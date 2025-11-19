Wahnsinn in der Wolferskaul

13:15. Wir fahren mit der Familie zu meinen Eltern. Dienstags kocht meine Mutter. Tolle Familien-Tradition. Mein Sohn Moritz ist heute Abend für die „Stadionmusik“ verantwortlich. Er verbindet sich mit meinem Auto und spielt die Einlaufmusik für heute Abend. Gänsehaut.

14:55. Die Vorfreude ist immer noch da und irgendwas in mir sagt: „Nach dem letzten Großereignis in der Wolferskaul (Stichwort: „Doppelaufstieg“) hast Du darüber einen Fupa-Artikel geschrieben. Mach das wieder!“.

14:45. Die deutsche Sprache ist wunderbar. Sie ist in der Lage, Worte zu erschaffen, die es in anderen Sprachen nicht gibt. Ein Beispiel ist „Vorfreude“. Dafür gibt es z.B. kein englisches Pendant. Egal. Was ich sagen will: „Vorfreude“ ist genau das, was mich gerade packt. Vorfreude auf das Spiel „meiner“ DJK aus Brand gegen die Fortuna aus Köln.

15:01. Ich sitze also am Rechner und frage mich, wie ich anfangen soll. Die berühmte „Angst vor dem leeren Blatt Papier“ hat mich ergriffen. Vielleicht sollte ich was über die „Größe“ des Spiels schreiben? Ne. Hat die Aachener Zeitung schon getan. Dann vielleicht, dass Fortuna Köln meines Wissens der einzige deutsche Profi-Verein ist, bei dem mal ein Trainer (der große und großartige Toni Schumacher) in der Halbzeit entlassen worden ist? Ne. Würde vielleicht Arnd Zeigler wissen und sagen.

15:05. Was jetzt? Ah! Geistesblitz. Ich wette: Arnd Zeigler weiß es nicht. Und die Aachener Zeitung hat es auch nicht geschrieben. Ich spreche vom Spiel vor dem Spiel. Dem Spiel, das uns meine aktuelle Vorfreude ja erst ermöglicht hat.

Rückblick.

Es ist September. Genauer gesagt Mittwoch, 24. September 2025.

Wie das Wetter an diesem Tag war, weiß ich nicht mehr. ChatGPT meint: „Das Wetter am 24. September 2025 in Aachen war von einer Luftmassen-Rangelei zwischen einem Hoch und einem Tief geprägt, was zu wechselhaften Bedingungen führte.“ OK. Haben wir das schon mal geklärt.

Es ist also Mittwoch, 24. September 2025, und in Aachen-Brand haben wir Öcher Wetter. Wechselhaft, bisschen Sonne, ein paar Schauer. Ziemlich trostlos. Keine englische Woche in der Bundesliga. Keine Champions League. Aber erster Spieltag der Europa League. Freiburg gegen Basel. Genauso trostlos wie das Wetter.

Meine Söhne fragen mich: „Papa, heute Abend Erste gucken?“ – Ich: „Wieso spielen die denn?“ – „Pokal gegen Teutonia Weiden“ – „FVM-Pokal am Anfang der Saison? Auch wieder so’n neumodischer Quatsch, den keiner braucht. Kein Bock.“

Meine Frau bekommt das Gespräch mit: „Spielt Raspo? Dann lass uns doch mal vorbei gehen. Dann kann ich was mit Beate und den Mädels quatschen und wir bekommen noch was frische Luft. Müssen ja nicht bis zum Ende bleiben“.

Naja. Gegen die Allianz aus Söhnen und Göttergattin hast Du keine Chance. Also Faust in der Tasche gemacht, Schuhe an, Jacke an und lustlos ab in die Wolferskaul.

Auf meinem Stammplatz (der schönsten Treppe in Brand, wenn nicht in Aachen) stehen schon Dirk und die Jungs. Und bevor ich „Bier“ denken kann, habe ich schon eins in der Hand. Tegernseer vom Fass. Noch so ‘ne neumodische Errungenschaft. Aber ehrlich gesagt: eine richtig gute. Innerlich danke ich bereits jetzt der Allianz aus Söhnen und Göttergattin und beginne, dem Abend eine Chance zu geben.

Das Spiel so wie erwartet: Weiden mit Spiel- und Ballkontrolle und Brand läuft hinterher. Angriff um Angriff rollt auf das Brander Tor zu, aber irgendwie bekommen Formbergs Mannen alles wegverteidigt. Nach knapp 20 Minuten hat Alan Graf eine geniale Idee und plötzlich ist Delany allein auf weiter Flur und es steht 1:0.

Oha denke ich, trinke zufrieden mein Tegernseer und rede mir ein, dass ich schon den ganzen Tag richtig Bock auf das Spiel hatte. Dieses ändert sich übrigens nicht. Nur dass mit dem „Wegverteidigen“ klappt kurz vor der Pause leider einmal nicht und es steht 1:1.

So hole ich ne neue Runde und zum „Prost“ werfe ich 5 EUR ins Phrasenschwein und sage: „Ich wette, dass Weiden nach der Pause brutal anzieht. Das Ding hier ist bestimmt nach 15/20 Minuten entschieden“.

Und als dann in Minute 47, 50 und 70 das 1:2, das 1:3 und dann das 1:4 fällt, denkt bestimmt der ein oder andere über mich: „Einfach Fresse halten ist manchmal einfach besser“. Während wir da so stehen und den Pokal abhaken, macht Cata aus dem Nichts das 2:4.

Würde ich für das Schreiben dieser Texte bezahlt und hätte ich dies irgendwo gelernt, würde ich jetzt von einem „Wirkungstreffer“ oder einem „Dosenöffner“ schreiben. Mache ich aber nicht. Fakt ist aber, dass die Bude was mit den Grün/Weißen gemacht hat. Nur wenige Minuten später hat Dela eine 100%ige , dann wollen alle Experten auf der Treppe und vor der Hütte ein Elfmeter-reifes Foul gesehen haben und dann macht Luca nur 9 Minuten nach dem 1:4 das 3:4. Heilige Scheiße. Was geht denn hier ab?

Ab jetzt: offenes Visier und Weiden mit mindestens 2 fetten Chancen, das Ding klar zu machen. In der 90. plus 4 bringt Küppi den Ball noch mal Richtung Tor (Fun Fact: als Küppi E-Jugendspieler war, kam er mit Opa Küppi zu mir zum Probetraining und ich musste dann den Opa überzeugen, dass Raspo doch wirklich bessere Jugendarbeit macht als die Borussia aus Brand. Verhandlungstechnisch gesehen eine der härtesten Nüsse meines Lebens. Zum Glück erfolgreich). Wo war ich? Ach ja. Küppi bringt den Ball Richtung Tor und irgendwie fällt er Dela vor die Füße. 4:4. Ekstase. Abpfiff. Verlängerung.

In der Verlängerung geht es hin und her, und wenn ich mich noch recht erinnere, muss Weiden eigentlich zwei, drei Mal den Deckel draufmachen. Machen sie aber nicht. Woran ich mich aber noch genau erinnern kann: Raspo hatte schon alle Wechsel gezogen und spätestens ab zweiter Halbzeit Verlängerung spürt man bis auf die schönste Treppe Brands, dass Alan Graf am nächsten Tag den brutalsten Muskelkater seines Lebens haben wird. Und trotzdem setzt er, der ja eigentlich für die feinen Fußball-Momente geboren worden ist, in Minute 117 am Mittelkreis noch mal zu einem Sprint und einer Monstergrätsche an und ich denke mir, in Zukunft nicht mehr von „Extra-Meile gehen", sondern von "Alan-Graf-Grätsche-machen“ zu sprechen.

Und dann kommt der große Moment: Etwa 28 Meter vor dem Tor fällt Dela der Ball vor die Füße und dann macht Dela halt Dela-Sachen. Er haut einen gefühlt 117 km/h-Strahl in den Winkel raus und versetzt ganz Brand in Ekstase. Danach hat er noch Luft für einen wilden 100-Meter-Jubel-Sprint. Den macht Alan nicht mit. Er setzt sich tief in des Gegners Hälfte hin und strahlt über das ganze Gesicht.

Noch am Abend spekulieren wir über den nächsten Gegner. „Alemannia wäre geil“, sagte einer. „Ja, dann aber nicht mehr auf dem Tivoli“, sagte ein anderer. „Ich würde mit denen ja auf die Hein-Kreus-Gedächtnis-Asche gehen“, sagte ich.

Nun also nicht Alemannia, sondern der Regionalliga-Tabellenführer aus der Domstadt. Auch ein echter Knaller!

Schade, dass sich meine Aschenplatz-Idee nicht durchgesetzt hat …

Dienstag 18.11.2025

16:12. Einleitung geschafft. Rückblick geschrieben. Kann losgehen!

16:15. Soll kalt werden heute Abend. Irgendein Mix aus Winteranfangs- und Fritz-Walter-Wetter. Im Hause Karlowitsch werden Skisocken und Handschuhe gesucht.

16:18. Ich denke an gestern Abend zurück. Treffen an der Hütte bzw. im Zelt zum „Briefing der Helfer“. Ich war im Urlaub, als die „Jobs“ vergeben wurden, und habe mich als „Springer“ gemeldet. Naja. Vielleicht ist dieser Artikel auch „Beitrag“ genug und ich kann gleich einfach Fußball gucken. Mal sehen.

16:19. Zurück zum Thema. Gestern Abend. Als ich dem „ewigen Mio“ und Detlef so zugehört habe, wurde mir erstmals richtig klar, wie viel Arbeit eigentlich in dem gleich stattfindenden Ereignis steckt. Ich glaube, die beiden haben mehr Telefonate geführt als alle Bundesliga-Manager am „Deadline Day“ zusammen. Und als ich all die Helfer gesehen und gehört habe, an wie viele Details zu denken war und gedacht wurde, hatte ich Gänsehaut (und das lag nicht (!!) an der Kälte).

16:24. Die Familie wird „rappelig“ und wir machen uns fertig, um zum Platz zu gehen.

16:55. Wir kommen am Platz an. Der Materialwagen von Fortuna Köln ist auch schon da und tausend Leute haben tausend Fragen. Der gefühlt einzige, der die beantworten kann, ist Mio. Für den beginnt aber gleich die Spielvorbereitung – wird er doch in der Startelf stehen.

17:03. Und so entwickeln sich die beiden Stunden vor dem Spiel so, wie sich ein gutes Projekt entwickelt, bei dem der Projektleiter „im Endspurt“ nicht verfügbar ist: es ist alles leicht chaotisch, aber es finden sich überall und für alle Aufgaben immer DJKler, die bereit sind, sofort einzuspringen und anzupacken. Großartig!

17:23. Ich gehe Richtung Hütte und mir kommen aus Richtung Platz zwei Fortunen entgegen. Einer von denen schüttelt den Kopf und sagt: „Das ist doch geisteskrank hier.“ Ich schaue ihn an und antworte: „Wenn es nach mir gegangen wäre, würdet Ihr auf Asche spielen.“ – Allein für DEN Gesichtsausdruck hat sich der Weg in die Wolferskaul heute schon gelohnt.