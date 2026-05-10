​Wahnsinn im Bodensee-Derby

​Was für eine Dramatik im Stadion der Spvgg Lindau! Vor der stattlichen Kulisse von 402 Zuschauern lieferten sich die Hausherren und die SGM Hege-Wasserburg/Nonnenhorn/Bodolz (HENOBO) einen Schlagabtausch, der erst in der fünften Minute der Nachspielzeit seinen Sieger fand.

​In der Folge entwickelte sich ein hochklassiges Kreisliga-Spiel. Während Lindau das Spiel kontrollierte, kam HENOBO durch Yanick Minge (32. & 45. Minute) zu gefährlichen Chancen, die jedoch knapp über die Latte strichen.

​Das Spiel begann bei besten Bedingungen unter der Leitung von Schiedsrichter Karsten Küpfer. Lindau erwischte den perfekten Start: Bereits in der 10. Minute bediente Oktay Leyla mit einer präzisen Flanke von der linken Seite Omar Bun Ceesay, der den Ball zur 1:0-Führung nur noch einschieben musste.

​Leyla Oktay erhöht nach der Pause

​Direkt nach dem Seitenwechsel schien Lindau die Weichen auf Sieg zu stellen. In der 49. Minute tauchte Oktay Leyla nach einem starken Laufweg allein vor dem Gästekeeper auf und schob eiskalt zum 2:0 ein.

​Dramatische Schlussphase: HENOBO gibt nicht auf

​Wer dachte, das Spiel sei entschieden, wurde eines Besseren belehrt. HENOBO drückte in der Schlussphase massiv. In der 87. Minute keimte Hoffnung auf, als Yannick Glaser aus 13 Metern den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte.

​Die Nerven im Stadion lagen blank, als in der zweiten Minute der Nachspielzeit (90.+2) der bittere Ausgleich für Lindau fiel: Paul Gierer traf per Kopf zum 2:2.

​Der Lucky Punch in der 95. Minute

​Doch die Spvgg Lindau hatte noch eine Antwort parat. (90.+5) wurde Kaan Basar zum Helden des Tages. Er überlupfte den herauseilenden Torhüter gefühlvoll und versenkte den Ball zum 3:2-Endstand. Kurz darauf war Schluss, und der Lindauer Jubel kannte keine Grenzen mehr.