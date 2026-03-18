Wahnsinn in Landsberg! TSV erklimmt Bayernliga-Spitze

– Foto: Simon Eiler

Jubel auf der einen, Entsetzen auf der anderen Seite: Der TSV Landsberg schlägt den FC Pipinsried in letzter Sekunde mit 2:1 und schnappt sich die Tabellenführung. Während sich die Landsberger nach dem Spiel in den Armen lagen, standen die Pipinsrieder Spieler in ihren gelben Trikots fassungslos auf dem Platz.

Noch vor dem Anpfiff ereilte die Pipinsrieder eine erste Hiobsbotschaft. Jonas Lindner musste kurzerhand ausgetauscht werden. Für ihn startete Benjamin Krist. Zum Start wirkten beide Teams griffig in den Zweikämpfen. Torchancen waren zunächst aber Mangelware. Nico Kargers Freistoß in der 6. Minute war eines der wenigen Highlights, doch sein Versuch aus etwa 25 Metern ging drüber.

Angelo Mayer, vor dem Spiel angeschlagen, wie auch Kubilay Celik mussten ausgewechselt werden (25., 29.), dazwischen nutzte Maximilian Berwein einen Fehler von Pipinsrieds Torhüter Bösl, der den Ball leichtfertig herschenkte. Berwein bedankte sich und erzielte die 1:0-Führung.

Nach etwa 20 Minuten kam Landsberg besser in die Partie, doch Maximilian Seemüller und Maximilian Berwein verpassten jeweils von der Strafraumkante. Wenig später brachen die Gäste dann scheinbar zusammen.

Pipinsried kämpft sich zu neunt beim Bayernliga-Spitzenreiter zurück

In der 37. Minute kam es dann knüppeldick: Neuzugang Tobias Reithmeir kam in einem Zweikampf zu spät und sah für sein hartes Einsteigen gegen Berwein glattrot. Pipinsried nur wehrte sich trotz Unterzahl, doch in der 56. Minute schien die Partie entschieden, als Schiedsrichter Jonas Krzyzanowski auch noch Max Dombrowka mit Gelb-Rot des Platzes verwies.

Neun gegen elf auswärts beim Tabellenführer – die Situation schien aussichtslos. Doch genau nach der größten Landsberger Chance schlug der FCP zurück. Nach einer starken Einzelleistung von Benjamin Krist, der zunächst an Landsbergs Leopold Leimeister scheiterte, legte dieser den Abpraller perfekt für Florian Gebert auf, der nur noch einschieben musste. 1:1 – der Glaube an einen Punkt war zurück.

Abazi lässt Landsberg jubeln - Pipinsried im Jahr 2026 weiter sieglos

In den Schlussminuten spielte nur noch der TSV Landsberg, biss sich aber an neun kämpfenden Pipinsriedern die Zähne aus. Kaum gefährliche Abschlüsse, kaum zweite Bälle – der FCP machte seine Sache gut und schien sich für den immensen Kraftakt zu belohnen. Doch mit der allerletzten Chance belohnten sich die beste Offensive der Bayernliga. Chaos im Strafraum nach einer Ecke nutzte Jeton Abazi und netzte zur umjubelten TSV-Führung ein (90.+4).

Durch den Dreier ist Landsberg neuer Spitzenreiter der Bayernliga Süd und im neuen Jahr weiter ungeschlagen. Pipinsried bleibt dagegen trotz immensen Kampfs sieglos.

TSV Landsberg – FC Pipinsried 2:1

TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder (90. Fares Ibrahim), Lukas Bettrich, Kilian Pittrich, Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Daniele Sgodzaj (67. Furkan Kircicek), Tiziano Mulas (70. Jeton Abazi), Maximilian Seemüller (81. Tadeus Henn), Ünal Tosun, Maximilian Berwein - Trainer: Christoph Rech - Co-Trainer: Peter Schmidt - spielender Co-Trainer: Furkan Kircicek

FC Pipinsried: Enrique Bösl, Benedikt Lobenhofer, Angelo Mayer (25. Sebastian Keßler), Alexander Lungwitz, Tobias Reithmeir, Mario Götzendörfer, Benjamin Krist, Max Dombrowka, Nico Karger (59. Nenad Petkovic), Florian Gebert (81. Alekzandar Sinabov), Kubilay Celik (29. Jaroud Kanze) - Trainer: Roman Langer

Schiedsrichter: Jonas Krzyzanowski (Neuburg) - Zuschauer: 270

Tore: 1:0 Maximilian Berwein (26.), 1:1 Florian Gebert (67.), 2:1 Jeton Abazi (90.+4)

Rot: Tobias Reithmeir (37./FC Pipinsried/Foulspiel)

Gelb-Rot: Max Dombrowka (56./FC Pipinsried/Foulspiel)