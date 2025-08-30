Wahnsinn in der Nachspielzeit! Hagen weiter punktlos

In einem bis tief in die Nachspielzeit packenden Duell setzte sich der TSV Etelsen mit 4:3 gegen den FC Hagen/Uthlede durch. Dabei hatten die Hausherren einen guten Start erwischt. Shaun Minns drang in den Strafraum ein und brachte den FC H/U mit seinem platzierten Abschluss in Führung (5.). Der TSV Etelsen kam in der Anfangsphase nicht in die Partie und die Führung der Heimelf war verdient.

Kurz vor der Halbzeitpause wurde dann Christopher Petzold auf die Reise geschickt und traf zum 1:1 (43). Es kam sogar noch schlimmer für den FC H/U: Pascal Döpke trat einen Freistoß, der an Freund und Feind vorbei, zum schmeichelhaften 1:2-Halbzeitstand den Weg ins Tor fand.