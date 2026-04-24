Wahnsinn in Bayreuth! Haching feiert Last-Second-Dreier

Der Aufstiegskampf der Regionalliga Bayern spitzt sich immer weiter zu. Die Entscheidung wird zwischen der SpVgg Unterhaching und den Würzburger Kickers fallen. Haching gastiert bereits am Freitagend bei der SpVgg Bayreuth.
Die SpVgg Unterhaching hat im Kampf um den Drittliga-Aufstieg gegenüber dem Verfolger aus Würzburg vorgelegt - und wie. Die meisten Beteiligten in Bayreuth dürften sich bereits mit einem Unentschieden genügt haben, da schlugen die Gäste aus der Vorstadt doch noch einmal entscheidend zu.
Dabei sah es lange nicht danach aus. Die Partie begann früh mit einem Schock für Haching. Deniz Koc brachte Bayreuth nach vier Minuten in Folge einer Ecke in Front. Die Gäste drehten die Partie jedoch noch vor der Pause.
Zunächst verwandelte Jeroen Krupa einen Handelfmeter, dann traf Manuel Stiefler zum psychologisch optimalen Zeitpunkt in der 45. Minute. Doch der Treffer zeigte nicht wirklich Wirkung. Das Heimteam kam erneut gefährlich aus der Kabine und glich durch Leon Bucher aus. Erst tief in der Nachspielzeit gelang dann dem Tabellenzweiten der letzte Stich. Routinier Alexander Winkler erzielte in der neunten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer.
SpVgg Bayreuth – SpVgg Unterhaching 2:3
SpVgg Bayreuth: Lino Kasten, Edwin Schwarz, Alexander Seidel, Leon Bucher, Felix Schäffner, Tino Lennerth, Florian Markert, Lenn Greißinger, Levi Kraus (82. Jann George), Deniz Koc (74. Maximilian Weimer), Maximilian Fesser - Trainer: Lukas Kling
SpVgg Unterhaching: Erion Avdija, Markus Schwabl, Manuel Stiefler, Nils Ortel, Alexander Winkler, Christoph Ehlich, Andy Breuer, Mike Gevorgyan (73. Wesley Krattenmacher), Tim Hannemann (64. Simon Skarlatidis), Jeroen Krupa (73. Richard Meier), Moritz Müller - Trainer: Sven Bender
Schiedsrichter: Fabian Büchner (Mariakirchen) - Zuschauer: 1473
Tore: 1:0 Deniz Koc (4.), 1:1 Jeroen Krupa (27. Handelfmeter), 1:2 Manuel Stiefler (45.), 2:2 Leon Bucher (53.), 2:3 Alexander Winkler (90.+9)