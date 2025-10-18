Wahnsinn: In Unterzahl macht Oberligist aus einem 1:3 ein 3:3

Frühe Schlüsselszene stellt Spiel auf den Kopf

Die Partie begann ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. Nach einer halben Stunde folgte der Schlüsselmoment des Spiels: Duc Thanh Ngo wurde in der 36. Minute mit Rot vom Platz gestellt – eine Entscheidung, die der FSV-Trainer später als „unglücklich“ einstufte. „Der roten Karte geht leider ein klares Abseits voraus, aber die Jungs haben die Situation angenommen und weitergespielt“, erklärte Haris Krak nach dem Spiel. Nur eine Minute nach der Hinausstellung nutzte Marin Stefotic den fälligen Strafstoß und brachte Oberachern per Foulelfmeter in Führung (37.). Der FSV war geschockt, doch die Antwort folgte schnell.

Yalcin trifft kurz vor der Pause

In der 43. Minute gelang Emre Yalcin der Ausgleich zum 1:1 – ein Tor, das den Glauben in die eigene Stärke zurückbrachte. Der Treffer war das Ergebnis einer starken Einzelaktion und eines ungebrochenen Teamgeistes. Doch in der zweiten Halbzeit drehte Oberachern erneut auf. Nico Huber (63.) und Noa Bauer (69.) stellten auf 3:1 – die Gastgeber schienen das Spiel entschieden zu haben.

Krak-Elf gibt sich nie auf

Trotz der Unterzahl und des Zwei-Tore-Rückstands weigerte sich die Mannschaft von Haris Krak, aufzugeben. Der Trainer hatte schon vor dem Spiel betont, dass nur „volle Konzentration, große Laufbereitschaft und eine Top-Leistung“ zu Punkten führen könnten. Seine Spieler setzten diese Worte um – kämpften, liefen und glaubten an sich. Kurz vor Schluss keimte Hoffnung auf: Mustafa Uslu verkürzte in der 88. Minute auf 3:2. Der Treffer setzte neue Kräfte frei und der FSV warf in den letzten Minuten alles nach vorne.

Steven Keklik rettet in letzter Sekunde den Punkt

In der vierten Minute der Nachspielzeit war es schließlich Steven Keklik, der die große Moral der Mannschaft krönte. Mit seinem Tor zum 3:3-Ausgleich ließ er Spieler, Trainer und die mitgereisten Anhänger jubeln. „Ein Kompliment an meine Mannschaft für ganz große Mentalität und den Glauben an die eigene Stärke“, lobte Haris Krak. „Wir haben in Unterzahl einen großen Kampf geliefert und uns mit der letzten Aktion belohnt.“

Trainer lobt Einwechselspieler und Teamgeist

Besonders stolz zeigte sich der Trainer über die Reaktion seiner Mannschaft nach den Rückschlägen: „Der Punkt ist wichtig, da jeder Punkt zählen wird und uns Auftrieb gibt für das kommende Heimspiel am Freitag. Insgesamt war es ein verdienter Punkt, da wir nie aufgegeben haben und die Jungs von der Bank das Spiel nochmal positiv verändert haben.“ Mit dieser Einstellung sichert sich der FSV nicht nur einen Zähler, sondern auch neuen Mut für die kommenden Aufgaben.

Bedeutung für die Tabelle

In der Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg steht der FSV 08 Bietigheim-Bissingen auf Platz 15. Mit nun elf Punkten aus 13 Spielen beträgt der Abstand im erträglichen Rahmen. Jeder Punkt zählt – und gerade dieser späte Ausgleich könnte sich am Saisonende noch als entscheidend erweisen.

Blick auf das nächste Spiel

Am kommenden Freitag (19 Uhr) steht das nächste wichtige Duell an. Im Heimspiel gegen die TSG Backnang will die Mannschaft den Schwung aus Oberachern mitnehmen und einen Dreier einfahren. Mit der Moral aus diesem Spiel und der gezeigten Mentalität geht der FSV optimistisch in die kommende Partie.