Wahnsinn in Illertissen! Haching dreht Partie in allerletzter Sekunde – Hobsch wird zum Matchwinner Regionalliga im Live-Ticker

Die SpVgg Unterhaching ist am 21. Spieltag der Regionalliga Bayern beim FV Illertissen zu Gast. Wir berichten im Live-Ticker.

Die SpVgg Unterhaching behauptet die Tabellenführung mit einem 4:3-Sieg beim FV Illertissen.

Die Wagner-Elf kommt nach einem 1:3-Rückstand noch zurück und erzielt den Siegtreffer in allerletzter Sekunde.

Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Vorbericht – Die SpVgg Unterhaching befindet sich in blendender Verfassung. Seit zehn Spielen ist die Mannschaft von Sandro Wagner ungeschlagen, insgesamt 26 Punkte holte Unterhaching in diesem Zeitraum. Der Lohn: die Tabellenführung in der Regionalliga Bayern.

Verfolger Würzburg lässt sich allerdings nicht abschütteln. Die Kickers haben nur einen Punkt weniger und befinden sich in Lauerstellung. Am 21. Spieltag kommt es also erneut zum Fernduell um die Tabellenspitze. Während der Drittliga-Absteiger den 1. FC Nürnberg II zu Hause empfängt, muss die SpVgg zeitgleich auswärts beim FV Illertissen ran.

SpVgg Unterhaching: Deutlicher Erfolg im Hinspiel