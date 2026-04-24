Wahnsinn in Bayreuth! Haching feiert Last-Second-Dreier

Die SpVgg Unterhaching hat im Kampf um den Drittliga-Aufstieg gegenüber dem Verfolger aus Würzburg vorgelegt - und wie. Die meisten Beteiligten in Bayreuth dürften sich bereits mit einem Unentschieden genügt haben, da schlugen die Gäste aus der Vorstadt doch noch einmal entscheidend zu.

Dabei sah es lange nicht danach aus. Die Partie begann früh mit einem Schock für Haching. Deniz Koc brachte Bayreuth nach vier Minuten in Folge einer Ecke in Front. Die Gäste drehten die Partie jedoch noch vor der Pause.

Zunächst verwandelte Jeroen Krupa einen Handelfmeter, dann traf Manuel Stiefler zum psychologisch optimalen Zeitpunkt in der 45. Minute. Doch der Treffer zeigte nicht wirklich Wirkung. Das Heimteam kam erneut gefährlich aus der Kabine und glich durch Leon Bucher aus. Erst tief in der Nachspielzeit gelang dann dem Tabellenzweiten der letzte Stich. Routinier Alexander Winkler erzielte in der neunten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer.