisch 1912 0:1
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr FC Strausberg - FC Energie Cottbus 0:5
Viertelfinale
Sa., 15.11.25 13:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - VfB 1921 Krieschow 1:3
Sa., 15.11.25 13:00 Uhr SV Babelsberg 03 - FC Energie Cottbus 2:4
Sa., 15.11.25 13:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - RSV Eintracht 1949 0:2
Sa., 15.11.25 14:00 Uhr SV Victoria Seelow - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 2:3
Halbfinale
Sa., 28.03.26 15:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - FC Energie Cottbus 0:5
Sa., 28.03.26 15:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - VfB 1921 Krieschow 1:2