Wahnsinn in Haselünne! Last-Minute-Kracher bringt erste Punkte

Haselünne hat die ersten drei Punkte der Saison eingefahren und das nach einer turbulenten Achterbahnfahrt gegen den SV Grenzland Twist. Am Ende stand ein hart erkämpfter 4:3-Heimsieg, den Maurice Gerdelmann in der Nachspielzeit perfekt machte.

Haselünne den besseren Start: Timpe traf in der 16. Minute sehenswert zum 1:0. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Hermsen (19.) glich aus, bevor Kettler (43.) und Hessel (45.) den Spielstand noch vor der Pause auf 1:3 stellten. Mit hängenden Köpfen ging Haselünne in die Kabine.

Eine deutliche Halbzeitansprache von Coach Georg Overhoff zeigte Wirkung. Plötzlich war Haselünne griffiger in den Zweikämpfen und spielte zielstrebiger nach vorn. Der Anschlusstreffer durch Döbber (57.) leitete die Wende ein. Spätestens nach Rohe’s Ausgleich (77.) war die Partie völlig offen, Twist beschränkte sich in dieser Phase fast nur noch auf Verteidigen.