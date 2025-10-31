Wahnsinn in Lotte - Gütersloh mit Last-Minute-Doppelschlag

Die Sportfreunde Lotte zeigten am 14. Spieltag der Regionalliga West über 90 Minuten hinweg eine ihrer besten Saisonleistungen und stehen am Ende doch nur mit einem Punkt da. Der FC Gütersloh rettete sich dank eines späten Doppelschlags in der Nachspielzeit zu einem 2:2-Unentschieden, das aus Sicht der Gastgeber kaum zu erklären ist.
Lotte erwischte einen Traumstart: Keine 30 Sekunden waren gespielt, da zappelte der Ball schon im Netz. Der frühe Treffer durch Demaj setzte den Ton für eine engagierte erste Hälfte, in der die Hausherren deutlich wacher und griffiger wirkten.
Gütersloh tat sich dagegen schwer, fand kaum Zugriff und ließ im Spiel nach vorne die nötige Durchschlagskraft vermissen. Beckemeyer musste in den ersten 45 Minuten nur selten eingreifen.
Auch nach der Pause blieb Lotte das aktivere Team. Addai sorgte immer wieder für Gefahr, doch den Sportfreunden gelang es einfach nicht, nachzulegen.
In der 88. Minute fiel schließlich das schön herausgespielte und vor allem verdiente 2:0 durch Nwachukwu. Doch was dann geschah, ließ viele Zuschauer sprachlos zurück.
In den letzten Minuten drehte Gütersloh plötzlich auf. Nach einer Ecke kam der FCG zurück ins Spiel, verkürzte durch Bollmann auf 2:1, ehe in der Nachspielzeit tatsächlich noch das 2:2 durch Maiella fiel. Zwischen beiden Treffern lagen nur wenige Sekunden.
Die mitgereisten Gütersloher, die sich nach dem 2:0 wenige Augenblicke vor Schlusspfiff gedanklich wohl schon wieder auf der Heimreise befanden, konnten es kaum fassen.
Am Ende steht ein 2:2, das sich aus Lotter Sicht sicherlich nicht wie eins anfühlt. Der FC Gütersloh dagegen nimmt trotz schwacher Vorstellung einen Punkt mit und bleibt weiterhin ganz oben mit dabei.