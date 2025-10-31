Wahnsinn in Lotte - Gütersloh mit Last-Minute-Doppelschlag

– Foto: Niklas Schwark

Die Sportfreunde Lotte zeigten am 14. Spieltag der Regionalliga West über 90 Minuten hinweg eine ihrer besten Saisonleistungen und stehen am Ende doch nur mit einem Punkt da. Der FC Gütersloh rettete sich dank eines späten Doppelschlags in der Nachspielzeit zu einem 2:2-Unentschieden, das aus Sicht der Gastgeber kaum zu erklären ist.

Lotte erwischte einen Traumstart: Keine 30 Sekunden waren gespielt, da zappelte der Ball schon im Netz. Der frühe Treffer durch Demaj setzte den Ton für eine engagierte erste Hälfte, in der die Hausherren deutlich wacher und griffiger wirkten.

Gütersloh tat sich dagegen schwer, fand kaum Zugriff und ließ im Spiel nach vorne die nötige Durchschlagskraft vermissen. Beckemeyer musste in den ersten 45 Minuten nur selten eingreifen. Auch nach der Pause blieb Lotte das aktivere Team. Addai sorgte immer wieder für Gefahr, doch den Sportfreunden gelang es einfach nicht, nachzulegen.