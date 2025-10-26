Wahnsinn in der Nachspielzeit zwischen Sterkrade 72 und Safakspor

Ein Platzverweis für den FC Sterkrade und ein Doppelschlag von Serhat Erdogan drehten aus einem 1:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg für den TSV Safakspor. Ein Handelfmeter in der tiefen Nachspielzeit sicherten dem TSV den grenzenlos umjubelten Dreier. Bezirksliga-Absteiger Sterkrade wird wiederum nicht gerade vom Glück verfolgt. Schon in der Vorwoche gab das Team von Alexander Forger einen Sieg gegen den SC Buschhausen nach eigener Führung aus der Hand. Um die Top-Platzierungen nicht schon alsbald komplett aus den Augen zu verlieren braucht es einen schnellen Turnaround.

Ansonsten hatte der 10. Spieltag keine sonderlichen Überraschungen parat. Der SC Buschhausen scheint auch nach der Partie gegen den FC Welheim II unschlagbar, ließ sich für den Dosenöffner jedoch bis zur zweiten Hälfte Zeit. Viel deutlicher machte es Verfolger 1. FC Hirschkamp, der TB Oberhausen mit fünf Treffern in der ersten halben Stunde förmlich überrollte. Der VfR Oberhausen behält seine starke Form mit einem 7:1-Kantersieg über BW Fuhlenbrock, auch die Spvgg Sterkrade-Nord II bleibt danke eines 4:1-Erfolges gegen den SC Buschhausen II oben dabei.