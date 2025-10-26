 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Enttäuschung für Sterkrade.
Enttäuschung für Sterkrade. – Foto: Michael Werner

Wahnsinn in der Nachspielzeit zwischen Sterkrade 72 und Safakspor

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Im Spitzenfeld verschiebt sich zunächst nicht viel. Der SC Buschhausen führt die Liga an, dahinter folgt der 1. FC Hirschkampf noch auf Schlagdistanz. Auch der TSV Safakspor behauptet seien dritten Tabellenplatz, sorgte dabei aber für reichlich Drama.

Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Ein Platzverweis für den FC Sterkrade und ein Doppelschlag von Serhat Erdogan drehten aus einem 1:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg für den TSV Safakspor. Ein Handelfmeter in der tiefen Nachspielzeit sicherten dem TSV den grenzenlos umjubelten Dreier. Bezirksliga-Absteiger Sterkrade wird wiederum nicht gerade vom Glück verfolgt. Schon in der Vorwoche gab das Team von Alexander Forger einen Sieg gegen den SC Buschhausen nach eigener Führung aus der Hand. Um die Top-Platzierungen nicht schon alsbald komplett aus den Augen zu verlieren braucht es einen schnellen Turnaround.

Ansonsten hatte der 10. Spieltag keine sonderlichen Überraschungen parat. Der SC Buschhausen scheint auch nach der Partie gegen den FC Welheim II unschlagbar, ließ sich für den Dosenöffner jedoch bis zur zweiten Hälfte Zeit. Viel deutlicher machte es Verfolger 1. FC Hirschkamp, der TB Oberhausen mit fünf Treffern in der ersten halben Stunde förmlich überrollte. Der VfR Oberhausen behält seine starke Form mit einem 7:1-Kantersieg über BW Fuhlenbrock, auch die Spvgg Sterkrade-Nord II bleibt danke eines 4:1-Erfolges gegen den SC Buschhausen II oben dabei.

So läuft der 11. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Gestern, 18:00 Uhr
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
2
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
2
9
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
2
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
7
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
0
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
4
1
Abpfiff
+Video

Heute, 13:00 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
0
3
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

12. Spieltag
02.11.25 SC Buschhausen 1912 II - VfR 08 Oberhausen II
02.11.25 DJK Arminia Klosterhardt II - VfR 08 Oberhausen
02.11.25 SV Adler Osterfeld - FC Welheim
02.11.25 BV Osterfeld 1919 - TB Oberhausen 1889
02.11.25 1. FC Hirschkamp - FC Sterkrade 72
02.11.25 TSV Safakspor Oberhausen - FC Welheim II
02.11.25 SC Buschhausen 1912 - Spvgg Sterkrade-Nord II
02.11.25 Blau-Weiß Fuhlenbrock - SV Sarajevo Oberhausen

