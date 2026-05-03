​Wahnsinn im Hüttenwaldstadion

​Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle! In einer hochdramatischen Begegnung der Kreisliga A2 besiegte der TSV Neukirch die SpVgg Lindau mit 3:2. Dabei trotzte das Tabellenschlusslicht nicht nur einem späten Ausgleich, sondern sicherte sich den Sieg sogar in Unterzahl.

​Frühe Führung und Lindauer Antwort

​Die Partie startete rasant. Bereits in der 7. Minute brachte Pilzweger die Hausherren in Führung, nachdem er nach einem Eckball am schnellsten schaltete und flach zum 1:0 einschob. Lindau zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drückte auf den Ausgleich. Tolga Korkmaz ließ zunächst zwei Großchancen liegen, doch in der 40. Minute war es soweit: Tarik Hadzic zog von außen nach innen und verwandelte trocken zum 1:1-Pausenstand.

​Traumtor und Elfmeter-Drama

​Nach dem Seitenwechsel war es Daniele Zamarco, der die Zuschauer in der 69. Minute von den Sitzen riss. Mit einem sensationellen direkten Freistoß aus gut 30 Metern hämmerte er den Ball unhaltbar für Schrottner in den Kasten – die erneute Führung für Neukirch.