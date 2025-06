Mathis Lange verwandelte einen Handelfmeter zum zwischenzeitlichen Warnauer 2:1. – Foto: Tobias Kurth

Wahnsinn in der Landesliga: Mehr als 1200 Zuschauer beim Gipfeltreffen Landesliga Nord +++ Das Duell zwischen dem FSV Saxonia Tangermünde und dem SSV Havelwinkel Warnau lockt die Massen

Die Entscheidung der LOTTO-Landesliga Nord hätte am Sonnabend fallen können, doch sie wurde auf den letzten Spieltag vertagt. Die zahlreichen Besucher sahen im Stadion am Wäldchen dennoch ein Gipfeltreffen, das es in sich hatte. Mehr als 1200 Zuschauer verfolgten das Duell zwischen dem FSV Saxonia Tangermünde und dem SSV Havelwinkel Warnau.

"Wir sind ehrlich: Mit so vielen Zuschauern hatten wir nicht gerechnet", sagte Tobias Petzke, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit auf Seiten der Saxonia, in der Einleitung der Pressekonferenz nach der Partie. In der Organisation hätte jene Masse an Besuchern für die eine oder andere Komplikation gesorgt, für die sich der Verein entschuldigte.

Warnau legt zweimal vor, Saxonia antwortet jeweils Das Gipfeltreffen zwischen dem Zweiten und dem Ersten der Landesliga Nord zahlte allerdings vieles zurück. "Ich denke, man hat ein rassiges Top-Spiel gesehen", sagte Warnau-Coach Steffen Lenz. "Zu recht stehen beide Mannschaften da oben und haben die Liga dominiert." Und am Ende sei es "ein gerechtes Unentschieden, mit dem wir sicherlich mehr leben können", sagte der Coach des Tabellenführers. Sein Gegenüber Maik Aumann pflichtete dem bei: "Prinzipiell ist es ein gerechtes Unentschieden, das stimmt schon."