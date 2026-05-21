Wahnsinn in der Nachspielzeit: Tabellenführer lässt Federn

Lange Zeit blieb die intensive Begegnung torlos, bevor sich in den Schlussminuten die Ereignisse regelrecht überschlugen und für pure Emotionen auf beiden Seiten sorgten. In der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) erlöste Moritz Roos die Heimelf, als er einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung für Ebersbach verwandelte. Doch als die Gastgeber bereits wie der sichere Sieger aussahen, schlugen die Gäste noch einmal zurück. In der siebten Minute der Nachspielzeit (90.+7) traf Michael Wamsler zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich für den TSV Berkheim. ---

Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr TSV Denkendorf Denkendorf Türkspor Nürtingen 73 Türkspor 15:30 PUSH Denkendorf (Rang 9, 36 Punkte) empfängt Türkspor Nürtingen 73 (Rang 11, 31 Punkte). Im Hinspiel setzte sich Türkspor knapp mit 1:0 durch – nun will Denkendorf die Revanche auf eigenem Platz. Beide Teams haben eine unruhige Saison hinter sich: Denkendorf hat 11 Siege, aber auch 13 Niederlagen vorzuweisen und möchte die Bilanz zum Saisonende noch aufpolieren. Türkspor wiederum hat 9 Siege in 27 Spielen geholt und sucht nach einem versöhnlichen Abschluss der Spielzeit. Eine Begegnung ohne Titelrelevanz, aber mit Stolz und Restmotivation beider Seiten.

Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr 1. FC Heiningen FC Heiningen TSV Weilheim/Teck Weilheim/T. 15:30 live PUSH Das ist das Schlüsselspiel des Nachmittags. Der 1. FC Heiningen (Rang 2, 67 Punkte) braucht einen Sieg und gleichzeitig einen Ausrutscher des Spitzenreiters, um die Meisterschaft noch in die eigene Hand zu nehmen. Das Hinspiel endete 1:1 – Heiningen ließ also schon einmal Punkte gegen Weilheim. Nun muss die Tormaschine dieser Liga, 116 Treffer in 27 Spielen, zuhause liefern. Gegner ist TSV Weilheim/Teck (Rang 5, 48 Punkte), der eine solide Saison spielt und selbst noch auf einen möglichst hohen Tabellenplatz zum Abschluss schielen darf. Für Heiningen ist ein Punktverlust hier womöglich gleichbedeutend mit dem Ende der Titelträume.

Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr TSV Oberboihingen Oberboihing. FV Vorwärts Faurndau Faurndau 15:30 PUSH Oberboihingen (Rang 10, 34 Punkte) trifft auf einen starken Gegner: FV Vorwärts Faurndau (Rang 6, 46 Punkte) gewann das Hinspiel deutlich mit 3:1 und hat mit 15 Siegen aus 27 Spielen eine beeindruckende Saison gespielt. Oberboihingen kommt mit 9 Siegen und 7 Unentschieden auf 34 Punkte und sucht auf eigenem Platz nach der Möglichkeit, die Bilanz zu verbessern. Faurndau dagegen möchte den starken Saisonverlauf bestätigen und weiter Druck auf die Ränge dahinter ausüben.

Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr FV Plochingen FV Ploching. TSG Salach TSG Salach 15:30 PUSH Plochingen (Rang 14, 24 Punkte) empfängt die TSG Salach (Rang 8, 40 Punkte). Das Hinspiel gewann Salach knapp mit 2:1 – nun ist Plochingen Gastgeber und möchte die Punkte zu Hause behalten. Salach reist als klar besser platziertes Team an und hat mit 12 Siegen eine deutlich stärkere Ausbeute vorzuweisen als die Gastgeber, die bislang lediglich 7 Siege schafften. Salach wird die Favoritenrolle annehmen müssen, Plochingen hingegen kämpft um jeden Punkt.

Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr 1. FC Frickenhausen FC Frickenh. VfL Kirchheim/Teck Kirchheim/T 15:30 PUSH Frickenhausen (Rang 12, 27 Punkte) empfängt den VfL Kirchheim/Teck (Rang 7, 42 Punkte). Das Hinspiel entschied Kirchheim mit 2:1 für sich – nun will Frickenhausen auf heimischem Rasen die Partie drehen. Kirchheim hat 13 Siege in 27 Spielen eingefahren, ist aber zuletzt mit einer negativen Tordifferenz von minus 2 in leichte Schieflage geraten. Frickenhausen wiederum steht mit 7 Siegen und 6 Unentschieden im unteren Tabellendrittel und braucht Punkte, um die Saison versöhnlich abzuschließen. Kirchheim kommt mit dem klaren Ziel, die drei Punkte mitzunehmen.