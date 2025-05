Wahnsinn im Aufstiegskampf: Nettetal ist Meister, Verfolger verlieren

Der SC Union Nettetal II steht vorzeitig als Meister fest. – Foto: Hannah Gooren

Für die größte Überraschung des 32. Spieltags der Kreisliga A Kempen & Krefeld sorgt Abstiegskandidat VSF Amern II, der bereits am Freitagabend gegen Aufstiegsanwärter TSV Kaldenkirchen dreifach punktet und somit großen Einfluss auf das Aufstiegsrennen nimmt. Denn durch die Kaldenkirchen-Niederlage verbleibt der SV Thomasstadt Kempen, trotz der 0:1-Niederlage gegen Lokalkontrahent Hülser SV, drei Zähler vor dem Aufstiegskonkurrenten auf Platz zwei. Zudem durfte Spitzenreiter SC Union Nettetal II durch den Amern-Sieg bereits am Freitag den Aufstieg bejubeln, der 5:1-Kantersieg über den SV Vorst am Sonntag bedeutete außerdem die sichere Meisterschaft für die Blau-Gelben. Aufsteiger TSV Boisheim hingegen steht nach der Pleite gegen Tabellennachbar KTSV Preußen Krefeld vorzeitig als erster Absteiger fest.

Hüls baut Erfolgsserie auch im Lokalderby aus

Schon am Donnerstagabend stand das Eröffnungsspiel des 32. Spieltags auf dem Programm, als sich in Hüls die beiden Lokalkontrahenten Hülser SV und SV Thomasstadt Kempen gegenüberstanden. Während die Hausherren mit der klaren Zielvorgabe in die Partie gingen, einerseits den Lokalrivalen aus der Thomasstadt zu ärgern und andererseits die Erfolgsserie von 15 ungeschlagenen Spielen in Serie aufrechtzuerhalten, ging es für den SVT um die nächsten drei Zähler auf dem Weg zum Bezirksliga-Aufstieg. Nach einer intensiven und ausgeglichenen ersten Hälfte ging es torlos in die Halbzeitpause, ehe im zweiten Abschnitt der entscheidende Tagestreffer fallen sollte. In Spielminute 71 war es HSV-Innenverteidiger Jakob Dohmen, der nach einem Eckstoß zur 1:0-Führung der Gastgeber einnickte und somit den Siegtreffer besorgte. Für die Gäste, die gegen einen selbstbewussten Kontrahenten aus Hüls nicht ihr gewohntes Spiel aufziehen konnten, ein bitterer Rückschlag, schließlich fanden die Kempener in der Schlussphase keine passende Antwort mehr und hatten schlussendlich mit 0:1 das Nachsehen. Durch die Niederlage der Gäste hätte Verfolger TSV Kaldenkirchen einen Tag darauf mit einem Sieg gleichziehen können. Da aber auch der TSV leer ausging, bleibt der drei Punkte-Vorsprung des SVT auf den Konkurrenten bestehen, weshalb Kempen den Aufstieg nach wie vor in der eigenen Hand hat. Für Hüls bedeutet der Derby-Sieg bereits das 16. unbesiegte Ligaduell in Serie, wodurch die Grün-Weißen nun, neben den Kempenern, die beste Rückrunden-Mannschaft stellen.

Kaldenkirchen mit bitterem Ausrutscher, Boisheim verliert Abstiegs-Kracher und steigt ab

Aufstiegskonkurrent TSV Kaldenkirchen bot sich dann am Freitagabend die große Chance, durch einen Auswärtserfolg bei Abstiegskandidat VSF Amern II mit Thomasstadt Kempen gleichzuziehen. Während die Gäste aufgrund der Tabellensituation als eindeutiger Favorit in die Begegnung gingen, verlief die Partie anders als gedacht. Bereits nach einer Viertelstunde Spielzeit kam es zum ersten Gästeschock, als VSF-Akteur Timo Vollekier zur frühen Führung einschob, ehe Christian Loers weitere 15 Minuten darauf das 2:0 folgen ließ. Dieses Resultat war aufgrund der Spielanteile zu diesem Zeitpunkt auch nicht ungerechtfertigt. Für den TSV war klar, dass es eine ordentliche Leistungssteigerung benötigte, um die drohende Blamage abzuwenden. So war es unmittelbar nach dem Treffer zum 2:0 TSV-Topstürmer Steffen Eichler, der den Anschluss zugunsten der Blau-Weißen besorgte und diese zurück ins Spiel brachte. Doch der Hoffnungsschimmer währte nur kurz, da wiederum unmittelbar im Anschluss der Gastgeber die passende Antwort parat hatte: Jannik Scholz brachte die Hausherren mit 3:1 in Führung und somit erneut auf die Siegerstraße. Dieser Spielstand bedeutete zugleich den Pausenstand, ehe es im zweiten Durchgang wesentlich weniger spektakulär zur Sache ging. Zwar versuchten die Gäste sich mit aller Kraft gegen die Niederlage zu stemmen, bis auf den erneuten Anschlusstreffer von Timo Steuten sprang aber nichts Zählbares für den TSV heraus, weshalb die Blau-Weißen die große Chance verspielten, zwei Spieltage vor Saisonende mit dem zweiten Rang gleichzuziehen. Für Amern ist der Sieg dagegen ein großer Erfolg, denn mit nun 36 Punkten auf der Habenseite sammeln die Rot-Weißen absolute Big-Points im Abstiegskampf und verbleiben auf einem Nicht-Abstiegsplatz.

Zu einem Abstiegs-Kracher kam es derweil im Parallelspiel zwischen Gastgeber KTSV Preußen Krefeld und Tabellenschlusslicht TSV Boisheim, schließlich standen sich mit den beiden Aufsteigern die beiden Mannschaften mit der schwächsten Saisonausbeute gegenüber. Beide Kontrahenten waren dabei auf einen Dreier angewiesen, um noch eine minimale Chance auf den Klassenverbleib aufrechtzuerhalten. Das bessere Ende sprang letzten Endes für die Hausherren heraus, die nach der bitteren 2:3-Hinspielniederlage nun das Rückspiel für sich entschieden. Nachdem Abwehrmann Paul Klupsch nach einer guten halben Stunde zur Führung traf, antworteten die Gäste wenige Minuten später mit dem Ausgleichstreffer. Doch in Halbzeit zwei war es dann der KTSV, dessen Kräfte länger hielten und dem Verfolger schlussendlich den Schneid abkaufte. Durch Tore von Lukas Hermesmann und Joker Neil Bick-Fuertes entschieden die Preußen die Begegnung für sich und behielten am Ende mit 3:1 die Oberhand. Durch diesen Heimerfolg beendet der Gastgeber den Negativlauf von zuvor acht sieglosen Spielen in Serie und darf sich wieder minimale Rest-Hoffnungen auf einen Klassenverbleib über die Relegation ausrechnen. Zugleich schickt der KTSV den Konkurrenten aus Boisheim durch den Heimdreier zurück in die Kreisliga B, schließlich ist der Abstieg des TSV durch die Niederlage vorzeitig amtlich. Niederkrüchten so gut wie gesichert, TIV Nettetal holt Big-Points

Die vor dem Spieltag formstärkste Mannschaft der Liga hieß nicht etwa SC Union Nettetal II, SV Thomasstadt Kempen oder TSV Kaldenkirchen, sondern SC Niederkrüchten und steckt mitten drin im Abstiegskampf. Nachdem die Krüchtener nach 25 absolvierten Spieltagen noch das Ligaschlusslicht stellten, ließen die Blau-Gelben eine erstaunliche Erfolgsserie starten: Aus den folgenden sieben Ligaspielen gewann das Kellerkind sechs, holte insgesamt beachtliche 19 Punkte. Und diesen Lauf setzte der SC nun auch im Heimduell mit Top-Gegner SSV Strümp weiter fort. Durch einen bockstarken Auftritt und eine hochkonzentrierte Leistung fertigten die Blau-Gelben den zuvor Tabellenfünften mit 4:1 ab. Während ein Doppelschlag von Kai Schmidt die Hausherren bereits früh in der Partie auf die Siegerstraße brachte, gelang dem SSV in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs noch der Anschluss. Doch SC-Akteur Sebastian Schönauer stellte nur wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff den alten Abstand wieder her, ehe in der Schlussphase ein weiterer Nackenschlag für die Gäste folgte: SSV-Stürmer Nick Groll wurde eine gute Viertelstunde vor Schluss mit glattroter Karte des Feldes verwiesen, weshalb die Rot-Weißen die Schlussphase in Unterzahl überbrücken mussten. Wie sich herausstellte eine zu große Hürde für Strümp, schließlich macht Tim Peters mit seinem Treffer zum 4:1 anschließend alles klar und sorgte für den umjubelten Heimdreier der Krüchtener. Durch diesen bleiben die Blau-Gelben auch im achten Spiel in Serie ungeschlagen und klettern mit drei Punkten Vorsprung auf die Grauzone bis auf den neunten Tabellenplatz, weshalb der Klassenerhalt so gut wie gesichert ist. Für Strümp ist es dagegen bereits die dritte Niederlage aus den vergangenen fünf Ligaauftritten, wodurch der einstige Aufstiegsaspirant auf den sechsten Rang zurückfällt.

Einen ebenso umjubelten Heimerfolg gab es für Tabellennachbar TIV Nettetal im Parallelduell zu feiern, schließlich gewann der Abstiegskandidat gegen die Landesliga-Reserve des VfR Fischeln deutlich mit 4:0. Nachdem TIV-Stürmer Joanis Parigoridis und Kapitän Kasim Bünyamin Balci die 2:0-Pausenführung für die Hausherren besorgten, erhöhten Semih Ergin per Strafstoß und Joker Idris Oktay in Halbzeit zwei auf 4:0. Da die Gäste aus Krefeld nahezu nichts entgegenzusetzen hatten, blieb es am Ende beim Kantersieg des Abstiegskandidaten, der somit absolute Big-Points im Kampf um die Ligazugehörigkeit sammelt. Nachdem der VfR im Hinspiel noch mit 4:2 die Oberhand behielt, revanchierte sich der TIV nun an seinem Kontrahenten, wodurch Nettetal nun mit einem Zähler Vorsprung auf die Grün-Weißen am Kontrahenten vorbeizieht. Weil aber auch die Konkurrenz punktet, belegen sowohl Fischeln als auch der TIV zwei Spieltage vor Schluss die Relegtionsplätze 15 und 16. Zander-Doppelpack lässt Anrath jubeln, Hinsbeck holt Big-Points im Abstiegskampf

Mit dem Duell zwischen Gastgeber SC Viktoria 07 Anrath und dem TSV Meerbusch III standen sich im ersten Sonntagsspiel zwei formstarke Kontrahenten gegenüber. Sowohl die Viktoria als auch der TSV blieben in zuvor vier ihrer vergangenen fünf Ligaauftritte ungeschlagen. Nachdem die 07er bereits das Hinspiel mit 3:1 für sich entschieden, behielten die Hausherren nun auch im zweiten Aufeinandertreffen mit selbigem Ergebnis die Oberhand. Dabei waren es die Gäste, die durch Markus Klann zunächst mit 1:0 in Führung gingen. Doch nur fünf Minuten darauf besorgte SC-Stürmer Manuel Zander den Ausgleich, ehe der 27-Jährige weitere fünf Minuten später ein zweites Mal zuschlug und das Spiel zugunsten des Gastgebers drehte. Nachdem es mit dem 2:1 in die Pause ging, ließ Marvin Müller mit seinem ersten Saisontreffer das 3:1 und somit die Entscheidung kurz vor Spielende folgen, weshalb die Viktoria wiederholt als Sieger vom Platz geht. Durch den Heimerfolg erobern die Schwarz-Grünen den fünften Tabellenplatz zurück, während Meerbusch weiterhin auf Tabellenplatz acht steht.

Parallel standen sich mit dem FC Hellas Krefeld und dem SC Rhenania Hinsbeck zwei abstiegsbedrohte Kontrahenten gegenüber, die mit einem Sieg einen großen Schritt zum Klassenerhalt gehen wollten. Dies gelang schlussendlich den Gästen aus Hinsbeck, die nach abwechslungsreichem Spielverlauf und aufopferungsvollem Kampf einen umjubelten 3:2-Auswärtssieg einfuhren. Die Rhenania erwischte dabei den deutlich besseren Start, als Oliver Nickus und Jonas Ploenes für die frühe 2:0-Gästeführung sorgten. Diese hielt dann bis in die Schlussphase an, ehe die Hausherren die Partie nochmal spannend machten: Hellas-Kapitän Burak Yalcin übernahm Verantwortung und netzte zum 1:2-Anschluss. Doch der SC hatte die perfekte Antwort parat und stellte durch Nils Jacobs den alten Abstand wieder her. Der erneute Anschlusstreffer durch den zweiten Tagestreffer von Yalcin reichte am Ende aus Sicht des Gastgebers nicht aus. Während es die Gäste aus Hinsbeck durch den Auswärtsdreier vermeiden, in die Grauzone abzurutschen und den Rückstand auf Hellas auf einen Zähler reduzieren, verpassen es die Blau-Weißen Krefelder, einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu gehen. Nettetal krönt sich gegen Vorst zum Meister, Bockum feiert Torfestival

Spitzenreiter SC Union Nettetal II hatte im Duell mit Bezirksliga-Absteiger SV Vorst eine klare Zielvorgabe: Nachdem die Blau-Gelben bereits am Freitagabend durch die 2:3-Niederlage des TSV Kaldenkirchen den Aufstieg von der Couch aus bejubeln konnten, sollte mit einem Heimdreier nun auch die Meisterschaft gesichert werden. Nachdem der Tabellenführer schon das Hinspiel mit 4:1 für sich entschieden hatte, setzte der SCU im Rückspiel noch einen drauf und ließ dem Kontrahenten mit 5:1 keine Chance. Cedric Lappeßen und Top-Torjäger Dustin Hermann zeigten sich für die ersten beiden Treffer verantwortlich, ehe Steffen Schubert unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff verkürzte und die Gäste hoffen ließ. In Halbzeit zwei verpuffte diese Hoffnung aber relativ schnell wieder, nachdem der eingewechselte Dustin Kahlen per Doppelschlag für die Vorentscheidung sorgte. Mittelfeld-Akteur Archil Ismail knipste dann in der Schlussphase zum 5:1-Endstand. Durch den ungefährdeten Heimerfolg konnten die Blau-Gelben somit auf heimischem Rasen die Meisterschaft bejubeln, für Vorst ist es hingegen die vierte Pleite aus den vergangenen fünf Ligaspielen, womit der SV auf den zehnten Tabellenrang abrutscht und lediglich zwei Zähler Vorsprung auf die Grauzone aufweist.