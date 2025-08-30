Wahnsinn in der Nachspielzeit! Hagen weiter punktlos

In einer wilden Schlussphase sicherte sich der TSV Etelsen den Sieg beim FC Hagen/Uthlede.
Kurz vor der Halbzeitpause wurde dann Christopher Petzold auf die Reise geschickt und traf zum 1:1 (43). Es kam sogar noch schlimmer für den FC H/U: Pascal Döpke trat einen Freistoß, der an Freund und Feind vorbei, zum schmeichelhaften 1:2-Halbzeitstand den Weg ins Tor fand.
Lasse Thielebeule war nach dem Seitenwechsel nach einer Ecke zur Stelle und erzielte den Ausgleich (58.). Dann begann die wilde Schlussphase an der Blumenstraße: Linus Meyer brachte Etelsen nach Vorarbeit von Neo Buttgereit in der 86. Minute wieder in Front, doch Finn-Niklas Klaus sorgte in der Nachspielzeit mit einem Freistoßtor für den Ausgleich. Der Schiedsrichter ließ die Partie weiterlaufen und in der 98. Minute folgte der Knockout für die Hagener: Timo Schöning behielt im Gewühl den Überblick und entschied das Spiel mit seinem Siegtor.
Damit bleibt der FC Hagen/Uthlede in der noch jungen Saison weiter punktlos und belegt den letzten Platz. Die Schlossparkkicker haben bereits sieben Zähler auf dem Konto. Auch die nächste Aufgabe wird für die Mannschaft von Hagens Trainer Joshua von Glahn anspruchsvoll. Am nächsten Samstag gastiert das Team beim Rotenburger SV.